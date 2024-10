Quella di oggi – mercoledì 2 ottobre 2024 – sarà una giornata particolarmente interessante caratterizzata da una doppia (ma in qualche modo collegata) ricorrenza: da un lato la sempre apprezzata festa degli Angeli custodi e dell’altro l’amatissima festa dei nonni che ci poterà come sempre a fare i nostri più sentiti auguri ai nonnini che per tutta l’infanzia ci hanno accompagnati e sostenuti e che – anche se non sono più fisicamente con noi – vivono costantemente al nostro fianco come dei veri e propri (appunto) Angeli custodi pronti a guidarci verso le scelte migliori!

Auguri buona festa dei nonni 2024/ Frasi, immagini, gif e video per domani 2 ottobre

Sappiamo che quasi certamente – peraltro trattandosi di un mercoledì – avrete avuto poco tempo per cercare e scegliere le migliori frasi da dedicare a nonne e nonni nelle prossime ore, ma per vostra fortuna ci siamo qui noi che da giorni siamo alla ricerca dei migliori spunti da proporvi; ma prima di arrivarci vale la pena fare un passetto indietro per ricordare la singolare storia di questa ricorrenza nata su spinta della nonna (potremmo quasi dire: per eccellenza) di ben 40 nipotini Marian McQuade nell’ormai lontano 1978, poi trasportata nel nostro bel paese una ventina d’anni dopo per ragioni – almeno inizialmente – commerciali.

Buona festa dei nonni 2023: le migliori frasi d'auguri/ "Ancore di comprensione e parole d'esperienza"

Frasi, poesie e citazioni per gli auguri buona festa dei nonni 2024

Certi che siate tutti in attesa delle migliori frasi per gli auguri buona festa dei nonni, vi sottraiamo – prima – un altro paio di minuti per consigliarvi innanzitutto un paio di canzoni che potrebbero farvi da colonna sonora della giornata, o anche darvi un paio di spunti sulle frasi: la prima è (quasi ovviamente) ‘Il vecchio e il bambino‘ del grande Francesco Guccini, seguita da ‘Mia nonna‘ del sempre apprezzato Tiziano Ferro, da ‘La nonna Magdalena‘ di Mina ed infine – ma ce ne sono decine – da ‘Una poesia anche per te‘ di Elisa.

Immaginando (invece) che gli auguri di buona festa dei nonni servano – più che a voi – ai vostri figli, vi suggeriamo anche una simpatica mini poesia di Rita Sabatini trovata sul web, facilmente trasformabile in un bigliettino d’auguri: “Cari nonni sapete sempre fare tante cose,/ raccontate storie meravigliose,/ siete allegri e divertenti,/ siete sempre sorridenti./ Dei nonni più buoni di voi/ in tutto il mondo mai più li troverei“.

Infine, non mancano neppure le promesse frasi vere e proprie per gli auguri che ci portano inizialmente ad un’accorata dedica: “Siete una deliziosa miscela d’amore, pazienza, risate, premure e storie meravigliose! Grazie di tutto e buona festa dei nonni“; seguita immediatamente da un’altra divertente: “I nonni ti danno sempre quello che mamma e papà non vogliono” e da uno spunto riflessivo che ci consegna direttamente Papa Francesco: “I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I primi perché lo porteranno avanti e i secondi perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo“.