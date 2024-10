I Santi Angeli Custodi sono celebrati dal Martirologio Romano il giorno 2 ottobre, su indicazione del Pontefice Clemente X. Nel giorno in cui si celebrano gli esseri che vegliano sulle persone dall’aldilà, si festeggiano anche i loro corrisponenti umani: i fantastici nonni

Chi sono e cosa fanno i Santi Angeli Custodi

L’esistenza dell’angelo custode è confermata non solo dal Libro di Giobbe ma soprattutto dalle parole dello stesso Gesù Cristo, il quale, in riferimento a un gruppo di bambini, invita a non far loro mai del male e a non disprezzarli, perché a vegliare su ognuno di loro c’è un angelo, il cui volto è sempre rivolto a Dio.

Secondo la tradizione cristiana a tutti, alla nascita, è assegnato un angelo che accompagnerà il mortale durante tutta la sua vita, fino alla morte.

Il compito degli angeli custodi è quello di sostenere l’uomo nel difficile e irto percorso della vita sulla terra, di aiutarlo a prendere le decisioni giuste e a fare bene, lasciando però sempre il libero arbitrio ai fini del giudizio finale. Gli angeli custodi sono esseri invisibili che offrono al Signore ogni preghiera recitata o sacrificio fatto.

L’angelologia: lo studio della gerarchia degli angeli e dei demoni

Lo studio degli angeli fa parte della cosiddetta angelologia e tutto parte dalle testimonianze e dai riferimenti contenuti nei testi sacri: nella Lode Cosmica del Vecchio Testamento si parla di schiere di angeli che lodano il nome di Dio, senza dimenticare l’angelo a guardia dell’Eden dopo la cacciata di Adamo ed Eva.

Molti Dottori della Chiesa hanno esposto le loro teorie sugli angeli, da Sant’Ambrogio e San Giustino che ipotizzavano una loro forma umana e corporea, a San Gerolamo e San Gregorio Magno che invece affermavano che fossero solo esseri fatti di spirito.

Gli angeli sono dunque esseri incorporei dotati di una suprema intelligenza e di energia purissima, sono potenti e hanno una tenace volontà: essi sono messaggeri del Signore e gli stessi Angeli Custodi riferiscono a Dio ogni azione. Il loro stato di beatitudine è dimostrato proprio dal fatto che godono della sublime visione di Dio e per questo sono angeli della luce.

Le gerarchie degli angeli sono tre e in queste si trovano i serafini che sono più vicini a Dio e ardono di un rosso fuoco, i cherubini con 6 ali ricoperte di tanti occhi, le potestà dalle ali arcobaleno e poi gli Arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele, Uriele e Zaccaria, che tanto compaiono nel Nuovo Testamento, dall’Annunciazione della nascita del Cristo all’Apocalisse.

Le celebrazioni per i Santi Angeli Custodi, i Patronati e la Festa dei Nonni

I Santi Angeli Custodi sono celebrati in molte cittadine come a Fondachelli Fantina, nel messinese, dove i festeggiamenti si svolgono sia a ottobre che a luglio, con un’antica fiera del bestiame, dell’artigianato e delle tipicità locali.

A Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, le celebrazioni iniziano il 28 settembre con la “Scampanellata”: 21 colpi di cannone danno il via alla processione del simulacro raffigurante l’Angelo Custode alla volta della Chiesa dell’Immacolata. Seguono altre due processioni, il 1 ottobre verso la Basilica di San Foca e il 2 ottobre, con uno spettacolo pirotecnico a concludere degnamente i festeggiamenti.

I Santi Angeli Custodi sono Patroni di Priolo Gargallo, grazioso paese siciliano nato a due passi dai Monti Climiti: merita una visita la Chiesa dell’Angelo Custode, dove sono custodite le spoglie di Tommaso Gargallo e una statua lignea ottocentesca dell’Angelo Custode. Altrettanto imperdibile è la Basilica di San Foca risalente al IV secolo, voluta dal vescovo Germano.

Poco lontano dal centro di Priolo Gargallo, punteggiata dalle svettanti Torre di Magnisi e Torre del Fico, si trova il parco archeologico di Thapos ricco di antiche sepolture preistoriche risalenti all’età del bronzo.

Il 2 ottobre, in tutto il mondo, viene celebrata anche la “Festa dei nonni”. Questa ricorrenza è piuttosto recente, tanto che è stata istituzionalizzata nel 1978 negli USA, su suggerimento di una donna laica del West Virginia, Marian McQuade, mamma di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. In Italia è arrivata solo nel 2005, tramite decreto legge, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

Gli altri Santi del giorno

Tra i santi e beati celebrati il 2 ottobre vi sono anche San Modesto, San Gerino, Sant’ Ursicino di Coira, Santa Diateria, il Beato Alfonso del Rio e il Beato Giovanni Beyzym.