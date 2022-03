Buona festa del papà 2022/ Le frasi di auguri: “Un amore che non tradisce né delude”

Auguri buona festa del papà 2022: dal web tanti pensieri dolci…

Una settimana soltanto alla festa del papà 2022, che si celebra domenica 19 marzo: avete pronte le frasi di auguri da scandire a voce, inviare su Whatsapp oppure pubblicare sui social network? Il web offre tanti pensieri dolci da dedicare al proprio genitore. È per questo motivo che abbiamo deciso di raccoglierne qualcuno di originale, ma al tempo stesso speciale, per voi. Aforismi, citazioni tratti da libri o canzoni, proverbi e battute divertenti: ce ne sono di tutti i generi, per cui non perdiamo tempo e andiamo a vedere quali sono le migliori.

“Un amore che non tradisce né delude. Un porto sicuro, una mano di conforto. Sei un padre straordinario, ti voglio bene”, questa una delle degli auguri di buona festa del papà 2022 più dolci da utilizzare per l’occasione. E ancora: “Dai primissimi momenti della mia vita in cui sei stato con me, dal mio primo passo alla prima volta in bicicletta, sei stato il mio più grande sostenitore. Ogni traguardo lo devo anche a te, grazie”. Così come: “I veri supereroi non indossano maschere e mantelli, ma sorreggono e accompagnano i figli in ogni momento della loro vita”.

Auguri festa buona del papà 2022: le frasi che strappano un sorriso

Dopo avere citato qualche frase di auguri per la festa del papà 2022 capace di fare commuovere il diretto interessato, passiamo adesso a quelle che certamente riusciranno a strappargli un sorriso. Ce ne sono tantissime di originali a cui non potrà resistere. “Papà, sei il mio genitore preferito, ma se lo dici a mamma negherò tutto… e tu sai a chi crederà!”, questa una delle più simpatiche. E ancora: “I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia”.

Per fare ridere i protagonisti di questa importante festa è stata persino stilata una lista delle frasi più celebri: 1. Chiedi a mamma! 2. È così perché lo dico io! 3. Stasera non esci… punto! 4. I soldi non crescono sugli alberi! 5. Quando io avevo la tua età… 6. E quella la chiami musica?! 7. Quella casa non è un albergo. 8. Se i tuoi amici si lanciano da un ponte, lo fai anche tu? 9. Vedremo quando avrai 18 anni! E infine, la più importante… Ti voglio bene!

