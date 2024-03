Immagini auguri di buona festa del papà 2024/ Foto ricordo e simboli: dal lavoro al giglio bianco

DALLA SCATOLA DEI RICORDI UNA FOTO PER LA FESTA DEL PAPÀ

La festa del papà 2024 non è fatta solo di regali e auguri, ma anche di immagini da dedicare alle proprie figure paterne per celebrarle, ricordarle ed esprimere tutta la gratitudine. Trovare quelle per trasmettere l’amore profondo che provate per il papà può essere più semplice di quel che può sembrare. Inoltre, può essere per qualcuno anche un modo per ricucire un rapporto che ha riportato delle crepe. Potete partire allora da una foto ricordo cercando, tra quelle che conservate della vostra infanzia, una vecchia immagine a cui poi aggiungere parole che descrivano quanto è cambiato il vostro legame da quel primo sguardo che ha cambiato le vostre vite. Anche le immagini possono arrivare al cuore, soprattutto se ci aggiungete un tocco personale in grado di far emozionare.

Ci sono cartoncini colorati, su cui riportare ciò che custodite dentro di voi e da unire a una foto, appunto. Potreste ricreare così una sorta di “cartolina” ma molto originale. Comunque, in Rete ci sono anche tante immagini particolari che potete usare anche in base alla reazione che volete suscitare con i vostri auguri di buona festa del papà 2024. Infatti, molto dipende anche dal tipo di rapporto che c’è. Ci sono immagini che possono far scendere una lacrima, altre ironiche dopo cui scoppiare in una fragorosa risata. Dunque, ci sono tante versioni, del resto la giornata è lunga e i modi per renderla speciale sono infiniti…

UN GIGLIO BIANCO TRA I SIMBOLI DELLA FESTA DEL PAPÀ

Spesso la fantasia scarseggia quando si cercano immagini di auguri di buona festa del papà 2024, da dedicare all’uomo più importante della propria vita. Il fatto che vi abbiano messo al mondo è importante, ma il rapporto genitoriale non si limita sicuramente a questo, parliamo di figure che vi hanno soprattutto accompagnato nella vostra crescita, sostenendovi anche nei momenti più complicati. Questa può essere allora un’occasione per rimarcare quanto questa presenza sia imprescindibile. Se invece il rapporto ha riportato nel tempo delle battute d’arresto, ad esempio per questioni caratteriali o di altra natura, allora potete provare a ripartire, a voltare pagina una volta per tutte. Comunque, quando troverete le immagini che fanno al caso vostro, dovrete pensare solo a mandarle per gli auguri di buona festa del papà 2024 o valutare di pubblicare sui vostri canali social.

Probabilmente i millenials (o più semplicemente chi ha dimestichezza con questi strumenti) andranno oltre, ad esempio usando le immagini nelle storie Instagram, “taggando” il papà. Ci sono immagini che richiamano l’attività professionale del genitore con simboli caratteristici (dalla chiave inglese per i meccanici, a una cartellina per gli avvocati, il camice per i medici, etc), ma potreste puntare anche sul giglio, il fiore associato a questa festa. Se siete curiosi di scoprire il motivo, allora sappiate che è una questione di simbologia cristiana. Si racconta, infatti, che la Madonna decise di sposare Giuseppe dopo aver visto che aveva tra le mani proprio un giglio bianco.

ALCUNE IMMAGINI DI AUGURI PER LA FESTA DEL PAPÀ 2024













