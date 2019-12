Buone feste 2019! Vip a Natale/ Da Chiara Ferragni a Laura Pausini: tutti in montagna

Buone feste 2019 anche per i vip. Spesso dimentichiamo che anche i personaggi famosi hanno una vita familiare e che per questo attribuiscono al Natale la stessa importanza delle cosiddette persone “normali”. Certo, il più delle volte la differenza con le star è che loro hanno l’opportunità di concedersi una vacanza in una località da sogno, gli altri possono soltanto sognarla. Particolarmente gustoso, però, è per gli amanti del genere cibarsi delle loro vicende, tra gossip, scandali, rotture, nuovi e vecchi amori. Per esempio: dove passano il Natale quest’anno Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone? La famiglia italiana più social del momento ha scelto un lussuosissimo resort in Trentino Alto-Adige facente parte del comprensorio del parco Adamello Brenta. Insieme a loro anche i genitori dell’influencer e le rispettive famiglie, mentre le sorelle Valentina e Francesca si uniranno alla comitiva molto presto, certamente in tempo per Natale.

BUONE FESTE 2019: I VIP SCELGONO LA MONTAGNA

Un’altra coppia sempre molto chiacchierata è quella composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: reduci dalle registrazioni del programma MTV, “Ex on the beach”, i due confermano la tendenza che vuole un ritorno della montagna come sede prescelta per queste feste 2019. Gli innamorati saranno infatti sulle Dolomiti insieme ad un gruppo di amici in un albergo di lusso. Montagna, precisamente in Valle d’Aosta per Martina Colombari, Billy Costacurta e il figlio. Sempre altura, ma fuori dall’Italia, per Laura Pausini: la cantante di Mirandola trascorrerà infatti il Natale in Svizzera. L’interprete, come riferito da “Il Giornale”, vivrà questi giorni di festa insieme al compagno Paolo Carta, i due figli di lui e la piccola Paola. Sui social network ci sono già le foto dell’arrivo nell’innevato chalet di famiglia. Quando si dice “un bianco Natale”…

© RIPRODUZIONE RISERVATA