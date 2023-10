Buttarelli (Federdistribuzione): “Patto anti-inflazione è un segnale forte”/ “Famiglie siano fiduciose”

Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, ospite a Uno Mattina, ha espresso la sua opinione sul patto anti-inflazione: “È un ulteriore impegno, rispetto a quanto fatto finora, delle aziende e della distribuzione per contrastare l’aumento dei prezzi. È un accordo preso col Governo per dare ulteriore spinta al contenimento delle spese, speriamo possa portare fiducia alle famiglie, che stanno vivendo delle criticità quotidiane”, ha affermato.

Le imprese hanno potuto scegliere liberamente se aderire o meno, ma la percentuale di coloro che lo hanno fatto è stata netta. I prodotti il cui prezzo avrà un calo fino al 10% sono quelli di prima necessità, come alimentari e per la cura della persona. A contrassegnarli è un bollino. “Le attività si aggiungono rispetto a quelle che normalmente operano in termini di offerte speciali”, ha chiarito l’esperto. Il risparmio dunque potrebbe essere notevole. Il principale sforzo, tuttavia, finora è stato fatto dai rivenditori finali, più che dalla catena di produzione.

Buttarelli (Federdistribuzione): “Patto anti-inflazione è un segnale forte”. Il parere di Gabriele (Federconsumatori)

Anche Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, è dell’idea che non debbano essere soltanto i supermercati a schierarsi a favore delle famiglie nel patto-inflazione. “Il Governo ha lavorato su un determinato carrello della spesa, affinché i produttori, i trasformatori e i venditori finali potessero insieme ragionare affinché i prezzi si congelassero per un periodo. È un patto che serve a limitare la condizione drammatica in cui ci troviamo”, ha sottolineato.

“È uno sforzo molto importante, per cui auspichiamo che le filiere siano compatte nel dare un segnale. I supermercati, ovvero i venditori finali, lo stanno facendo. In questo momento sono principalmente loro. Il Governo non interviene in questa materia”, ha ribadito Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione. E conclude: “I clienti devono essere fiduciosi. Centinaia di prodotti avranno prezzo bloccato o ribassato. Il vantaggio è reale, non ci sono preoccupazioni”.











