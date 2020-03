Rakitic alla Juventus? / Calciomercato, possibile scambio con Douglas Costa?

Non si scende in campo, ma in casa Juventus si lavora alacremente già in vista della prossima stagione e ovviamente verso la sessione estiva del calciomercato. Ecco che allora quest’oggi arriva dalla Spagna l’indiscrezione di mercato che vorrebbe Rakitic nel mirino della Juventus, già per la finestra di giugno. Come ci riporta El Mondo Deportivo e TV3 infatti, pare che la Vecchia signora abbia rinnovato il suo interesse per il croato, che benché sia in scadenza di contratto col Barcellona nel 2021, pare aver perso parecchie posizioni nella lista delle preferenze di Mister Setien. Ecco che allora si prospetta per il centrale classe 1988 un possibile inatteso approdo in Serie A, magari proprio con la maglia dei bianconeri dell’ex rivale Cristiano Ronaldo.

RAKITIC ALLA JUVENTUS?: POSSIBILE SCAMBIO CON DOUGLAS COSTA

L’approdo di Rakitic alla Juventus già nella finestra estiva del mercato però potrebbe non essere così semplice. Benché il croato non sia più tra i preferiti del tecnico blaugrana, certo il club spagnolo non ha alcuna intenzione a separarsi dallo stesso croato senza colpo ferire. Ecco dunque che secondo i media spagnoli, la trattativa tra le due società però si sarebbe già arenata, vista la grande differenza tra domanda e offerta. Pure però il club bianconero potrebbe mettere sul piatto, come parziale contropartita tecnica, il cartellino di Douglas Costa, che pure in stagione certo non ha brillato poi tanto a Torino. Staremo a vedere.

