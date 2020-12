Cabina di regia: attesa ordinanza Speranza/ E. Romagna ‘gialla’, Toscana ‘arancione’

Dopo l’annuncio del nuovo Dpcm – in vigore da oggi fino al 15 gennaio 2021 – il venerdì che si apre presenta come sempre l’appuntamento con la cabina di regia anti-Covid tra Cts, Regioni e Ministero della Salute per dirimere i prossimi cambi di “colore” delle Regioni a seconda dell’andamento epidemiologico e dell’ultimo monitoraggio Iss (in uscita questo pomeriggio). Nel Dpcm 3 dicembre, il Premier Giuseppe Conte ha confermato la suddivisione dell’Italia in tre fasce di rischio (gialla, arancione, rossa) anche se in vista delle festività del Natale, con un Paese che con ogni probabilità finirà quasi tutto in zona gialla, sono state decise ulteriori strette determinate dal “Decreto Natale” approvato due giorni fa: tra il 21 dicembre e il 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra le Regioni, a Natale-Santo Stefano-Capodanno anche tra i Comuni e viene imposta la quarantena per chi arriva/va all’estero: «La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata», ha spiegato ieri in conferenza stampa il Premier Conte.

CABINA DI REGIA ANTI-COVID: COSA CAMBIERÀ DAL 4 AL 20 DICEMBRE

Intanto però l’indice Rt è stato finalmente “piegato” sotto quota 1 e nelle prossime ore l’Iss confermerà il dato a 0,91, con una curva epidemiologica finalmente “raffreddata” nonostante il numero dei morti sia ancora drammaticamente molto alto (ieri sfiorati i 1000 decessi). Nella cabina di regia Cts-Ministero della Salute si affronteranno come sempre i dati dell’Iss uniti agli altri 20 parametri, in modo da formulare le proposte di “cambio colore” da adottare come sempre dalla domenica successiva (6 dicembre) secondo l’attesa nuova ordinanza del Ministro Speranza: secondo le anticipazioni dei dati epidemiologici, oggi l’Emilia Romagna e le Marche dovrebbero abbandonare la zona “arancione” per entrare definitivamente in zona “gialla”. Per Toscana e Campania invece potrebbe essere la volta della “zona arancione”, come già anticipato dal Presidente Eugenio Giani nella giornata di ieri: nel frattempo, dal 4 al 20 dicembre potrebbero essere molte altre le regioni a diventare “gialle” in attesa dei lockdown locali previsti dal Dpcm dopo il 21 dicembre. «La Lombardia dovrebbe entrare in zona gialla l’11 dicembre», ha detto il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, specificando che ciò avverrà solo se i dati continueranno ad essere in linea con le ultime settimane positive in tutta la Lombardia. La medesima “speranza” viene avanzata dal Piemonte, ma anche da Calabria e Valle d’Aosta: nel frattempo le Regioni, in aperto scontro con il Governo sul Dpcm, hanno manifestato forte disappunto per le restrizioni e gli spostamenti vietati sui territori durante le festività.



