Cabina di regia Ministero Salute-Cts/ Oggi nuove ordinanze Regioni: chi cambia colore

In giornata torna a riunirsi la cabina di regia anti-Covid – formata da rappresentanti del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico e delle Regioni – per produrre il report settimanale utile a formare le nuove ordinanze sula classificazione di rischio delle Regioni. L’iter resta il medesimo di tutte le precedenti settimane, con il monitoraggio Iss che fornisce dati e situazioni epidemiologiche della scorsa settimana; a seguire, la riunione della cabina di regia con le formulazioni e consigli del Cts; infine, la firma in serata del Ministro della Salute Roberto Speranza sulle nuove ordinanze “coi colori” che hanno valore da domenica 31 gennaio 2021.

Come già anticipato nei giorni scorsi, i dati conterebbero al momento un’Italia non più rossa, con anche Alto Adige e Sicilia che dovrebbero tornare “arancioni” dopo 2 settimane in lockdown totale. «Le misure hanno funzionato. Vi era significativa preoccupazione che il periodo delle festività natalizie potesse portare a un marcato incremento della circolazione virale (…). Invece la situazione non è sfuggita dal controllo», così il professor Franco Locatelli, membro Cts e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, al Corriere della Sera.

COLORI E NUOVE ORDINANZE: COSA CAMBIA DA DOMENICA

Ipotesi contraria è invece quella avanzata dal professor Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, nell’intervista odierna a Sky Tg24: «i contagi non calano perché non ci sono misure sufficienti per farli calare, nel senso che abbiamo raggiunto un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e quella nostra di bloccarlo e quindi rimaniamo su questi livelli. E’ come se si riempisse una vasca con un rubinetto e l’acqua uscisse dall’altra parte alla stessa velocità. Siamo in equilibrio». Al di là dello scontro all’interno degli stessi scienziati e mentre le vaccinazioni proseguono al rilento per i ben noti problemi europei, l’attesa oggi è tutta per la nuova classificazione dei “colori” assegnati alle Regioni dalla prossima domenica.

Al momento in zona gialla potrebbero entrare Emilia Romagna, Veneto e Calabria che dal’8 gennaio scorso si trovavano in zona arancione: i dati sarebbero da gialla anche per Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli, Abruzzo e la stessa Lombardia (dopo il noto scontro con il Ministero della Salute sull’errata messa in zona rossa, ndr), ma dovendo passare per il Dpcm almeno 14 giorni in una stessa fascia di rischia potrebbero cambiare classificazione solo dal 7 febbraio prossimo. Per il resto, la cabina di regia confermerà in zona gialla Toscana, Molise, Basilicata, Campania e la Provincia di Trento, mentre in arancione rimangono Puglia, Sardegna, Umbria e il “rientro” di Sicilia e Bolzano.



