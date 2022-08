Caccia al ladro/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Cary Grant

Caccia al ladro, film di Rete 4 con Grace Kelly

Caccia al ladro va in onda oggi, 24 agosto 2022, su Rete 4 precisamente dalle ore 16.40. Il titolo originale è “To Catch a Thief”, la regia è del grande Alfred Hitchcock mentre la sceneggiatura è di John Michael Hayes.

Il cast comprende attori di fama internazionale come Cary Grant e Grace Kelly, vere icone del cinema americano degli anni cinquanta e sessanta. Insieme a loro hanno recitato John Williams, Jessie Royce Landis, Charles Vanel e Brigitte Auber. La critica ha speso parole di grande ammirazione per il maestro Alfred Hitchcock, ne riconosce l’eleganza e ne sottolinea lo stile. Il film ebbe un successo a livello mondiale e vinse anche l’Oscar per quanto riguarda la fotografia.

Nella lista risalente al 2002 stilata dall’American Film Institute dove figurano i cento film di genere sentimentale più belli di sempre Caccia al ladro di Alfred Hitchcock si trova al 46esimo posto. Il regista appare in una scena del film nella veste di un passeggero di autobus che si siede proprio accanto a Cary Grant.

La bellissima Grace Kelly ha conosciuto il suo futuro marito proprio mentre girava a Monaco il film Caccia al ladro. Il principe Ranieri fu subito rapito dal fascino della donna. Hitchcock definì l’attrice “ghiaccio bollente” per la sua aria distaccata e distante. Grace Kelly ha interpretato altri due film diretti dal “maestro del brivido”, il primo è intitolato “Il delitto perfetto”, il secondo altrettanto famoso è “La finestra sul cortile” entrambi girati nel 1954.

Caccia al ladro, la trama del film

La storia di Caccia al ladro gira intorno ad un uomo americano molto affascinante, il suo nome è John Robie (Cary Grant). Anni addietro John era stato un ladro di gioielli molto abile ed era soprannominato Il Gatto. Durante la seconda guerra mondiale combatte nella resistenza francese e al suo ritorno decide di lasciare il suo vecchio “lavoro” per vivere tranquillo e sereno.

Robie adesso vive in Costa Azzurra in una villa di lusso circondata da magnifici vigneti che l’uomo cura personalmente. La vita tranqulla di John viene turbata da una notizia che lo riporta agli anni passati. Viene a sapere che sono stati messi a segno diversi furti di gioielli, tutti eseguiti con il sistema che usava il Gatto.

Immediatamente la polizia sospetta di John, pensa che l’uomo abbia ripreso il suo vecchio mestiere, anche i suoi amici sono certi che fosse lui l’autore dei furti. Sicuro di non essere stato lui a commettere i furti, John Robie vuolead ogni costo dimostrare la sua innocenza e decide di indagare collaborando con l’agente Hughson (John Williams), arrivato appositamente da Londra per risolvere il caso in questione.

L’ex-ladro vorrebbe beccare il vero colpevole in flagranza di reato, vuole proprio coglierlo sul fatto. Per poter realizzare il suo piano, decide di contattare i proprietari di oggetti preziosi più ricchi della cost francese. Incontra Jessie Stevens (Jessie Royce Landis), una ricca vedova americana e conosce anche sua figlia, una giovane dal fascino indescrivibile di nome Frances (Grace Kelly). A distanza di pochi giorni la signora Stevens subisce un furto e tutti i suoi preziosi vengono rubati. A questo punto John non ha più dubbi ed è certo di conoscere l’identità del ladro.

