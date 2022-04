Cadavere nel modenese, Procura diffonde foto oggetti/ Reggiseno, maglia e orecchino

Stanno emergendo dei dettagli in più in merito al cadavere rinvenuto negli scorsi giorni del modenese, in quel di Maranello. I carabinieri e la procura di Modena, come fatto sapere dal Corriere della Sera, hanno diffuso le immagini di quanto ritrovato vicino agli stessi resti umani, leggasi un teschio e alcune ossa in un telo di cellophane nero, macabra scoperta effettuata da un cercatore di asparagi lo scorso sabato 2 aprile sull’argine sinistra del torrente Tiepido. Obiettivo delle autorità, trovare qualcuno che possa riconoscere gli oggetti e quindi fornire delle informazioni che potrebbero essere preziose per riconoscere il cadavere rinvenuto, la cui identità resta ovviamente oscura.

Stefano Cucchi processo depistaggi/ Condannati gli 8 carabinieri, Ilaria "Finalmente"

All’interno del sacco nero sono state rinvenute una maglietta a maniche lunghe bianca con delle stampe, quindi un maglione modello dolcevita nero, un reggiseno rosso, e un orecchino in oro giallo, tutti effetti personali che fanno pensare ad una donna. La procura di Modena guidata da Luca Masini ha fornito dei numeri di telefono, leggasi 059/3166065 e 059/3166111, per chiunque volesse fornire informazioni, e secondo le prime indiscrezioni è probabile che il cadavere abbia almeno due anni.

Luca Sacchi, il papà: "Da Anastasiya solo gelo"/ "Mio figlio ucciso per difenderla"

CADAVERE NEL MODENESE: E’ SAMAN? O FORSE LA PROSTITUTA RUMENA NICOLETA VASILICA

Non è da escludere che si tratti di Saman, la giovane donna sparita nel nulla a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il primo maggio del 2021, per cui sono stati arrestati i parenti (i genitori sono tutt’ora latitanti), di conseguenza a breve verrà fatta la comparazione del dna per capire se vi sarà il match.

Non si tratterebbe invece di Silvana Covilli, pensionata 79enne di Pavullo nel Frignano, scomparsa dallo scorso 19 novembre dopo che era uscita di casa per andare dal parrucchiere, mentre fra le varie ipotesi rientra anche Nicoleta Neata Vasilica, prostituta romena di 31 anni che sarebbe stata uccisa il 29 agosto 2018 da Raffaele Esposito, ex cuoco modenese già condannato all’ergastolo. Le indagini proseguono e nei prossimi giorni giungeranno sicuramente aggiornamenti.

Carol Maltesi, papà Fabio: “Davide Fontana un diavolo”/ “Pentito? Solo strategia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA