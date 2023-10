Cade aereo in Oregon, morto 22enne di Crema/ Il giovane stava prendendo il brevetto di volo

Tragedia in Oregon, negli Stati Uniti, dove un 22enne aspirante pilota d’aereo originario di Crema, tale Michele Cavallotti, ha perso la vita. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, il ragazzo si trovava a bordo di un aereo della Hillisboro Flight Academy, una scuola di volo in cui lo stesso giovane italiano stava studiando per diventare un pilota. Era un grande appassionato ma nella giornata di martedì scorso, 3 ottobre 2023, ha purtroppo perso la vita in quel di Newberg.

“Settembre 2023 è stato il settembre più caldo di sempre”/ Copernico: “16,38 gradi di media”

L’aereo su cui si trovava insieme ad altre due persone, è precipitato provocando il decesso del 22enne e quello di un’altra persona, mentre il terzo occupante è sopravvissuto ma versa in condizioni disperate. A complicare il tutto il fatto che il velivolo si sia schiantato sul tetto di una casa, anche se fortunatamente le persone che si trovavano nell’abitazione sono rimaste miracolosamente illese: tutti sono stati evacuati in sicurezza grazie all’aiuto della croce rossa locale, come sottolineato dal quotidiano di via Solferino.

Interscambio Regione Lombardia-Thailandia/ Fontana: “Negli ultimi anni cresciuto del 20%”

CADE AEREO IN OREGON, MORTO 22ENNE ITALIANO: INDAGINI IN CORSO

L’incidente aereo con a bordo Michele Cavallotti si è verificato di preciso alle ore 19:00 locali, così come riferito dalle squadre di soccorso, anche se non è ben chiaro da quanto il velivolo fosse in volo, di conseguenza se era in una fase di atterraggio, decollo o altro. Inoltre al momento è prematuro sapere quale sia la causa che ha provocato la tragedia, e non è da escludere un errore umano ma anche un guasto tecnico: ogni ipotesi è al momento ritenuta plausibile.

Dopo la caduta l’aereo non ha preso fuoco, così come l’edificio su cui si è abbattuto, ma ciò non è comunque bastato a far sopravvivere il 22enne italiano e quello che presumibilmente doveva essere il suo istruttore. La famiglia, che risiede a Crema, ha ricevuto la tragica notizia nella giornata di ieri mattina, mercoledì 4 ottobre 2023.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, incidente autobus Mestre: identificate tutte le vittime













© RIPRODUZIONE RISERVATA