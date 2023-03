Cade in bici al Gp di Denain e finisce nel letame/ Video, la sfortuna di Stan Dewulf

Una gara in bici davvero sfortunata quella per Stan Dewulf, ciclista belga: durante il Grand Prix de Denain ha perso il controllo della propria due ruote ad una curva, finendo nel letame. A bordo pista vi era infatti un letamaio di generose dimensioni, e il povero Dewulf ci è caduto dentro. Fortunatamente per lo stesso atleta le conseguenze fisiche sono state minime, ma l’esperienza non deve essere stata affatto piacevole, soprattutto pensando all’odore che lo stesso si sarà sentito addosso fino a che non è finito sotto una doccia.

Alunno trova bullone nel panino fornito dalla mensa scolastica/ Scoperta choc

In ogni caso il ciclista di casa che corre per l’AG2R Citroën Team, fra i professionisti dal 2019, si è rialzato ed ha concluso la sua corsa. Il Grand Prix de Denain si svolge in Francia nell’omonimo territorio, e rappresenta una sorta di mini Parigi-Roubaix, gara celebre per via della presenza del pavè. Nel corso dell’edizione tenutasi ieri, come si vede dal video che trovate qui sotto, Stan Dewulf deve essere stato evidentemente tradito dal pavimento, visto che lo si vede chiaramente tirare dritto ad una curva, finendo poi sommerso dal letame.

Gite scolastiche, boom costi: 1 studente su 2 deve rinunciarvi/ Pdl in Parlamento

CADE IN BICI E FINISCE NEL LETAME DURANTE IL GP DE DENAIN: IL COMMENTO DI STAN DEWULF

Secondo la stampa locale, il ciclista si è portato dietro fino al traguardo un profumo non proprio gradevole, ma in ogni caso è riuscito comunque a sopportare questa spiacevole situazione, concludendo la corsa. A mente fredda, su Telegram, lo stesso Stan Dewulf ha commentato: “Scherzi a parte, sonodeluso per oggi. Le gambe le sentivano benissimo e mi ero posizionato bene in gara. Vedere il gruppo in cui mi trovavo dove è arrivato alla fine fa davvero male… Fisicamente sto bene – ha continuato – ma mentalmente oggi ho avuto un duro colpo”. Il Grand Prix de Denain è una gara lunga 194,7 chilometri con partenza e arrivo a Denian: la corsa è stata vinta da Juan Sebastián Molano. Di seguito il video di quanto accaduto al povero Stan.

Matteo Bassetti: “La pandemia di covid è finita”/ “Dopo il 30 aprile stop mascherine”

No one is going to ride near Stan Dewulf after this crash ?￰゚メᄅ#GPDenain | @AG2RCITROENTEAM pic.twitter.com/FjX5Z5Uo4t — Eurosport (@eurosport) March 16, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA