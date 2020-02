Caduta Goggia/ Video, frattura scomposta al braccio: stagione finita per Sofia

Bruttissime notizie per lo sci italiano: Sofia Goggia, caduta al super G di Garmisch, gara odierna per la Coppa del mondo di sci femminile, ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro, un guaio che ha di fatto chiuso la stagione della bergamasca, proprio oggi sulla pista tedesca. Come ben si vede nel video qui sotto inserito, la sciatrice azzurra, partita al cancelletto del tracciato tedesco con il pettorale numero 11, come la collega Viktoria Rebensburg, che l’aveva da poco preceduta contro le reti, è caduta in fallo nel tratto della Hollentor, denominato “Porta dell’Inferno” molto ghiacciato. Andata a sbattere violentemente contro le reti di protezione, pure la sciatrice italiana pareva non aver subito grandi danni, benché ci sia voluto parecchio tempo per disincastrarle gli sci alle reti. Tanto che la stessa Goggia, pur dolorante al braccio sinistro era arrivata al traguardo di fondo pista su i suoi sci. Dopo aver steccato il braccio, la finanziera ha svolto immediati controlli medici all’ospedale vicino di Garmisch, fove però hanno dato questo esito infausto.

CADUTA GOGGIA: DOMANI VERRA’ OPERATA AL BRACCIO

Ecco infatti che è solo di poco fa l’infausto epilogo della vicenda: in seguito alla caduta infatti la Goggia ha riportato la frattura scomposta del radio del braccio sinistro: una sentenza che di fatto chiuso qui la stagione della sciatrice bergamasca. Dopo un infortunio del genere infatti il ritorno all’attività agonistica è di solito previsto dopo almeno sei settimane, il che vuol dire che per Sofia non ci saranno nemmeno le finali della Coppa del mondo di sci, previste tra poco piò di un mese a Cortina. Termina dunque in questo brutto modo la stagione della finanziera di Bergamo, che pure fino ad ora non era stata molto fortunata. Poche emozioni e tanta fatica ad esprimersi ai suoi consueti livelli, oltre che la brutta botta rimediata a Bansko due settimane fa, che gli aveva fatto perdere qualche gara. Segnaliamo s tutti i tifosi dell’azzurra, che Goggia verrà operata già domani pomeriggio sempre nella località bavarese per ridurre la frattura.

VIDEO CADUTA SOFIA GOGGIA





© RIPRODUZIONE RISERVATA