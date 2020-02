Diretta super-G Sochi/ Streaming video Rai: Brignone sarà protagonista?

Oggi la diretta del super-G di Sochi caratterizzerà la giornata per la Coppa del Mondo di sci in campo femminile, che sta facendo tappa in questo weekend sulle nevi di Rosa Khutor, la località che fu sede di tutte le gare dello sci alpino alle Olimpiadi di Sochi 2014. Speriamo che tutto si possa svolgere regolarmente, dopo le difficoltà meteorologiche dei giorni scorsi, anche perché le azzurre sono grandi protagoniste anche nella velocità e di conseguenza le aspettative per gli appassionati sono grandi anche per l’odierno super-G, che è appena il quarto di questa stagione di Coppa del Mondo dal calendario decisamente anomalo per quanto riguarda la distribuzione fra le varie specialità. Incrociando le dita, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Sochi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI SOCHI

La diretta del super-G di Sochi avrà inizio alle ore 9.00 italiane (cioè le 11.00 locali), quando prenderà il via la prima atleta sulla pista di Rosa Khutor. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Sochi (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G SOCHI: FAVORITE E ITALIANE

Verso la diretta del super-G di Sochi, abbiamo evidenziato che ci sono solamente tre precedenti stagionali nella specialità. Segni particolari: in tutti c’è sempre stata almeno un’azzurra sul podio. A Lake Louise ricordiamo il secondo posto di Nicol Delago, a Sankt Moritz ci fu la memorabile doppietta con Sofia Goggia davanti a Federica Brignone, infine domenica scorsa a Bansko ecco il secondo posto di Marta Bassino nella gara vinta da Mikaela Shiffrin, entrambe però assenti in Russia. In copertina potremmo mettere soprattutto la Brignone, sicuramente una delle migliori sciatrici nel coniugare le capacità tecniche e la velocità. Le possibili protagoniste sono tante, anche perché in base alle caratteristiche di ogni pista i rapporti di forza cambiano in modo anche molto significativo: tra chi riesce ad essere sempre abbastanza costante possiamo citare Corinne Suter, Viktoria Rebensburg e Lara Gut, tornata sul podio a Bansko dopo una lunga assenza. Le certezze però sono solamente due: che in tante possono fare bene e che fra loro ci sono le azzurre, come i risultati dei tre precedenti super-G stagionali indicano in modo molto chiaro.



