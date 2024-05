Caffellatte e Giuze, chi sono le due cantanti sul palco del Primo Maggio/ Insieme per “Comme se fa”

Sul palco del Primo Maggio a Roma saliranno artisti di calibro internazionale ma anche giovani meno conosciuti, come Caffellatte, nome d’arte di Giorgia Groccia, che canterà insieme a Giuze. Ma chi sono le due artiste che intratterranno il pubblico della Capitale insieme a tanti altri colleghi? Andiamo a scoprire di più. Per quanto riguarda Giorgia, cantante di origini pugliesi, sappiamo varie cose grazie alla sua intervista rilasciata in un podcast di Quotidiano Nazionale, nel quale parte parlando del suo nome artistico: “Caffellatte di per sé non ha senso, non c’è nessuna storia filosofica dietro. Nasce dai social. Su Facebook si poteva mettere tra parentesi un soprannome e io misi quello perché mi piaceva la parola. Poi mi chiamai così anche su Instagram e a Bari, la mia città, mi chiamavano così. Allora nella musica non poteva essere diversamente”.

Caffellatte spiega poi di essere la stessa, nell’arte e nella vita: “Il mio lato artistico e umano non hanno differenze. Anche sui social comunico allo stesso modo che nella mia vita”. La cantante, che ora vive a Milano, ha faticato a creare un rapporto con questa città: “Non mi sentivo a casa ma oggi sto molto meglio, non tornerei indietro”. Nel corso degli anni, l’artista barese ha cambiato vari luoghi di residenza. Dopo aver lasciato Bari ha vissuto a Lecce, dove ha studiato psicologia ma che ha salutato per trasferirsi a Roma, dove ha frequentato un master in giornalismo: “Quest’ultima esperienza mi ha permesso di comprendere la macchina non come artista sprovveduta ma per capire cosa ci fosse dietro”. Del rapporto con la musica, invece, ne parla come “un amore tossico” che però negli anni è diventato essenziale.

Al Concertone del Primo Maggio, Caffellatte canterà insieme a Giuze: le due artiste hanno collaborato alla stesura di un brano “Comme se fa”, che faranno ascoltare al pubblico di Roma. Come abbiamo già visto, Giorgia Groccia è originaria di Bari e ha girato tutta l’Italia per realizzare il suo sogno. Cosa sappiamo, insieme, di Giuze? L’artista si chiama in realtà Giusy Capasso ed è nata a Treviso. La passione per la musica, in lei nasce da piccolissima e proprio questo la porta ad avvicinarsi prima alla chitarra e poi alla scrittura di testi. Parlando proprio della sua carriera musicale, spiega che ha capito di voler fare la cantante tra la terza media e la prima superiore.

In un’intervista a All News Italia, Giuze, parlando della musica ha spiegato: “Come dice Verdone, bisogna fare della propria passione una ricerca continua. Questo è uno dei ruoli che ha la musica nella mia vita: la ricerca continua di nuovi metodi per comunicare. Oltre al fatto di lasciarmi esprimere liberamente e di amplificare le mie emozioni, la musica mi da modo di crescere, sperimentare e aprire la mente”. Insieme a Caffellatte, la giovane artista ha scritto il brano “Comme se fa”, che farà conoscere a tutta Italia dal palco del Primo Maggio.











