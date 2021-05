Cagliari si salva se…/ Risultati utili contro il Milan: a Semplici basta un punto!

Il Cagliari si salva se riuscirà a compiere un ultimo sforzo rispetto a una rimonta che per la formazione allenata da Leonardo Semplici è stata davvero straordinaria. Nella lotta per non retrocedere la classifica recita: Cagliari 36 punti, Torino e Spezia 35, Benevento (terzultimo e al momento condannato alla retrocessione) 31.

Il che significa che con un punto nella sfida col Milan i sardi saranno matematicamente salvi: questo perché il Cagliari è in vantaggio negli scontri diretti sia col Benevento terzultimo e sarebbe al sicuro anche in caso di parità a tre a 37 con Spezia e Benevento (per differenza reti nella classifica avulsa) o con Torino e Benevento, e anche in caso di arrivo a quattro squadre, non molto probabile ma comunque ancora magicamente possibile. Un quadro dunque blindato per una squadra che ha raccolto 14 punti nelle ultime 8 gare disputate in campionato, cambiando completamente il suo destino nelle ultime giornate: la rimonta nel recupero contro il Parma ha fatto scattare la scintilla che ha ribaltato una situazione quasi compromessa.

CAGLIARI SI SALVA SE… FESTA RIMANDATA CONTRO IL MILAN

Il Cagliari è a un solo punto dalla salvezza e anche se il traguardo è davvero vicino, la trasferta a San Siro contro il Milan potrebbe non coincidere con il raggiungimento della matematica permanenza in Serie A. Questo perché i rossoneri hanno bisogno di una vittoria per blindare definitivamente il ritorno in Champions League dopo 7 anni di assenza dalla massima competizione europea.

Il Cagliari è in ottima forma e sa che il cammino è in discesa, ma comunque anche perdendo col Milan e con una contemporanea vittoria del Benevento col Crotone, ci sarà comunque la possibilità di mettere al sicuro la salvezza nell’ultima sfida in casa contro un Genoa già salvo, festeggiando alla Sardegna Arena il lieto fine di una stagione particolarmente tribolata. Ovviamente questo quadro non tiene conto di possibili passi falsi delle avversarie: l’esito dello scontro diretto fra Torino e Spezia potrebbe tenere una delle due squadre indietro anche in caso di sconfitta del Cagliari e un passo falso del Benevento chiuderebbe definitivamente i conti per i rossoblu, anche se contro il Crotone già retrocesso i sanniti partono comprensibilmente favoriti.

