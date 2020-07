Cake Star 2020, Parma/ Vincitore Giorgio Bolzani o Il Chicco di Grano o Garibaldi?

Cake Star riparte da Parma con la puntata messa in onda stasera, 10 luglio 2020, da Real Time. Damiano Carrara e Katia Follesa vedranno sfidarsi a suon di dessert Giorgio Bolzani, Il Chicco di Grano e Garibaldi. La gara, come sempre, si muoverà lungo tre prove. La prima è legata prettamente alla pasticceria, il secondo sarà il classico cabaret di paste e poi ci troveremo di fronte al “pezzo forte” che è sicuramente la parte del talent cook show più amato dal pubblico. Un po’ come in 4 Ristoranti di Alessandro Borghese i concorrenti daranno un voto ai loro rivali fino al duello finale tra solo due di questi che si affronteranno con la “torta della vittoria”. Quest’ultima dovrà essere preparata con i tre ingredienti cardine della tradizione del luogo. Il vincitore riceverà un premio di 2mila euro.

Cake Star, Parma: le pasticcerie che si affrontano oggi

Giorgio Bolzani, Il Chicco di Grano e Garibaldi si affronteranno oggi nella puntata di Cake Star ambientata a Parma. Quali sono i dolci tipici che verranno presentati in puntata? Sicuramente ci sarà spazio per la famosa spongata emiliana, anche se si tratta di un dolce prettamente natalizio. Si tratta di un dolce che ha alla sua base frutta secca e miele, dolce e croccante è adatto a occasioni importanti e anche ad altre magari maggiormente informali. La duchessa è un’altra torta tipica del posto, formata da due dischi di pan di spagna bagnati con Alchermes alternati con zabaglione allo zibibbo e pere caramellate. Le rifiniture sono fatte di mandorle caramellate sui lati.



