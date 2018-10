DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv: la gara è stata cancellata! (Gp Qatar)

La gara-2 del Mondiale Superbike è stata cancellata a causa delle gravi condizioni della pista, colpita fortemente dal nubifragio che si è abbattuto questa mattina sul tracciato di Losail. I piloti non se la sono sentita di gareggiare e hanno convinto i direttore di gara a chiudere in anticipo l’evento. Anche sul profilo twitter ufficiale della Superbike è stato dato l’annuncio della cancellazione della gara: “#WorldSBK’s Saturday Race 2 cancelled due to safety conditions. The International Programme Feed will end at 19.50 Local Time, after show the end of season video”. Una decisione giusta considerati i rischi che avrebbero corso i piloti a gareggiare in tali condizioni. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

PIOGGIA NEL DESERTO

La pioggia nel deserto è l’imprevisto che ha caratterizzato il sabato di gara-2 della Superbike a Losail, ultimo atto non solo del Gp Qatar 2018 ma più in generale di una stagione del Mondiale Sbk che ancora una volta ha esaltato Jonathan Rea. Chissà se servirà appunto la pioggia di Losail a rimescolare un po’ le carte: tutto il programma della serata, che comprende anche la Supersport, è slittato e qualche incognita sulle condizioni dell’asfalto resta. Dunque potrebbe avere la meglio chi avrà il coraggio di osare di più in una gara che ormai non ha molto da mettere in palio, se non la soddisfazione di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Il warm-up ha comunque detto che pure in queste condizioni decisamente anomale Rea non ha intenzione di fare favori a nessuno: primo in 2’00”114, l’uomo da battere è comunque sempre lui. Riuscirà a chiudere l’anno della Superbike con la vittoria numero 18? Per scoprirlo, ancora una volta cediamo la linea alla pista per tutte le emozioni della Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE GLI EVENTI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Per gli appassionati italiani bisogna notare che la diretta tv degli appuntamenti che sono in programma oggi a Losail sarà garantita sia in chiaro integralmente su Italia 2, sia in diretta streaming video tramite il sito sportmediaset.it e l’app Sportmediaset. La telecronaca di qualifiche e gare è affidata ai cronisti Giulio Rangheri e Max Temporali. In aggiunta ci saranno anche gli inviati Alberto Porta e Anna Capella. Per quanto riguarda lo streaming, oltre alle dirette va ricordato che, una volta concluso, l’evento sarà fruibile sul sito di Sportmediaset in qualsiasi momento con servizi e gare integrali. Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Intenet ufficiale del Mondiale, all’indirizzo www.worldsbk.com/it. Ricordiamo anche l’account ufficiale su Twitter @sbk_official. Da ricordare inoltre che la Superbike è trasmessa pure da Eurosport: appuntamento dunque pire sul canale 210 della piattaforma Sky e in streaming tramite Eurosport Player e Sky Go.

I NUMERI DI REA

In attesa di gara-2 della Superbike a Losail, ieri il Gp Qatar 2018 ha esaltato nella sua prima gara ancora una volta Jonathan Rea. I numeri del pilota britannico, campione del Mondo nelle ultime quattro stagioni consecutive, sono incredibili: in questa stagione Rea è arrivato a quota 17 vittorie come Doug Polen con la Ducati nell’ormai lontano 1991, numero che naturalmente Jonathan Rea proverà a migliorare stasera, quando sarà in programma gara-2 con cui calerà il sipario su questa stagione del Mondiale Sbk 2018 ancora una volta dominato da Rea, che nei prossimi due anni – sempre in sella alla Kawasaki – potrà provare a migliorare ulteriormente i propri record. La classifica Piloti è imbarazzante (per gli avversari): 545 punti per il campione del Mondo, il secondo è Chaz Davies con 356 punti, a quasi 200 lunghezze di ritardo dallo straordinario connazionale. Attenzione però a una incognita che in Qatar potrebbe sembrare incredibile, cioè la pioggia: la direzione gara valuterà che ci siano tutte le condizioni di sicurezza prima di dare il via libera allo svolgimento della gara e già c’è stato uno slittamento, perché la partenza di gara-2 sarà alle ore 18.45 italiane invece che alle previste 18. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE GIORNATA

Si completa oggi l’appuntamento con la Superbike sul circuito di Losail, che ospita il Gran Premio del Qatar 2018, la tredicesima e ultima gara stagionale del Mondiale SBK 2018 delle derivate di serie che fa tappa sul circuito mediorientale che ospita dunque l’ultimo atto della stagione delle derivate di serie. Anche quest’anno la Superbike è stata totalmente dominata da Jonathan Rea, che già da Magny Cours si è laureato campione del Mondo per la quarta volta consecutiva in sella alla sua Kawasaki, dunque adesso si gareggia “solo” per la gloria, per lo spettacolo e naturalmente per definire le gerarchie alle spalle del cannibale della Sbk, con l’entusiasmo comunque dell’ultimo giorno, perché tutti vorranno chiudere l’anno nel migliore dei modi. Buttiamoci allora adesso senza indugio sulla stretta attualità dal Qatar e vi proponiamo una guida alla giornata, per sapere tutte le informazioni utili per godersi al meglio il sabato della Sbk a Losail, che ci riserverà di nuovo grandi emozioni per con un programma decisamente anomalo.

GLI ORARI DI GARA-2

Al sabato resta da disputare gara-2, dal momento che questo weekend del Gp Qatar è cominciato al giovedì e dunque oggi è come se fosse domenica per il Circus della Superbike. Eccovi allora i principali momenti che ci attendono oggi, sabato 27 ottobre, all’insegna di orari che sono naturalmente condizionati non tanto dall’ora di fuso orario che separa l’Italia dal Qatar, quanto dal fatto che a Losail si gareggia in notturna. Un richiamo sugli orari dei vari appuntamenti appare dunque doveroso per vivere al meglio il sabato conclusivo della Sbk. Si scenderà in pista già alle ore 14.30 italiane (saranno le 15.30 del pomeriggio in Qatar) per i 15 minuti del warm-up che serviranno ai piloti di riprendere confidenza con la pista, mentre il semaforo verde per gara-2 della Superbike slitterà fino alle ore 18.00, le 19.00 di Losail, per dare spazio alla gara che metterà in palio gli ultimi 25 punti nella classifica Piloti al termine della corsa sui 5380 metri del tracciato del Losail International Circuit, nei quali ad ogni giro saranno da affrontare 16 curve, delle quali 10 a destra e 6 a sinistra. Una citazione anche per la Supersport, che vivrà la sua gara alle ore 16.30 italiane e fungerà dunque da ‘lancio’ per il successivo Gran Premio della Superbike.