DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE, GP SPAGNA: SI DECIDE IL MONDIALE!

La diretta Sbk 2024 sarà l’ultima di questa intensa stagione: il Mondiale Superbike si decide a partire da venerdì 18 ottobre, giorno in cui le due prove libere del Gp Spagna a Jerez forniranno le prime indicazioni sulla corsa al titolo che ormai riguarda solo due piloti. Innanzitutto bisogna fornire gli orari: oggi la FP1 sarà alle ore 10:35 mentre la FP2 scatterà alle ore 15:00, in entrambi i casi sessioni da 45 minuti sul circuito intitolato ad Angel Nieto, sul quale tra sabato e domenica avremo finalmente l’incoronazione del campione del mondo, che sarà Toprak Razgatlioglu per la seconda volta o Nicolò Bulega per la prima.

È chiaro che il tifo lo facciamo per Bulega che riporterebbe il Mondiale Superbike nel nostro Paese confermando la Ducati davanti a tutti, è altrettanto evidente che anche il Gp Portogallo andato in scena la scorsa settimana ci abbia detto che Razgatlioglu abbia un vantaggio non indifferente, ed è pacifico affermare che senza l’infortunio che gli ha fatto saltare qualche gara avrebbe chiuso la questione con largo anticipo. Oggi però nella diretta Sbk 2024 è tutto ancora aperto, almeno dal punto di vista dell’aritmetica: vedremo allora in che modo Razgatlioglu vincerà il Mondiale Superbike e come Bulega potrebbe scalzarlo, mentre aspettiamo il Gp Spagna a Jerez.

COME VEDERE LA DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: GP SPAGNA STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Sbk 2024, la trasmissione in diretta tv viene affidata come di consueto ai canali della televisione satellitare: il venerdì delle prove libere sarà dunque riservato ai clienti che dovranno selezionare il canale Sky Sport MotoGp, al numero 208 del decoder, naturalmente con la possibilità del servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Possiamo anche ricordare che sul sito ufficiale, vale a dire www.worldsbk.com, troverete tutte le informazioni utili sul Mondiale Superbike a partire da orari e classifica del campionato.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU HA IL TITOLO IN MANO

Ci siamo, dunque: la diretta Sbk 2024 risolverà la corsa al titolo nel Mondiale Superbike. Razgatlioglu arriva al Gp Spagna con 46 punti di vantaggio su Bulega: può chiaramente festeggiare già in gara-1 sabato, avendo molte più vittorie rispetto al rivale gli basterebbe arrivare a pari punti. Questo significa che Razgatlioglu può permettersi di perdere appunto 46 punti da Bulega e, contando che il totale di quelli a disposizione a Jerez sono 62, al reggiano serve un miracolo. Razgatlioglu potrebbe portare la BMW a vincere il Mondiale Superbike già in gara-1 come detto: in questo caso può perdere 9 punti da Bulega, con la vittoria del pilota Ducati il turco può accontentarsi di arrivare terzo.

Girando il calcolo al contrario, possiamo invece dire che Toprak ha bisogno di fare 16 punti nelle tre gare del Gp Spagna: in media potrebbe anche arrivare decimo nelle due prove lunghe e quarto nella Superpole Race, questo ovviamente nell’ipotesi che Bulega si prenda tre vittorie. Insomma: è giusto affermare che Razgatlioglu abbia il Mondiale Superbike in mano, tuttavia la diretta Sbk 2024 potrebbe sempre riservare sorprese e allora è altrettanto corretto vivere il weekend del Gp Spagna, a partire da questo venerdì dedicato alle prove libere, con grandi aspettative e speranze per il nostro pilota.