DIRETTA SBK SUPERBIKE: GRANDE FESTA PER TOPRAK RAZGATLIOGLU CAMPIONE DEL MONDO

Ultimo “giorno di scuola” per i protagonisti della diretta Sbk, ma naturalmente oggi domenica 20 ottobre c’è ancora tantissimo da vivere con Superpole Race e gara-2 per il Gran Premio di Spagna 2024 che è l’ultimo impegno della stagione della Superbike, ospitato a Jerez de la Frontera, dove ieri gara-1 ci ha già detto che Toprak Razgatlioglu è il campione del Mondo per la seconda volta in carriera e che la Bmw può invece finalmente festeggiare il suo primo iride, grazie al pilota turco strappato alla Yamaha al termine della scorsa stagione e subito vincente con la scuderia tedesca.

Applausi a Razgatlioglu ma anche a Nicolò Bulega, che ha vissuto la stagione della definitiva consacrazione ai massimi livelli, come confermato anche dallo splendido successo di ieri, pur insufficiente per riaprire i giochi a fronte del secondo posto del turco. Resta comunque intatto il fascino delle ultime emozioni dell’anno, la diretta Sbk allora prenderà il via stamattina alle ore 9.15 con i 10 minuti del warm-up, leggermente più tardi del solito, mentre non ci saranno sorprese per i due appuntamenti principali della domenica della Superbike. Infatti alle ore 11.00 scatterà la Superpole Race, mentre il momento della partenza di gara-2 sarà come sempre fissato alle ore 14.00.

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE GP SPAGNA JEREZ, COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV

Arrivati all’ultimo giorno della lunga avventura stagionale, dobbiamo ribadire per l’ultima volta anche le modalità per seguire la diretta Sbk in tv, a dire il vero senza particolari novità dal momento che tutto sarà visibile sui canali della piattaforma satellitare riservata agli abbonati di Sky Sport, con l’aggiunta per gara-2 della visione anche in chiaro per tutti su Tv8. Per seguire la Superbike quindi avremo pure la diretta streaming video, tramite Sky Go oppure Now TV per tutti gli eventi della domenica, ma anche con i servizi della stessa Tv8 almeno per la gara lunga.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IL FILM DELLA STAGIONE

Assegnati tutti i verdetti più significativi, compreso il secondo posto per Bulega e il terzo per Alvaro Bautista, l’ultimo giorno della diretta Sbk ci consente di riassumere quanto abbiamo visto da febbraio in poi. Ricordiamo alcuni momenti esaltanti, come la tripletta italiana in gara-1 a Phillip Island con Bulega vincitore davanti ad Andrea Locatelli e Andrea Iannone, oppure la clamorosa vittoria ad Assen di Nicholas Spinelli al sabato. Proprio gara-2 in Olanda sancisce però anche l’inizio della serie di 13 successi consecutivi per Toprak Razgatlioglu, che non conoscerà alcun risultato diverso dalla vittoria fino ad agosto.

L’incidente di Magny-Cours avrebbe potuto cambiare la storia di questo Mondiale (e forse anche peggio), ma è almeno servito ad infiammare il finale di stagione per la diretta Sbk. Applausi quindi a Bulega, che ha fatto un notevole salto di qualità in questa stagione, ma il Mondiale è più che meritato per Razgatlioglu, anche se l’ambiente della Superbike è diviso per quanto riguarda il tema delle concessioni. Se ne potrà certamente discutere, ma è anche vero che il turco ha vinto pur saltando due Gran Premi su dodici e questo legittima pienamente il titolo di campione del Mondo per Toprak Razgatlioglu.