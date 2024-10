DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: MATCH-POINT PER RAZGATLIOGLU A JEREZ

Ci siamo, la diretta Sbk è giunta all’ultimo capitolo del Mondiale 2024 della Superbike e oggi sabato 19 ottobre ci saranno i primi punti in palio nel Gran Premio di Spagna sul celebre circuito di Jerez de la Frontera, naturalmente grazie a gara-1 che per il leader Toprak Razgatlioglu sarà la prima occasione per conquistare matematicamente il titolo Piloti. Il suo avversario è Nicolò Bulega, che per rimandare il verdetto a domani avrà bisogno di guadagnare almeno 10 punti, per ridurre il passivo da 46 a 36 lunghezze: questo significa che il turco della Bmw sarà certo del titolo salendo sul podio, a prescindere dal risultato dell’italiano della Ducati.

In ogni caso entrambi meritano applausi per averci regalato grandi risultati nella diretta Sbk lungo tutta la stagione. Razgatlioglu obiettivamente è stato il dominatore della Superbike nel 2024 e certamente avrebbe chiuso i conti in anticipo se non fosse stato per l’infortunio di Magny Cours che lo ha tenuto a secco sia in Francia sia due settimane più tardi a Cremona. Settimana scorsa il turco ha vinto entrambe le gare lunghe ad Estoril, dimostrando di essere tornato a dominare, ma ciò nulla toglie a un eccellente Bulega, che si è dimostrato nettamente il migliore pilota Ducati, fatto che ad inizio stagione era difficile da immaginare considerando che nella diretta Sbk la Casa Emilia schiera anche gente del calibro di Bautista, Iannone o Petrucci…

COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 GP SPAGNA JEREZ, LA DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO E TV

Superbike protagonista almeno negli orari classici “europei” in un weekend ricchissimo per i motori ad ogni latitudine, la diretta Sbk in tv per il GP Spagna 2024 Jerez sarà naturalmente completa per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, mentre gara-1 sarà visibile anche in chiaro su Tv8, che fornirà una preziosa opzione aggiuntiva per tutti anche in tema della diretta streaming video tramite il servizio della stessa emittente, oltre che con Sky Go oppure Now TV per i rispettivi abbonati.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: GLI ORARI E I TEMI DEL SABATO AL GP SPAGNA 2024

Abbiamo dunque già capito che oggi sarà un giorno imperdibile, allora ricordiamo che per la diretta Sbk del sabato per il Gran Premio di Spagna 2024 a Jerez c’è soprattutto da fare un’annotazione relativa ai 20 minuti delle prove libere FP3, che avranno inizio leggermente più tardi del solito, cioè alle ore 9.15. Nulla cambierà invece per la Superpole, fissata come al solito alle ore 11.00 per un quarto d’ora che sancirà l’autore della pole position e la composizione della griglia di partenza verso gara-1, culmine della diretta Sbk che vedrà la partenza come sempre alle ore 14.00.

Gli appuntamenti sono quindi chiari e allora possiamo dire che le premesse sono intriganti, innanzitutto perché potrebbe essere il giorno dell’assegnazione del Mondiale, ma anche perché Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu hanno iniziato a duellare ad altissimo livello fin dalla FP1 del venerdì mattina, quando l’italiano è stato primo davanti al turco, con soli 22 millesimi a dividere i due sfidanti. Poi al pomeriggio ecco un bel tris italiano con Michael Ruben Rinaldi davanti a Bulega e Danilo Petrucci, non si poteva quindi chiedere di meglio per lanciare la diretta Sbk Superbike verso un sabato di lusso…