DIRETTA/ Empoli Juventus (risultato finale 1-2): Cristiano Ronaldo show, doppietta e rimonta!

DIRETTA EMPOLI-JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1-2): CR7 SHOW

La Juventus trema, Massimiliano Allegri si infuria ma poi ci pensa Cristiano Ronaldo a trascinare la squadra alla vittoria. Il fuoriclasse portoghese ha messo la firma sulla rimonta bianconera. Decisivo e spietato, dopo un primo tempo indolente della Juventus che è tornata con un’altra faccia nella ripresa. Prima ha segnato su rigore, poi ha concesso il bis con un bolide da vero campione. Lodevole la concentrazione con cui l’Empoli ha affrontato i campioni d’Italia in carica, ma non sono bastate le trincee pensate da Andreazzoli, perché quando Cristiano Ronaldo si accende non ce n’è per nessuno. Il “marziano” ex Real Madrid si è preso la squadra sulle spalle e l’ha trascinata alla vittoria contro la terzultima in classifica. Cristiano Ronaldo ci ha messo quattro partite per sbloccarsi, ma dalla doppietta al Sassuolo della quarta giornata il suo rendimento è in continua ascesa. I gol dell’ex Real Madrid sono pesanti: cinque su sette sono arrivati nei secondi tempi, proprio quando conta di più. (agg. di Silvana Palazzo)

LA JUVENTUS TORNA ALLA VITTORIA

Al 35’ secondo cambio nella Juventus, con Douglas Costa che rileva Pjanic. 2’ dopo Andreazzoli si gioca l’ultimo cambio con La Gumina che prende il posto di Junior Traoré. L’Empoli non rinuncia ad attaccare ma la Juventus difende con grande attenzione: l’ultima sostituzione di Allegri è l’inserimento di Barzagli per De Sciglio, quindi viene ammonito Ucan per proteste. Allo scadere del recupero l’Empoli guadagna l’ultima punizione con Pasqual che piazza il pallone in area, Barzagli libera di testa e la Juventus mette in cassaforte tre punti preziosissimi. (agg. di Fabio Belli)

CAPOLAVORO DI CRISTIANO RONALDO!

Al 13’ della ripresa arriva il primo cartellino giallo per l’Empoli, ammonito Junior Traoré. Dopo il pareggio la Juventus fa fatica a capitalizzare l’effetto del gol realizzato, i toscani rischiano di innervosirsi un po’ ma poi ritrovano le misure. Per scuotere un po’ l’equilibrio al 21’ Allegri si gioca il primo cambio con Cuadrado inserito al posto di un opaco Bernardeschi. Subito dopo insidioso tiro-cross di Krunic, provvidenziale anticipo di Bonucci per i bianconeri su Caputo appostato a centro area. Al 24’ prima sostituzione anche per l’Empoli, Pasqual prende il posto di Antonelli. Al 25’, in un momento di stallo, il lampo che porta la Juventus in vantaggio: capolavoro di Cristiano Ronaldo che prende palla sul versante destro della trequarti campo toscana e dal limite dell’area piazza il pallone di collo pieno sotto l’incrocio dei pali. Alla mezz’ora seconda sostituzione nell’Empoli, Ucan prende il posto di Zajc, quindi viene ammonito Dybala. (agg. di Fabio Belli)

PAREGGIA CRISTIANO RONALDO SU RIGORE!

E’ iniziato il secondo tempo allo stadio Castellani: dopo 3’ Juventus vicinissima al pareggio: prima Provedel salva a tu per tu con Alex Sandro, poi il pallone arriva a Pjanic che colpisce l’incrocio dei pali, decisivo anche in questo caso il tocco del portiere empolese. Subito dopo inserimento di testa di Bernardeschi su cross dalla sinistra di Pjanic, pallone alto. L’Empoli guadagna un corner e allenta la pressione offensiva bianconera. Al 7’ clamoroso errore di Bennacer, che prova uscire in orizzontale palla al piede nella sua area ma finisce per travolgere Dybala. Rigore per la Juventus e al 9’ della ripresa Cristiano Ronaldo sigla il pareggio bianconero spiazzando Provedel dagli undici metri. (agg. di Fabio Belli)

AMMONITI BERNARDESCHI E BETANCUR

Al 31’ punizione crossata da Cristiano Ronaldo, il pallone arriva a Dybala che dal limite dell’area calcia però altissimo, sprecando una buona occasione. 3’ dopo ancora un tentativo di CR7 su punizione, l’azione si sviluppa e termina con un cross sballato di Bernardeschi: solo dai calci piazzati la Juventus sembra trovare le idee per mettere in difficoltà gli azzurri, che controllano però molto bene difensivamente. Qualche problema per Maietta, toccato duro ma in grado di continuare dopo un pit stop a bordocampo. Al 29’ un colpo di testa di Cristiano Ronaldo finisce alto sopra la traversa. L’Empoli non rinuncia ad attaccare, Di Lorenzo crossa in area, Zajc viene anticipato d’un soffio, e la scena si ripete al 42’ con Zajc anticipato da Rugani di nuovo su pallone rubato da Acquah a Betancur Al 43’ Bernardeschi ammonito per una trattenuta su Krunic, quindi ancora una conclusione di Zajc, deviata, bloccata da Szczesny. 3’ di recupero e arriva un fallo tattico di Betancur su Krunic, ammonizione per lo juventino. Il primo tempo si chiude con l’Empoli in vantaggio 1-0 sulla Juventus. (agg. di Fabio Belli)

AZIONE CAPOLAVORO, SEGNA CAPUTO!

L’Empoli non ha un atteggiamento rinunciatario: al 12’ ci prova Zajc ma la sua conclusione finisce alta. Bella iniziativa di Alex Sandro sulla sinistra, viene servito Dybala che vede “murata” dalla difesa la sua conclusione. Insiste la Juventus con un insidioso traversone di Matuidi sul quale arriva a liberare Silvestre. L’Empoli prova a farsi vedere nelle ripartenze: Caputo e Bennacer non trovano l’intesa nello scambio in velocità. L’atteggiamento dei toscani è molto intraprendente, la Juventus è spesso costretta a ripiegare in difesa. Al 23’ conclusione a girare di Krunic che finisce tra le braccia di Szczesny, al 27’ cross forte e testo di Matuidi nell’area empolese, Maietta si prende qualche rischio ma riesce a deviare in angolo. La partita fatica a regalare vere e proprie occasioni dal gol, ma al 28’ l’Empoli trova la fiammata: splendida azione dei toscani, strepitosa percussione di Acquah che supera di slancio Alex Sandro e Matuidi, splendido passaggio in area con Krunic che riesce a toccare per Caputo, che la piazza di sinistro alle spalle di Szczesny. Alla mezz’ora del primo tempo, Empoli in vantaggio 1-0 sulla Juventus. (agg. di Fabio Belli)

PJANIC CI PROVA DAL LIMITE

E’ iniziata la sfida allo stadio Castellani con la Juventus che cerca subito il controllo della partita. Doppio calcio d’angolo guadagnato dai bianconeri, la difesa empolese riesce sempre a cavarsela. Al 5’ prima vera conclusione del match per la Juventus, Cristiano Ronaldo non ha fortuna. L’Empoli spinge bene sulla destra e guadagna a sua volta il suo primo calcio d’angolo della partita: sul corner l’uscita di Szczesny non è impeccabile, ma la difesa juventina non permette agli avversari la conclusione in porta. Al 9’ Dybala passa in mezzo a due avversari e cerca la conclusione dalla lunga distanza, ma calcia alle stelle. Subito dopo Pjanic cerca la conclusione a girare sul secondo palo, fuori di un buon metro e mezzo. E’ ancora fase di studio e il risultato tra Empoli e Juventus è ancora fermo sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Tutto è pronto per Empoli Juventus: in attesa del fischio d’inizio della partita di Serie A, leggiamo le statistiche di queste due squadre prima di andare naturalmente a scoprire le formazioni ufficiali. La formazione toscana allenata da Aurelio Andreazzoli ha realizzato fino alla nona giornata di campionato in totale 8 reti subendone 14. Dispone di un gioco molto propositivo basato su un possesso palla pari a 29 minuti di media per partita che ha permesso di produrre 501 azioni d’attacco per complessive 94 conclusioni di cui 48 sono arrivate nello specchio di porta. La Juventus di Massimiliano Allegri invece ha realizzato in totale 19 reti a fronte delle sole 6 subite mentre il possesso di palla è superiore ai 33 minuti e mezzo a gara e la produzione di gioco offensivo è stata di 506 attacchi con 145 tiri di cui 73 sono andate a finire all’interno dello specchio di porta. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Empoli Juventus, poi la parola passa al campo! EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Krunic; Traore, Zajc; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

EMPOLI JUVENTUS, DIRETTA LIVE

ALLENATORI A CONFRONTO

Il confronto fra i due allenatori in Empoli Juventus mette di fronte due tecnici le cui carriere sono certamente molto diverse. Aurelio Andreazzoli, classe 1953 (fra pochi giorni compirà 65 anni) ha avuto una lunga carriera quasi sempre da assistente oppure da vice, mentre da primo allenatore ha avuto poche occasioni e si è tolto le soddisfazioni più grandi proprio nella scorsa stagione, quando ha condotto l’Empoli a una trionfale promozione dalla B alla A, dove prima di quest’anno aveva allenato solamente per qualche mese la Roma dopo l’esonero di Zdenek Zeman nel 2013. Massimiliano Allegri ha invece bisogno di ben poche presentazioni: anche Max ha dovuto fare la gavetta, ma dal 2010 siede sulla panchina prima del Milan e poi della Juventus, vincendo cinque scudetti fra cui gli ultimi quattro consecutivi con i bianconeri, sempre in coppia tra l’altro con la Coppa Italia. Carriere dunque diametralmente opposte, ma oggi chi sarà il più bravo al Castellani? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

L’episodio più celebre di Empoli Juventus rimarrà sempre quella vittoria che i bianconeri ottennero nell’aprile 1998, appena prima che i bianconeri battessero l’Inter nella partita dei veleni, decisiva per lo scudetto: quel giorno segnò Fabio Pecchia, ma arbitro e guardalinee non videro un pallone, su colpo di testa di Stefano Bianconi, nettamente al di là della riga di porta prima che Peruzzi lo allontanasse. Vinse la Juventus, ma ci furono enormi polemiche; l’Empoli si sarebbe preso la rivincita dieci anni più tardi, vincendo l’andata degli ottavi di Coppa Italia con Nicola Pozzi e Ignazio Abate. Solo la seconda vittoria in assoluto contro i bianconeri: l’altra, timbrata Johnny Ekstrom, era arrivata nel 1987, all’inizio del primo campionato che la Juventus giocava senza Michel Platini che si era ritirato dal calcio. Per il resto ricordiamo un pirotecnico 3-3 con le triplette di Tommaso Rocchi e David Trezeguet, e tante vittorie bianconere: l’ultima, quella dell’ottobre 2016 con il gol di Paulo Dybala e la doppietta di Gonzalo Higuain. (agg. di Claudio Franceschini)

L’ARBITRO

La sfida Empoli-Juventus verrà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo, selezionato in occasione della decima giornata del Campionato di Serie A. Al suo fianco, in questo incontro del Castellani ecco i guardalinee Alessandro Lo Cicero di Brescia e Alessio Tolfo di Pordenone. Quarto uomo Antonio Giua di Olbia, VAR Paolo Valeri di Roma e AVAR Alessandro Giallatini di Roma. Volendo mettere proprio Calvarese sotto ai riflettori vediamo che nella sua carriera il fischietto ha diretto ben 109 incontri nella massima serie, elargendo complessivamente 479 ammonizioni, 33 espulsioni e 28 calci di rigore. Ampliando la nostra analisi possiamo anche ricordare che Calvarese in carriera incrociato l’Empoli in 17 occasioni, con un bilancio di 9 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte per la formazione azzurra. Per quanto riguarda i precedenti del fischietto di Teramo con la Juventus, il bilancio di racconta di 9 precedenti con 8 gare vinte e una pareggiata per la Vecchia Signora. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Empoli Juventus verrà diretta dal signor Calvarese: alle ore 18:00 di sabato 27 ottobre si gioca allo stadio Castellani per la decima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Ancora una volta, ed è la quarta consecutiva, i campioni d’Italia sono impegnati nel secondo anticipo del turno; ci arrivano avendo vinto a Old Trafford in Champions League, ma dovendo riscattare – con riferimento alla Serie A – il pareggio interno contro il Genoa che rappresenta al momento l’unica sfida che la squadra non sia riuscita a vincere in stagione. L’Empoli invece non sa più centrare i tre punti: non gli capita dalla prima giornata, e allora attenzione perchè le statistiche tirano tutte dalla parte della Juventus e proprio per questo potremmo andare incontro a un risultato sorprendente.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il pareggio contro il Genoa sembra essere stato archiviato dalla Juventus, che martedì sera si è presa la vittoria sul campo del Manchester United: il gol di Paulo Dybala ha portato ad un risultato di prestigio, ma soprattutto ha sostanzialmente chiuso il discorso della qualificazione agli ottavi di Champions League, perchè adesso basterà vincere una partita – o pareggiare in casa contro il Valencia – per avere la matematica. Obiettivo non secondario per Massimiliano Allegri, che potrà concentrarsi su un campionato destinato a rimanere aperto a lungo; ovviamente la Juventus rappresenta la squadra che tutti vogliono battere e questo sarà vero anche e soprattutto per l’Empoli, che dopo la vittoria del 19 agosto contro il Cagliari è andato incontro ad appena tre pareggi a fronte di cinque sconfitte, non riuscendo più a ottenere un successo. Aurelio Andreazzoli e i suoi ragazzi vorranno anche vendicare il modo in cui si è chiusa la partita dell’ultima giornata, un pareggio a Frosinone che è stato diverso da quanto ci si aspettava.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

Potrebbe cambiare qualcosa Andreazzoli: intanto tra i pali, perchè Provedel sembra pronto a prendere il posto di Terracciano. Davanti invece c’è l’alternativa di giocare con il solo Caputo come attaccante: in questo caso Krunic affiancherà Zajc sulla mezzala e Bennacer sarà inserito a centrocampo a completare un reparto nel quale agiranno anche Acquah e Capezzi. Invariata la difesa: Di Lorenzo e Antonelli sugli esterni, Silvestre e Maietta in mezzo. Allegri ovviamente dovrà valutare la condizione dei singoli: possibile riposo per Mandzukic, Douglas Costa e Bernardeschi potrebbero essere titolari con Cristiano Ronaldo da prima punta o, eventualmente, con un dei due da finto numero nove. In difesa solito schieramento con Bonucci e Chiellini a proteggere Szczesny, e con Joao Cancelo e Alex Sandro laterali; in mezzo le scelte sono fissate dagli infortuni, dunque il regista sarà Pjanic con Bentancur e Matuidi impiegati da interni.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la Juventus parte nettamente favorita nel pronostico della sfida, come conferma anche l’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 identifica la vittoria dei bianconeri e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,27 volte la puntata, vale addirittura 11,00 il segno 1 per il successo interno dell’Empoli mentre con l’eventualità del pareggio, che come sempre è regolata dal segno X, questo bookmaker vi farebbe portare a casa un valore pari a 5,75 volte la cifra che avrete pensato di puntare.