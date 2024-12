RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: NUOVA VITA PER LA DEA!

Eccoci ancora ai risultati Serie A, che dopo l’anticipo del venerdì tornano a far parlare di sé sabato 14 dicembre 2024con altre tre partite che sono valide per la 16^ giornata: il calendario non cambia nel senso che avremo sempre le stesse fasce orarie, dunque Cagliari Atalanta sarà la prima gara cui assisteremo alle ore 15:00 e poi alle ore 18:00 ci sposteremo al Blue Energy Stadium per seguire Udinese Napoli, infine alle ore 20:45 appuntamento con il match della sera che in questo caso sarà Juventus Venezia. È inevitabile iniziare a parlare dei risultati Serie A con la nuova vita dell’Atalanta: in virtù della vittoria sul Milan e della sconfitta interna del Napoli contro la Lazio, la Dea è prima in classifica.

Se all’inizio della stagione, e poi anche nelle settimane seguenti, Gian Piero Gasperini aveva gettato acqua sul fuoco invitando a tenere i piedi per terra, adesso siamo vicini alla conclusione del girone di andata e l’Atalanta guarda tutti dal basso verso l’alto, dunque per forza di cose a Bergamo si può e si deve parlare di scudetto perché a questo punto non farlo sarebbe come minimizzare e, per così dire, rendere meno forte la personalità di una squadra che invece ha dimostrato di averne a tonnellate, e che mai come in questa stagione può realmente inseguire il sogno di cucirsi il tricolore sulle maglie, un risultato che sarebbe storico.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRE BIG IMPEGNATE

I risultati Serie A per questo sabato ci presentano tre big in campo: non solo l’Atalanta che per la prima volta gioca da prima in classifica a tutti gli effetti, ovviamente anche Napoli e Juventus. I partenopei hanno perso tre partite in questo campionato, due di queste in casa: Antonio Conte ha sempre detto come la sua squadra non sia ancora pronta per lo scudetto ma che naturalmente sia a caccia, il ko interno contro la Lazio ha ridimensionato un Napoli che però continua a essere una minaccia concreta per la costanza che ha mostrato, pur se naturalmente deve sistemare alcune cose rimane questo un concetto che riguarda altre squadre.

Tra cui naturalmente la Juventus, che non vince da oltre un mese e che questa sera ha una grande occasione perché ospita il Venezia ultimo in classifica: i bianconeri sono ancora imbattuti ma i pareggi stanno diventando davvero troppi e inoltre, se in precedenza almeno le prestazioni della squadra potevano essere confortanti, nelle ultime uscite la squadra di Thiago Motta è stata surclassata anche sul piano del gioco, mostrando comunque un ottimo carattere e dovendo sempre sopperire ai tanti infortuni che la stanno colpendo, che però per la loro natura potrebbero anche essere segno di una preparazione estiva sbagliata.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 16^ GIORNATA

Ore 15:00 Cagliari Atalanta

Ore 18:00 Udinese Napoli

Ore 20:45 Juventus Venezia

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 34

Napoli 32

Inter, Fiorentina, Lazio 31

Juventus 27

Milan, Bologna 22

Udinese 20

Empoli 19

Roma, Torino 16

Parma, Genoa 15

Cagliari 14

Lecce 13

Como, Verona 12

Monza 10

Venezia 9