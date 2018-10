Diretta/ Reggina Juve Stabia (risultato finale 1-1) streaming video e tv: nessun vincitore al ‘Razza’

DIRETTA REGGINA JUVE STABIA (1-1): NESSUN VINCITORE AL RAZZA

Termina uno a uno la sfida di Serie C tra Reggina Juve Stabia, al termine di novanta minuti combattuti ed equilibrati. Le api sono passate in vantaggio grazie all’autorete di Conson, i padroni di casa sono poi riusciti a pareggiare i conti con una bella giocata di Solini. Un pareggio che alla fine può accontentare entrambe le compagini per quanto visto in campo. La partita è stata piacevole, Reggina più intraprendente in fase offensiva mentre la difesa è stata più traballante. La Juve Stabia ferma la sua striscia di vittorie di fila e non approfitta del passo falso del Trapani per raggiungere la vetta della classifica. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

INTERVALLO

E’ appena terminato il primo tempo tra Reggina Juve Stabia col risultato fermo sull’uno a uno. Primo squillo della partita al quarto minuto con gli ospiti che provano a rendersi pericolosi con un inserimento di El Ouazni. Al nono traversa di Mastalli su un tiro al volo dal limite dell’area che non va a buon fine. I ritmi del match sono piacevoli, la gara è equilibrata ma si sblocca in favore della compagine campana che passa in vantaggio grazie all’autorete di Conson. Poco dopo altra ghiotta occasione in zona gol con Branduani che salva tutto sul tiro di Sandomenico. I padroni di casa riescono a pareggiare i conti prima dell’intervallo con Solini, che insacca con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Squadre ora negli spogliatoi per il break di fine primo tempo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Tra pochi minuti avrà inizio Reggina Juve Stabia, partita valida per la nona giornata di campionato di Serie C girone C, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio. La formazione calabrese fino a questo momento è riuscita a portare a casa 7 punti in sei partite giocate grazie a due vittorie, un pareggio e tre sconfitte con quattro gol messi a segno a fronte degli otto incassati. La squadra campana invece in sei gare ha fatto il bottino pieno ottenendo 18 punti per effetto di altrettante vittorie, 17 gol fatti e soltanto tre subiti. Per quanto concerne il rendimento interno della Reggina nelle quattro gare disputate ha ottenuto sei punti con due vittorie e altrettante sconfitte mentre la Juve Stabia nelle tre trasferte fino questo momento disputate ha ottenuto altrettanti successi. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Reggina Juve Stabia!

LE DICHIARAZIONI

A breve si accenderà la sfida per la nona giornata di Serie C tra Reggina e Juve Stabia, incontro a cui le vespe guardano con grande ottimismo, considerando pure gli ultimi risultati rimediati nel girone C. I campani e in primis il tecnico però rimangono in guardia contro gli amaranto e lo stesso Caserta ha dichiarato solo pochi giorni: “Ci attende domani una gara contro una squadra che gioca bene, nonostante la classifica deficitaria, quindi dovremo andare a Reggio con la massima voglia di vincere. Sicuramente il risultato passa sempre dall’atteggiamento, questo può preoccuparmi. Non vorrei che la classifica piacevole possa farci abbassare la guardia; è vero però che i ragazzi già mi hanno mostrato maturità quindi sono tranquillo. Ci saranno tanti ex, Sandomenico, Redolfi, Zibert, che avranno voglia di mettersi in mostra. Sono tutti ottimi elementi ed a maggior ragione ci sarà da stare attenti. Non guardiamo ai singoli elementi della Reggina ma al collettivo”. (agg Michela Colombo)

I BOMBER

Fari puntati su Luigi Canotto in Reggina-Juve Stabia. L’attaccante classe 1994 di Rossano Calabro è uno dei calciatori più interessanti di tutta la categoria. Dopo aver fatto bene in Serie B con il Trapani si è imposto a Castellammare quando dal 2017 è diventato un titolare inamovibile. Essendo un classe 1994 inoltre vive delle stagioni importanti per la sua crescita che potrebbe permettergli prima o poi di tornare a giocare, stavolta da protagonista, nella categoria cadetta. Davanti può giocare sia da punta centrale che come ala su entrambe le corsie esterne. Salvatore Sandomenico è invece il bomber della Reggina, arrivato in Calabria in estate proprio dalla Juve Stabia. Si tratta dunque di un ex dal dente avvelenato anche perché in passato più volte è rimasto a Castellammare per poi partire a gennaio in prestito. Impiegato prevalentemente sulle corsie esterne è un attaccante brevilineo di 167 centimetri che grazie alla velocità è praticamente imprendibile. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Reggina-Juve Stabia, diretta dal signor Paterna di Teramo, sabato 27 ottobre 2018 alle ore 20.45, sarà uno dei match in programma nel nono turno del campionato di Serie C, nel girone C. Le due squadre arrivano all’appuntamento in condizioni di forma abbastanza diverse. La Reggina dopo il pari di Potenza nell’ultimo turno di campionato disputato si è fatta sorprendere in casa dalla Virtus Francavilla, che si è imposta di misura sugli amaranto col punteggio di 0-1. In classifica i calabresi restano a quota 7 punti, con sole tre lunghezze di distanza dagli ultimi quattro posti della classifica. La Juve Stabia invece battendo 2-1 il Monopoli con i gol di Troest e Carlini sabato scorso ha fatto 6 su 6, restando l’unica squadra della Serie C ancora a punteggio pieno, pur con due partite in meno disputate rispetto alla capolista Trapani, che resta però distante solo un punto: mantenendo questo ritmo il primato virtuale delle Vespe si concretizzerà presto.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA JUVE STABIA

Le probabili formazioni che si troveranno faccia a faccia presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa della Reggina schiereranno Confente tra i pali, Matrippolito in posizione di terzino destro e il neozelandese Kirwan in posizione di terzino sinistro, mentre Conson e Solini giocheranno al centro della retroguardia. Nel terzetto di centrocampo i titolari saranno Franchini, Salandria e Marino, mentre nel tridente offensivo amaranto saranno schierati Ungaro, Sandomenico e Tulissi. Risponderà la Juve Stabia con Branduani in porta, Allievi sull’out difensivo di destra e Vitiello sull’out difensivo di sinistra, con i centrali della linea a quattro che saranno Marzorati e il danese Troest. A centrocampo Calò, il brasiliano Leonardo Vicente e Mastalli saranno schierati dal primo minuto, mentre il tridente offensivo delle Vespe sarà composto da Carlini, dall’italo-marocchino El Ouazni e Canotto.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari utilizzati tatticamente dalle due formazioni in questo incontro, il 4-3-3 sarà la scelta iniziale sia del tecnico della Reggina, Roberto Cevoli, sia da parte dell’allenatore della Juve Stabia, Fabio Caserta. Al 6 maggio scorso risale l’ultimo precedente di campionato allo stadio Granillo tra le due formazioni, 1-1 il risultato finale con vantaggio reggino di Mezavilla e pari di Sorrentino. La Reggina ha battuto la Juve Stabia in casa per l’ultima volta il 9 ottobre 2016, 1-0 con gol decisivo messo a segno da Bangu. Le Vespe non espugnano invece Reggio dai tempi della Serie B: 1-2 il primo ottobre 2011, il gol di Sau e Raimondi permisero ai campani di ribaltare il vantaggio siglato da Missiroli per i calabresi.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la Juve Stabia viene considerata dai bookmaker favorita per la vittoria in trasferta contro la Reggina. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 3.10 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.00 e William Hill fissa invece a 2.25 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 1.95 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.75 da Sisal Matchpoint.