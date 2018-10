RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata e diretta gol live score: pari tra Torino e Fiorentina

Torino-Fiorentina chiude la giornata di anticipi con un deludente 1-1 e una partita con pochissimi spunti di riflessione. I viola passano subito in vantaggio con Benassi, la gara è iniziata da appena due minuti e la strada per la viola sembra essere completamente in discesa. I granata però pareggiano praticamente subito al minuto tredici con un autogol di Lafont. La gara da quel momento non cambierà più risultato. Sarà Walter Mazzarri a provare il tutto per tutto per vincere la gara inserendo in campo prima Zaza per Baselli e poi Parigini per De Silvestri. Questo pareggio rischia di far uscire la Fiorentina dalla zona Europa con Sampdroai, Roma e Sassuolo pronte al sorpasso. Regala continuità invece alla squadra granata che rimane imbattuta da cinque partite e lavora per assestarsi nella parte medio-alta della classifica. La gara non ha regalato molte emozioni, ma sicuramente è stata importante per i due allenatori che hanno così ricevuto ulteriori informazioni per far crescere la condizione fisica e mentale dei loro calciatori in vista delle prossime partite. (agg. di Matteo Fantozzi)

Continua la fuga della Juventus al comando della classifica della Serie A, ma non è stato facile per i bianconeri imporsi ad Empoli nel secondo anticipo della decima giornata. Il risultato al Castellani è stato di 1-2 in favore dei bianconeri, che erano andati in svantaggio al riposo grazie a uno splendido gol di Francesco Caputo. Nella ripresa tutto è cambiato per merito di Cristiano Ronaldo, che prima ha segnato un rigore conquistato con grande furbizia da Dybala, poi ha spazzato via le polemiche con il meraviglioso gol del raddoppio. La prestazione non avrà fatto molto felice Massimiliano Allegri, ma con CR7 si vola e la Juventus arriva a quota 28 punti dopo dieci giornate, con nove vittorie e un pareggio, mettendo pressione all’inseguitrice Napoli, che domani sera dovrà vedersela con la Roma. Intanto però pensiamo alla stretta attualità: alle ore 20.30 infatti comincia Torino Fiorentina, una sfida che profuma di storia ma anche di speranze di Europa League. La parola dunque può tornare al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’Atalanta batte il Parma con un perentorio 3-0 e così il risultato del primo anticipo della decima giornata di Serie A permette ai nerazzurri bergamaschi di salire a quota 12 punti in classifica, in una posizione sicuramente più consona al valore della Dea, mentre il Parma resta fermo a 13. I nerazzurri nelle scorse settimane spesso erano stati sfortunati, giocavano bene ma non segnavano e così raccoglievano beffe, complimenti ma pochi punti. Oggi invece, sotto il diluvio di Bergamo, la sfortuna è toccata al Parma, sotto forma di autorete di Gagliolo, sul quale il pallone è rimpallato dopo la respinta di Sepe su tiro di Ilicic. Così si è concretizzato il vantaggio dell’Atalanta, che poi ha dilagato con i gol di due difensori, Palomino (confermato dalla Var) e Mancini. Fra poco invece sarà la volta della partita delle 18.00: Empoli Juventus sulla carta non dovrebbe avere storia, i toscani riusciranno a dare fastidio alla capolista? Parola allo stadio Castellani! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Sta per accendersi la decima giornata del Campionato di Serie A come abbiamo visto prima, ad aprire le danze oggi sarà la partita attesa a Bergamo tra Atalanta e Parma. La sfida si annuncia chiaramente ben calda anche perchè oggi vedremo in campo due club che davvero hanno bisogno di recuperare punti importanti. Nel confronto poi è proprio la Dea a vedersela peggio con appena la 15^ posizione in classifica, ottenuta con i pochi 9 punti finora vinti. Va però detto che i nerazzurri sono anche di ritorno dalla pesantissima vittoria ottenuta sul Chievo con il risultato di 5-1: i tre punti messi in palio poi potrebbero anche regalare alla squadra di Gasperini almeno l’11^ gradino. Messi meglio sono i ducali visto che sono decimi in classifica di Serie A: il Parma però hanno ben da temere nell’affrontare i bergamaschi. Vedremo che cosa ci dirà il campo: si gioca!

Andando ora a fissare il nostro sguardo in casa di Mister Andreazzoli vediamo bene che l’Empoli non ha iniziato davvero alla grande questa stagione della Serie A. Il club toscano alla vigilia della 10^ giornata infatti ha saputo mettere a bilancio appena 6 punti, questi trovati però con un solo successo e ben tre pareggi. Gli ultimi risultati poi non sono affatto positivi e purtroppo anche in vista del match di questa sera contro la capolista Juventus vi è ben poco ottimismo. Il periodo No dell’Empoli però potrebbe non durare a lungo: secondo il calendario, dopo la Vecchia Signora i toscani dovranno affrontare un’altra big come il Napoli ma nei turni successivi potrebbe davvero presentarsi la possibilità di conquistare qualche punticino pesante.

Considerando ora il match serale di questo sabato dedicato alla decima giornata della Serie A e quindi alla sfida tra Torino e Fiorentina, vediamo bene che la prova dell’Olimpico potrebbe anche risultare amara per i ragazzi di Stefano Pioli. Considerando infatti alcuni dati rimediati in questa prima parte della stagione, vediamo bene che i gigliati hanno si conquistato la sesta posizione in classifica con pure 14 punti, ma arrivano alla sfida con i granata con un paio di risultati non eccellenti alle spalle. A preoccupare poi lo spogliatoio toscano è il dato per cui fuori dalle mura del Franchi la Fiorentina è risultata la quarta squadra peggiore in termini di risultati. Senza publico amico i viola hanno trovato appena un punto in ben 4 incontri, questo ottenuto contro la Sampdoria. Pioli quindi deve assolutamente cominciare a correggere questa tendenza ma la sfida contro il Torino sarà sempre molto complicata.

Anche alla vigilia della decima giornata del campionato della Serie A non possiamo non concedere spazio a quanto sta facendo al momento la squadra di Allegri. La Juventus arriva infatti a questo turno del campionato senza ancora la macchia della sconfitta ma con il dispiacere di aver interrotto solo pochi giorni fa contro il Genoa il record di vittorie consecutive. Il piccolo stop ( se così davvero si può definire) dei bianconeri è però stato ampiamente superato anche dal pesantissimo successo ottenuto solo in settimana nel match di Champions League contro il Manchester United di Mourinho. Se quindi in Serie A la Vecchia Signora fa faville ( e di certo ne farà anche oggi contro l’Empoli), anche nelle coppe non scherza: i bianconeri sono capolisti anche nel girone H e pure a pieni punti avendo inanellato solo successi. Chi mai potrà fermare la cavalcata di Massimiliano Allegri?

Dopo le emozioni vissute con le coppe europee è il grande calcio italiano a finire sono ai riflettori: oggi infatti, sabato 27 ottobre 2018, tornerà protagonista il Campionato di Serie A, con la 10^ giornata, In realtà come al solito il programma riservato al sabato per il fine settimana del primo campionato italiano è ben risicato con solo pochi anticipi. Anche questa volta il calendario ci offrirà solo pochi match ma tutti dal grande valore sia in campo che pure nella classifica, che mostra non pochi club vicini o addirittura con i medesimi punti. Andando a considerare quindi subito le partite che attenderanno a tutti gli appassionati proprio oggi vediamo che ad aprire le danze sarà la sfida attesa a Bergamo tra Atalanta e Parma prevista per le ore 15.00. Il tardo pomeriggio sarà poi riservato all’incontro al Castellani tra Empoli e Juventus: a chiudere il programma degli anticipi della 10^ giornata di Serie A sarà poi Torino-Fiorentina, previsto all’Olimpico del club piemontese.

Dando un occhio ora a come si configura la classifica della Serie A alla vigilia della 10^ giornata vediamo che pur con il doppio e gravoso impegno delle Coppe Europee e dopo il pareggio rimediato con il Genoa, è sempre la Juventus la capolista. La Vecchia Signora domina quindi la graduatoria avendo a bilancio anche ben 25 punti e un vantaggio di almeno 4 lunghezze sui primi avversari, che sono quindi costretti a vincere sempre per non perdere ulteriore terreno. Alle spalle ecco che troviamo proprio come i primi rivali dei bianconeri il Napoli con 1 punti oltre che Inter e Lazio che però registrano rispettivamente 19 e 18 punti a testa: chiudono la top 11 infine Sampdoria (15 punti) oltre che Fiorentina, Roma e Sassuolo tutti fermi a quota 14 punti e pur il trittico Torino-Parma-Genoa che ne hanno ottenuti finora 13. Distacchi ben risicati anche a metà classifica: qua infatti vediamo a quota 12 punti il Milan e la Spal, mentre ne ha 10 il Cagliari e 9 l’Atalanta. In fondo le cose non migliorano: Udinese e Bologna sono ai margini della zona rossa con 8 punti, mentre troviamo già rischio Empoli, Frosinone e Chievo.

FINALE Atalanta – Parma 3-0 – 55′ aut. Gagliolo (P), 72′ Palomino (A), 80′ Mancini (A)

FINALE Empoli – Juventus 1-2 – 28′ Caputo (E), 54′ rig. Cristiano Ronaldo (J), 70′ Cristiano Ronaldo (J)

FINALE Torino – Fiorentina 1-1 – 2′ Benassi (F), 13′ aut. Lafont (F)

Juventus 28

Napoli 21

Inter 19

Lazio 18

Sampdoria, Fiorentina 15

Roma, Sassuolo, Torino 14

Parma, Genoa 13

Milan, Spal, Atalanta 12

Cagliari 10

Udinese, Bologna 8

Empoli 6

Frosinone 2

Chievo -1