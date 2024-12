RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ALL’OLIMPICO UNA GARA STRANA!

Nuovo appuntamento con i risultati Serie A, sabato 7 dicembre prosegue la 15^ giornata di cui abbiamo già vissuto due anticipi del venerdì e dunque si torna in campo oggi alle ore 15:00 per Genoa Torino, che farà da apripista alle ore dedicate al massimo campionato di calcio che avrà la sua prosecuzione alle ore 18:00 con Juventus Bologna, infine la classica partita delle ore 20:45 sarà allo stadio Olimpico e si tratterà di Roma Lecce. Possiamo partire proprio da qui perché, incredibilmente, le due squadre giocano questa sera per la salvezza, scenario contemplato dai salentini ma assolutamente drammatico per quanto riguarda la Roma.

I giallorossi per il momento non hanno sentito gli effetti della cura Claudio Ranieri, almeno come risultati Serie A: una reazione emotiva c’è forse stata ma le due partite, entrambe molto difficili perché giocate contro le prime due squadre della classifica, sono state perse e dunque i giallorossi si trovano appena due punti sopra la zona retrocessione, e sanno bene di non poter sbagliare un match che in questo momento, per quanto possa sembrare assurdo dirlo, è una vera e propria sfida diretta per evitare di farsi risucchiare nella zona retrocessione. Staremo dunque a vedere come andranno le cose qui e negli altri risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LO SCENARIO DEL SABATO

Ovviamente sono altri i temi d’interesse forniti dai risultati Serie A di oggi: per esempio la prima partita da avversario per Thiago Motta contro il Bologna, ci sarà sicuramente un po’ di emozione nel ritrovare la squadra clamorosamente portata in Champions League lo scorso anno ma anche l’allenatore italo-brasiliano non potrà soffermarsi troppo sul passato, la sua Juventus infatti è ancora imbattuta ma vince poco e segna ancora meno, si è staccata dal treno scudetto e non ha ancora trovato un modo per sopperire ai tanti infortuni che hanno colpito i suoi titolari, forse la barca non rischia ancora di affondare ma bisogna per forza di cose remare con maggiore vigore.

Il Bologna dal canto suo sembra essersi ritrovato dopo un inizio di stagione che non era stato dei migliori, va dato merito a Vincenzo Italiano per come ha saputo ricompattare la squadra e darle un’identità che andasse oltre i retaggi del passato, e attenzione perché oggi i felsinei hanno gli stessi punti che avevano timbrato lo scorso anno quando poi erano entrate nelle prime cinque della classifica, anche se farsi strada nei risultati Serie A di questa stagione sarà più complicato perché nel frattempo è aumentata la concorrenza ai piani alti, e questo è ovviamente un dato di cui bisogna tenere conto.

RISULTATI SERIE A: 15^ GIORNATA

Ore 15:00 Genoa Torino

Ore 18:00 Juventus Bologna

Ore 20:45 Roma Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32

Atalanta 31

Inter, Fiorentina, Lazio 28

Juventus 26

Milan 22

Bologna 21

Udinese 17

Empoli 16

Parma, Torino 15

Cagliari, Genoa 14

Roma, Lecce 13

Verona 12

Como 11

Monza 10

Venezia 8