RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: QUATTRO PARTITE OGGI

I risultati Serie A ci faranno naturalmente compagnia anche oggi, domenica 8 dicembre 2024, anche se in verità avremo solamente quattro partite della quindicesima giornata del massimo campionato nelle prossime ore, una per ciascuna delle fasce orarie ormai tradizionali alla domenica per il campionato di Serie A. D’altronde questo turno è iniziato forte fin dal venerdì e si completerà domani, di conseguenza è inevitabile “svuotare” un po’ il giorno dell’Immacolata, che comunque ci fornirà spunti interessanti in ogni settore della classifica di Serie A.

Tutto questo premesso, andiamo quindi a presentare il programma della domenica per i risultati Serie A. Si comincerà naturalmente alle ore 12.30 con il lunch-match Fiorentina Cagliari, mentre alle ore 15.00 avremo solamente Verona Empoli. Posta in palio delicatissima alle ore 18.00 in Venezia Como, mentre si tornerà a volare alto con il posticipo delle ore 20.45, che infatti sarà Napoli Lazio. Dalla capolista all’ultima in classifica, le partite saranno poche ma avranno molto da dire…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Non serve quindi un grande sforzo d’immaginazione per capire che Napoli Lazio sarà il big-match che questa sera catalizzerà sullo stadio Diego Armando Maradona tutta l’attenzione per i risultati Serie A. Una partita che curiosamente arriva a tre soli giorni di distanza dalla stessa sfida a campi invertiti in Coppa Italia e che mette di fronte due delle migliori realtà della prima parte del campionato, anche se la Lazio di mister Marco Baroni ha frenato domenica scorsa perdendo sul campo del Parma.

Il Napoli di Antonio Conte sta invece facendo tutto per bene, secondo le previsione: squadra molto attenta, che concede pochissimo (salvo due scivoloni pesanti, ma tutto sommato isolati) e che sfrutta le occasioni, con un attacco che segna meno di altre big ma è chirurgico. Certo, per lo spettacolo forse è meglio rivolgersi altrove, ma per adesso il bilancio è ottimo: la vittoria sul campo del Torino ha confermato la leadership in classifica e oggi arriva un altro esame significativo sulla strada del sogno tricolore.

RISULTATI SERIE A, 15^ GIORNATA

ore 12.30 Fiorentina Cagliari

ore 15.00 Verona Empoli

ore 18.00 Venezia Como

ore 20.45 Napoli Lazio