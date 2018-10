RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata, diretta gol live score: due pareggi nelle due gare serali!

Cala il sipario sul sabato dedicato alla Serie C, col girone C che si chiude coi due pareggi nei due match serali. Stiamo ovviamente parlando di Biscgelie Paganese (2-2) e di Reggina Juve Stabia (1-1). Tra gli altri risultati della giornata segnaliamo la vittoria della Cavese sul Trapani (1-0), il pareggio tra Monopoli Catanzaro (0-0), il ko interno del Rieti col Siracusa (1-2), le vittorie della Sicula e del Rende con Potenza e Virtus Francavilla. La classifica vede dunque la Juve Stabia al primo posto assieme al Trapani a quota diciannove, Rende terzo a diciotto e Catania più staccato a quota 14. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SFIDE SERALI

E’ cominciata la sfida serale tra Bisceglie Paganese, sempre per quanto riguarda il girone C della Serie C. Risultato parziale fermo sullo zero a zero dopo pochi minuti di gioco, mentre sono arrivati i verdetti del pomeriggio col successo della Sicula Leonzio contro il Potenza (due a uno) e del Rende sul campo del Francavilla. Tra poco scenderanno sul rettangolo verde anche Reggina Juve Stabia. Le altre partite del pomeriggio sono invece terminate con la vittoria della Cavese sul Trapani (uno a zero), il pareggio senza reti tra Monopoli Catanzaro e il successo in trasferta del Siracusa sul campo del Rieti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SITUAZIONE INTERVALLO

Andiamo subito a dare uno sguardo ai risultati della Serie C con le prime partite del girone C che sono già terminate. Il Catanzaro è uscito indenne dalla partita in trasferta giocata sul campo del Monopoli, dove ha prevalso l’equilibrio in uno zero a zero poco divertente. La Cavese invece ha messo fieno in cascina e migliorato la propria classifica grazie ad una vittoria di misura col Trapani decretata dal gol di Falla. Il Siracusa, invece, festeggia il bottino pieno ottenuto contro il Rieti per due reti a uno in rimonta. In corso le altre gare del pomeriggio, giunte ormai all’intervallo. Uno a zero tra Sicula Leonzio Potenza e zero a uno tra Virtus Francavilla Rende. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA

Ci siamo: sta per accendersi la nona giornata del campionato della Serie C e a brevissimo udiremo i primi fischi d’inizio per i match previsti del girone C. Tra gli incontri che a breve avranno luogo ecco anche la partita attesa allo Scopigno tra Rieti e Siracusa, incontro che vedrà in campo due squadre giovanili in lotta ai gradini più bassi della classifica. La situazione in graduatoria di Rieti e Siracusa è ben chiara: i padroni di casa di oggi infatti registrano appena al 15^ posizione con appena 7 punti questi ottenuti in 7 match. Va ben peggio alla squadra degli aretusei, i quali approdano alla nona giornata con appena 6 match disputati e tre punti, validi solo per la 17^ posizione in classifica. Sono quindi due club in grande difficoltà quelli che scenderanno in campo a breve: l’esito della sfida è ben incerto ma i tre punti fanno oggi più gola che mai. Vedremo che ci dirà il campo!

MONOPOLI VS CATANZARO BIG MATCH

Tra le sfide più interessanti messe in calendario per oggi nella nona giornata del campionato di Serie C spicca ovviamente anche il match tra Monopoli e Catanzaro. In tale caso infatti i tre punti messi in palio questo pomeriggio appaiono davvero decisivi anche per le sorti della classifica del girone C, che vede proprio questi due club in lotta per un posticino nei primi gradini. Graduatoria alla mano vediamo infatti che i gabbiani sono solo ottavi in classifica con 9 punti e un tabellino che ci ricorda di due vittorie ma anche di tre sconfitte finora patite. Numeri simili pure quelli fissati dal Catanzaro che però registra un gradino più in alto nella classifica: i siciliani infatti sono stati più netti nel loro percorso con tre sconfitte e altrettante vittorie. La partita di oggi quindi si annuncia ben calda: chi tra Monopoli e Catanzaro oggi farà il balzo in avanti?

LA STRISCIA DELLA JUVE STABIA

Altro protagonista di gran valore per il girone C della Serie C, nella classifica come pure in campo è senza dubbio la Juve Stabia, che oggi sarà in campo contro la Reggina al Granillo. La sfida di questa sera contro gli amaranto è ben interessante ma ancor più interessante sono i numeri che il club gialloblu porta con sé alla vigilia della nona giornata di campionato. Ecco infatti che la squadra delle vespe è l’unica a punteggio pieno: negli appena 6 incontri finora disputati la formazione campana ha messo a bilancio solo vittorie e quindi vanta in classifica ben 18 punti. L’impresa di aver messo in fila sei successi non è cosa certo facile e di sicuro è di ottimo auspicio per questo avvio di stagione e per le ambizioni del club campano: il campionato però è ancora ben lungo e già stasera il sogno gialloblu potrebbe infrangersi contro la Reggina.

LA CAPOLISTA

Alla vigilia della nona giornata del campionato di Serie C e prima del fischio d’inizio della sfida Cavese-Trapani, vediamo bene che oggi contro gli aquilotti i ragazzi di Italiano sono di fronte a una grande chance di fuga in alto. Sulla carta infatti la sfida non si presenta impossibile per il Trapani, considerando anche che la Cavese è ora dodicesima in classifica con appena 8 punti: la posta un palio però è ben alta per gli stessi granata. Considerando la classifica del girone C infatti vediamo che il club granata è in vetta alla graduatoria con ben 19 punti ottenuti in 8 occasioni e vanta una sola lunghezza di vantaggio dai primi avversari, nello specifico la Juve Stabia. Le vespe però rappresentano uno spauracchio ben temibile con 18 punti ottenuti in appena 6 match: per il Trapani vincere oggi contro la Cavese sarà quindi fondamentale.

RISULTATI SERIE C

Il campionato della Serie C torna protagonista e lo fa già nella giornata di oggi sabato 27 ottobre 2018: dopo le emoziono vissute in settimana con pure l’ultimo incrocio per la prima fase della Coppa Italia di Serie C, la terza serie del calcio italiano riprende il suo normale programma. Ecco infatti che questo sabato si accenderà perciò la nona giornata del campionato regolare, ma solo per il girone C, che quindi sarà protagonista unico questo pomeriggio, sia pure con un programma di incontri piuttosto ristretto. Dando un occhio al calendario ufficiale vediamo infatti che saranno solo sette le partite messe in programma per oggi: vi sono infatti attesi alcuni posticipi, come ad esempio la partita tra Casertana-Vibonese prevista già il 29 ottobre. A onor della cronaca va ricordato che il calendario ci offrirebbe anche il match Catania-Viterbese, atteso per domenica 28 ottobre ma come è noto il club gialloblu è ancora fermo, in attesa che si definisca il caos giudiziario che ha interessato l’Entella: come ricordiamo in caso di ripescaggio in Serie B della squadra ligure, la Viterbese non cambierebbe serie ma girone, passando dal gruppo C al gruppo A, per questioni geografiche.

I MATCH DI OGGI

Con solo 7 incontri oggi attesi per il girone C della Serie C, vediamo che il programma delle partite di oggi, per la nona giornata appare non così affollato: gli incontri previsti sono però tutti di grandissimo livello. Ecco quindi che alle ore 14.30 avranno luogo ben due incontri e quindi le sfide Cavese-Trapani, atteso al Lamberti e Rieti-Siracusa, che invece è previsto tra le mura del Manlio Scopigno. Programma appena più intenso invece per il pieno pomeriggio con ben tre incontri attesi alle ore 16.30: a questo ora infatti udiremo il fischio d’inizio per Monopoli-Catanzaro, Sicula Leonzio-Potenza e Virtus Francavilla-Rende. Per la sesta il programma non è meno prestigioso: alle ore 20.30 ci sarà infatti la sfida tra Bisceglie e Paganese attesa tra le mura del Gustavo Ventura, mentre lo scontro per il girone C tra Reggina e Juve Stabia, previsto al Granillo è stato, solo pochi giorni fa, posticipato alle ore 20.45 per esigenze televisive.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE C

Ore 14.30 Cavese – Trapani 1-0

Ore 14:30 Rieti – Siracusa 1-2

Ore 16:30 Monopoli – Catanzaro 0-0

Ore 16:30 Sicula Leonzio – Potenza 2-1

Ore 16:30 Virtus Francavilla – Rende 1-2

Ore 20:30 Bisceglie – Paganese 2-2

Ore 20:45 Reggina 1914 – Juve Stabia 1-1

CLASSIFICA

Trapani 19

Juve Stabia 19

Rende 18

Catania 14

Vibonese 13

Casertana, Sicula, Cavese 11

Catanzaro, Monopoli 10

Francavilla, Potenza, Bisceglie 9

Reggina 8

Rieti 7

Siracusa 6

Matera 4

Paganese 1