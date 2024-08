DIRETTA CATANIA CROTONE: INCONTRO PLAYOFF

Il Massimino è pronto per la diretta di Catania Crotone, incontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che andranno a sfidarsi oggi 18 agosto alle ore 21,00. Questo match mette di fronte due potenze della Serie C che quest’anno puntano al grande passo per accedere alla serie cadetta, infatti potremmo definirlo un chiaro incontro Playoffs. Oggi però si tratta di Coppa Italia e le due squadre hanno sorpreso fino a questo momento.

DIRETTA/ Empoli Lazio Primavera (risultato finale 0-1): decisivo il gol di Munoz! (oggi 18 agosto 2024)

I calabresi infatti hanno battuto il Messina nello scontro preliminare, mentre il Catania aveva già accesso a questa fase per il piazzamento della scorsa stagione. Sembrerebbe una partita favorevole per i rossoblu siciliani, ma questo abbinamento potrebbe riservare delle incognite soprattutto nell’arco dei novanta minuti. Se poi si dovesse andare ai supplementari, le gambe sarebbero ancora stanche dalla preparazione e potrebbe succedere di tutto.

Diretta/ Chelsea Manchester City (risultato 0-1) streaming video: Haaland! (Premier League 18 agosto 2024)

DIRETTA CATANIA CROTONE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Coppa Italia Serie C sarà un’esclusiva di Sky, ergo per vedere in diretta Catania Crotone sarà necessario un abbonamento alla piattaforma satellitare. In alternativa sarà possibile seguire questo match anche su NowTv, facendo parte dell’ecosistema di Sky, serviranno le medesime modalità a livello di abbonamento e e pacchetti Calcio.

DIRETTA CATANIA CROTONE: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Catania Crotone, partendo dai padroni di casa notiamo subito come il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 e attenzione sulla trequarti a Chirico, un giocatore che nella scorsa stagione stava esplodendo e che potrebbe raggiungere il suo prime proprio in quest’anno. Senza dubbio è la punta di diamante di Domenico Toscano.

DIRETTA/ Roma Cagliari Primavera (risultato 2-1) video streaming tv: bis di Coletta! (oggi 18 agosto 2024)

Passando al Crotone, la squadra dovrebbe affidarsi in difesa a Di Pasquale, difensore moderno con capacità di giocare la palla e mettere in movimento i centrocampisti se il regista dovesse essere marcato. Gallo invece agirà come mezzala e bisognerà fare attenzione alle sue percussioni dentro l’area avversaria.

CATANIA CROTONE, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta di Catania Crotone, grazie al sito della Snai: il bookmaker mette il segno 1 che decreterebbe la vittoria siciliana a 1,8 rendendola dunque la favorita. Mentre invece il Crotone vincente è a 2,1. Il pareggio distinto dalla X porterebbe una moltiplicazione sull’importo scommesso pari a 2,5.