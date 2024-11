RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: PROSEGUONO GLI OTTAVI!

È ancora tempo dei risultati Coppa Italia Serie C: mercoledì 27 novembre si conclude infatti il programma degli ottavi di finale, cinque le partite cui assisteremo con le prime tre (Giana Erminio Pro Vercelli, Padova Caldiero Terme e Torres Milan Futuro) che saranno alle ore 18:00 e le altre due (Vicenza Rimini e Perugia Arezzo) che prenderanno il via alle ore 20:30. Cosa dire dunque di questa giornata? Innanzitutto che si gioca in gara secca e dunque già questa sera conosceremo il quadro completo del tabellone per i quarti; in più, ancora una volta e per l’ultima il sorteggio è stato effettuato all’interno dei gruppi geografici, infatti nessuna squadra dovrà fare trasferte troppo lunghe.

Non sarà più così dai quarti, ma intanto bisogna concentrarsi sugli ottavi; nel tabellone della competizione troviamo alcune squadre che stanno dominando anche in campionato e altre che invece attraverso i risultati Coppa Italia Serie C possono pensare e sperare di prendersi un posto al sole. Sarà dunque molto intrigante scoprire quali squadre si qualificheranno, perché questo torneo riserva sempre sorprese anche per il fatto che parecchi allenatori sono soliti utilizzare le loro seconde linee; non per questo i risultati Coppa Italia Serie C saranno meno intriganti e allora tuffiamoci subito nell’analisi delle partite di questo mercoledì 27 novembre per gli ottavi.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: IL CONTESTO DELLA GIORNATA

Nel presentare i risultati Coppa Italia Serie C abbiamo detto di squadre che stanno dominando in campionato e naturalmente l’accento viene posto sul Padova, già capace di andare in fuga nel girone A e che oggi, mentre continua a sognare quella promozione diretta sempre sfuggita nelle ultime stagioni, ha anche la possibilità di fare strada in questa competizione ospitando il neopromosso Caldiero Terme, che era partito in maniera straordinaria per poi progressivamente calare, e che questa sera sa di poter avere una bella occasione sfruttando il fatto che, appunto, il Padova sia maggiormente concentrato sul campionato.

Sta facendo molto bene anche la Torres che insegue il Pescara nel complicatissimo girone B, e qui bisogna dire che curiosamente, e non certo per la prima volta, il calendario fa un bello scherzetto perché a distanza di poche ore si incrociano ancora Perugia e Arezzo, il Grifone ha vinto in campionato e si è rilanciato in uno scenario ancora molto al di sotto delle aspettative e ora punta a replicare per volare ai quarti. Tra poche ore dunque sarà il momento di rivolgersi ai campi per lasciare che i risultati Coppa Italia Serie C dicano la loro su come si proseguirà nel torneo, noi però abbiamo ancora qualcosa da dire circa questo mercoledì sera.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Giana Erminio Pro Vercelli

Ore 18:00 Padova Caldiero Terme

Ore 18:00 Torres Milan Futuro

Ore 20:30 Vicenza Rimini

Ore 20:30 Perugia Arezzo