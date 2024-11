RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: OGGI COMINCIANO GLI OTTAVI DI FINALE

I risultati Coppa Italia Serie C tornano protagonisti oggi, martedì 26 novembre 2024, grazie alle prime tre partite in programma per gli ottavi di finale della manifestazione. Prima di ogni altra considerazione, ricordiamo subito quali saranno le tre partite di oggi: si comincerà già alle ore 14.30 con Potenza Altamura, seguita alle ore 18.30 da Giugliano Avellino ed infine dall’appuntamento in prima serata che ci terrà compagnia dalle ore 20.30 con Catania Trapani.

Squadre del Sud quindi mattatrici di questo martedì in compagnia dei risultati Coppa Italia Serie C, che sarà sicuramente affascinante anche grazie a due derby regionali tra Campania e Sicilia, che contribuiranno ad accendere l’interesse di tifosi e appassionati. L’importanza cresce anche grazie alla formula, che prevede infatti in questi ottavi di finale delle partite secche: i verdetti arriveranno già oggi, anche se questo naturalmente implicherà tempi supplementari in caso di pareggio ed eventualmente poi pure i calci di rigore.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: IL BIG-MATCH

Scegliamo Catania Trapani come big-match fra le partite in programma oggi per i risultati Coppa Italia Serie C, almeno per il blasone delle due piazze, ma tutto sommato anche per l’equilibrio tra le due formazioni nella classifica del girone C del campionato di Serie C. Inoltre, il Catania è anche detentrice del titolo, avendo vinto la Coppa Italia di categoria nella scorsa edizione 2023-2024 grazie al successo nella doppia finale contro il Padova, ribaltando con un 4-2 casalingo ai tempi supplementari nel match di ritorno la sconfitta per 2-1 in Veneto all’andata.

Il Catania quindi sa bene che la Coppa Italia Serie C può essere molto utile: nella scorsa stagione ha nobilitato l’opaco tredicesimo posto in campionato e ha garantito agli etnei un posto nei playoff, anche se stavolta naturalmente il Catania punta a raggiungerli anche tramite campionato. Attenzione però al Trapani, una neo-promossa ambiziosa che punta a fare lo scherzetto ai cugini questa sera, cercando il colpaccio che farebbe uscire di scena i campioni in carica.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, OTTAVI DI FINALE

Ore 14.30

Potenza Altamura

Ore 18.30

Giugliano Avellino

Ore 20.30

Catania Trapani