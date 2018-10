DIRETTA/ Virtus Francavilla Rende (risultato finale 1-2) streaming video e tv: Giannotti la ribalta!

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA RENDE (1-2): GIANNOTTI LA RIBALTA

Finisce la gara tra Virtus Francavilla Rende sul risultato di uno a due per gli ospiti. Vittoria importatissima per il Rende che ribalta la partita grazie ad una disattenzione difensiva della Virtus Francavilla. Secondo tempo non particolarmente brillante per gli uomini guidati da Modesto, che hanno rischiato parecchie volte contro una Virtus che aveva momentaneamente pareggiato i conti con Folorunsho. Con questa vittoria il Rende balza a quota diciotto punti in classifica, la Virtus rimane ferma a quota nove. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

MINELLI SU RIGORE

Primo tempo agli sgoccioli tra Virtus Francavilla Rende col risultato fermo sull’uno a zero in favore della formazione ospite. Il Rende è passato in vantaggio pochi istanti fa grazie ad un calcio di rigore trasformato da Minelli dopo un fallo di Sarri commesso su Vivacqua dentro la propria aerea. Un fallo che oltre al penalty ha causato anche l’espulsione del giocatore della Virtus Francavilla, che si appresta a disputare la ripresa con un uomo in meno. Per quanto riguarda le altre occasioni del primo tempo, clamorosa parata di Savellone al quindicesimo sul tiro pericoloso di Sarao. Bravissimo il portiere ad intervenire in tuffo tolgliendo dall’incrocio un pallone a dir poco insidioso. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Tutto è pronto per Virtus Francavilla Rende, partita che si giocherà fra pochi minuti per la nona giornata di Serie C nel girone C e che andiamo a inquadrare con qualche numero statistico. La formazione di casa ha disputato sei gare riuscendo a conquistare 9 punti grazie a tre vittorie e altrettante sconfitte con un bilancio realizzativo in perfetto equilibrio con sei gol fatti e altrettanti subiti. La formazione ospite invece in otto gare disputate è riuscita a conquistare ben 15 punti con cinque successi e tre sconfitte, mentre il bilancio gol ci dice 13 all’attivo e otto al passivo. In casa la Virtus Francavilla ha raccolto tre punti in due gare mentre il Rende nelle trasferte ha saputo ottenere nove punti in quattro gare con tre vittorie una sconfitta. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Virtus Francavilla Rende!

LE DICHIARAZIONI

Ci avviciniamo a grandi passi al fischio d’inizio della sfida del girone C di Serie C tra Virtus Francavilla e Rende, partita della nona giornata del terzo campionato italiano. Proprio alla vigilia di questo scontro diretto, ben importante per i biancorossi, ha preso la parola Allan Blaze, esterno di sinistra del club, ai microfoni di zonacalcio.net, dove ha a lungo parlato di quanto sta accadendo in casa del Rende: “Non siamo più una sorpresa ma dobbiamo rimanere umili. Abbiamo sempre espresso un ottimo calcio nonostante la fortuna non sia stata sempre dalla nostra parte, ma contro il Siracusa e il Bisceglie abbiamo offerto un’intensità di gioco fuori dal comune. Mister Modesto e mister Trocini? Mi trovo molto bene, soprattutto il suo modulo ed atteggiamento tattico mi esaltano ed in qualche modo si avvicina al credo calcistico di Juric. Con Trocini vi era un altro modo di approcciare le partite ma comunque da questo tecnico ho assimilato tanti concetti tattici che si sono rivelati fondamentali. Questa è una piazza dove si può lavorare nel migliore dei modi, ci sentiamo davvero tutelati da questa società.Sfida con la Virtus Francavilla? Andare a Francavilla non è mai facile. Dovremo scendere in campo concentrati senza sottovalutare il nostro avversario”. (agg Michela Colombo)

I BOMBER

Manuel Sarao e Francesco Vivacqua si sfideranno in Virtus Francavilla-Rende. I due attaccanti possono fare la differenza, in grado di cambiare la partita anche con una semplice giocata. Sarao è nato a Milano nel 1989 ed è arrivato a Francavilla in estate dal Monopoli. Grazie a 192 centimetri è un calciatore che può fare la differenza soprattutto sui calci da fermo, dove giganteggia al centro dell’area di rigore. In partite dove invece serve coprirsi per mantenere un eventuale vantaggio il ragazzo può essere utile anche in fase difensiva per la sua incredibile fisicità. Totalmente diverso è Vivacqua che invece è un calciatore più giovane, classe 1994, e anche abile a giocare più defilato. Spesso parte come ala destra, ma può anche schierarsi dall’altra corsia. Nonostante non sia un gigante come Sarao è un attaccante dotato di una buona fisicità grazie a 181 centimetri, sicuramente però rispetto all’avversario è più rapido e abile tecnicamente negli spazi stretti. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Virtus Francavilla-Rende, diretta dal signor Angelucci di Foligno, sabato 27 ottobre 2018 alle ore 16.30, sarà uno dei match in programma nel nono turno del campionato di Serie C, nel girone C. Outsider col vento in poppa: potrebbe essere questo il titolo che accompagna la sfida tra Virtus Francavilla e Rende, entrambe reduci da due vittorie consecutive in campionato. I pugliesi padroni di casa sono reduci da un doppio colpo in trasferta, avendo prima espugnato il campo del Matera col punteggio di 1-2, poi quello della Reggina con una vittoria di misura, 0-1. I calabresi rispondono con un successo, 1-2, a Siracusa e l’ultima vittoria interna contro il Bisceglie con in punteggio di 3-0. Successi che sono stati ossigeno per la classifica di entrambe le squadre, col Rende che addirittura ha sovvertito il trend negativo di inizio stagione portandosi al terzo posto in classifica concinque vittorie e tre sconfitte in queste prime otto partite stagionali. Più indietro in classifica la Virtus Francavilla che si trova a quota 9 punti, e che ha fatto un balzo in avanti significativo proprio grazie agli ultimi 6 punti conquistati nelle ultime due giornate. Due formazioni che potenzialmente possono dare molto ma ovviamente il Rende è osservato speciale per una vittoria che potenzialmente lancerebbe in orbita i calabresi in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA RENDE

Presso lo stadio Fanuzzi di Brindisi si affronteranno queste probabili formazioni. Virtus Francavilla in campo con Turrin tra i pali e una difesa a tre composta da Sirri, Marino e Pino. Sulla fascia destra ci sarà spazio per Albertini e sulla fascia sinistra per Caporale, mentre Folorunsho e il croato Vrdoljak giocheranno al centro della mediana. Il paraguaiano Richard Martinez supporterà come trequartista il tandem offensivo composto da Sarao e da Partipilo. Risponderà il Rende con Savelloni tra i pali e Germinio, Minelli e Sabato titolari nella difesa a tre. A centrocampo i due esterni laterali saranno Viteritti sulla fascia destra e Franco sulla fascia sinistra, mentre il francese Blaze e il nigeriano Awua saranno impiegati come centrali sulla mediana. In attacco, tridente offensivo col marocchino Laaribi, Rossini e Vivacqua schierati dal primo minuto.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori sceglieranno la difesa a tre nei rispettivi moduli tattici di partenza, 3-4-1-2 per la Virtus Francavilla allenata da Nunzio Zavettieri, 3-4-3 per il Rende guidato in panchina da Francesco Modesto. Gli unici precedenti tra i professionisti tra le due formazioni sono quelli relativi alla stagione scorsa: la Virtus Francavilla ha espugnato Rende il 23 settembre 2017 con un gol di Saraniti valso la vittoria di misura, 1-0, per i pugliesi. Il ritorno in Puglia il 4 febbraio 2018 è terminato invece con il risultato di 0-0.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la Virtus Francavilla viene considerata dai bookmaker leggermente favorita per la vittoria interna contro il Rende. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.35 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.00 e William Hill fissa invece a 2.90 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.05 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.65 da Sisal Matchpoint.