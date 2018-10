DIRETTA / Alessandria Gozzano (risultato finale 1-1) streaming video e tv: Santini! Pareggiano i grigi

DIRETTA ALESSANDRIA GOZZANO (1-1): PAREGGIA SANTINI



Nessun cambio durante l’intervallo. Bello spunto di Sartore che trova De Luca. La deviazione di testa dell’attaccante di casa non inquadra la porta. Chance per il Gozzano. Palazzolo lavora il pallone al limite e cede a Rolando. Il potente destro dell’ex di turno è preda di Cucchietti che blocca. Doppio cambio per l’Alessandria. Escono Maltese e Sbampato, entrano Gjura e Bellazzini. Al 60esimo arriva il pareggio dei grigi. Bella azione personale di Santini che riceve all’altezza del dischetto del rigore, salta un paio di uomini e calcia nell’angolino. I piemontesi sfiorano il raddoppio. Badan si incunea da sinistra con grande rapidità e cerca il tiro. Palla sull’esterno della rete con l’illusione del gol per i tifosi di casa. Altro ammonito per il Gozzano. Anche Evan’s, entrato duro su Sartore, è infatti finito sul taccuino del signor Donda. Sinistro dal limite di Emiliano. Palla bloccata da Cucchietti che ha visto sbucare il tiro da una selva di gambe. Quarto ammonito per gli ospiti. Si tratta di Rolfini. All’80esimo è l’Alessandria a rimanere in inferiorità numerica. Rosso diretto per De Luca, autore di un colpo proibito ai danni di Bini. Dopo diversi cambi i padroni di casa si sistemano con il 3-5-1-1. Clamorosa chance nel finale per gli ospiti. Rolfini, a tu per tu con Cucchietti fallisce il controllo e vanifica tutto.

FINE PRIMO TEMPO



Punizione per l’Alessandria da posizione laterale. Agostinone e Sartore sulla sfera. Quest’ultimo crossa per Gazzi al quale non riesce la torsione aerea. Altra ripartenza bruciante degli ospiti. Rolfini prova a duettare su Evan’s, sbroglia Sartore con un ripiegamento molto profondo. Tordini stende Santini al limite. Inevitabile il giallo per il difensore ospite. Azione elaborata dell’Alessandria, palla che torna a Badan il quale calcia male di sinistro. Alessandria che insiste, pur in maniera confusa. Al 42esimo Maltese prova la grande conclusione dalla distanza. Attento Casadei ad alzare sulla traversa. Rapida ripartenza di Rolando abbattuto da Sbampato. Primo giallo anche per l’Alessandria. Fine primo tempo.

LA SBLOCCA PALAZZOLO AL 13′



D’Agostino schiera i grigi con il 3-5-2. In porta Cucchietti, difesa con Sbampato, Prestia e Agostinone. A centrocampo da destra verso sinistra Sartore, Gatto, Gazzi, Maltese e Badan. In attacco spazio alla coppia De Luca-Santini. Modulo a specchio per il Gozzano. Tra i pali Casadei, in difesa Bini, Grossi ed Emiliano. Sulla fascia destra Tumminelli, in mezzo al campo Graziano, Evan’s, Palazzolo, a sinistra Tordini. In attacco spazio a Rolando e Libertazzi. La prima occasione del match è per l’Alessandria. pasticcio di Casadei che ha ritardato il rinvio e, sull’attacco di Santini, ha visto respinto il suo rilancio da Santini. Il portiere si è salvato in extremis. Risponde il Gozzano con Palazzolo, il cui diagonale leggermente deviato termina ad un palmo dal palo con Cucchietti immobile. Al 13esimo il risultato si sblocca. Dopo un calcio d’angolo a favore dell’Alessandria Evan’s riparte velocissimo a sinistra sorprendendo i padroni di casa. L’esterno del Gozzano serve Palazzolo che deposita in rete anticipando tutti. Gozzano in vantaggio.

SI COMINCIA!

Tutto è pronto per Alessandria Gozzano, partita che si giocherà fra pochi minuti per la nona giornata di Serie C nel girone A e che andiamo a inquadrare con qualche numero statistico. La formazione di casa ha disputato fino ad oggi sette incontri mettendo da parte 10 punti con un bilancio di cinque reti realizzate e altrettante incassate mentre il ruolino di marcia è caratterizzato da due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. La squadra ospite invece nelle otto gare disputate ha saputo conquistare soltanto 4 punti grazie ad altrettanti pareggi, con uno score di nove reti all’attivo mentre sono stati 17 i palloni raccolti nella propria porta. L’Alessandria ha complessivamente giocato tre gare in casa con due pareggi e una sconfitta mentre il Gozzano nelle tre trasferte disputate ha ottenuto altrettanti pareggi. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Alessandria Gozzano!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

I TESTA A TESTA

La gara Alessandria-Gozzano non ha precedenti nella sua storia, si tratta dunque di una gara inedita per il calcio italiano. L’Alessandria ha iniziato il campionato con quale difficoltà, dopo quattro pareggi di fila però è riuscita a raggiungere una vittoria nell’ultimo turno fuori casa contro l’Arzachena. Meno bene sono andate le cose per il Gozzano che fino a questo momento in otto partite non è ancora riuscito a vincere una partita. I punti in classifica sono appena quattro con tanta strada da fare se si vuole lottare per mantenere la categoria. La cosa più preoccupante per gli ospiti è la difesa che al momento è la peggiore del campionato con ben 17 reti incassate. L’Alessandria invece ha palesato delle difficoltà in attacco visto che fino a questo momento ha segnato appena 5 reti, ben 4 in meno dei suoi avversari. Ovviamente i bianconeri sono favoriti, ma attenzione alla voglia dei rossoblu che devono cercare di rialzarsi per iniziare una rimonta verso la conferma nella categoria. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Alessandria-Gozzano, diretta dal signor Donda di Cormons, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone A. Tra campionato e Coppa Italia l’Alessandria è imbattuta da sei partite, ma anche se il Piacenza capolista è ancora lontano solamente 6 lunghezze, il ritmo dei grigi sembra ancora troppo compassato per poter pensare di vederli lottare per un posto al sole nella classifica del girone A di Serie C. Sicuramente per la squadra allenata da Gaetano D’Agostino la vittoria esterna di domenica scorsa in casa dell’Arzachena, firmata da un gol di De Luca a 10′ dal novantesimo è stata importantissima, frutto di una solidità che è stata crescente nelle prestazioni dei grigi delle ultime settimane. Per migliorare ancora, l’Alessandria sarà chiamata a dare continuità centrando quella secondo vittoria consecutiva che non è mai arrivata nel corso di questa stagione.

Allo stadio Moccagatta arriva un Gozzano terzultimo che in 8 partite disputate di punti ne ha saputi raccogliere solamente 4, e che nel posticipo di lunedì scorso è stato costretto a incassare un nuovo ko interno contro il Pisa. La matricola piemontese sta sicuramente pagando lo scotto dell’inserimento in una nuova categoria peraltro da quest’anno molto disordinata, a causa del calendario spezzato nel caos ripescaggi, e la prima vittoria tra i professionisti nella storia del club ancora si fa attendere.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA GOZZANO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa grigi scenderanno in campo con Cucchietti in porta e una difesa a tre composta da Sbampato, Prestia e Panizzi. A centrocampo nella zona centrale si muoveranno Gatto, Gazzi e Maltese, mentre Sartore giocherà sulla fascia destra e Badan sulla fascia sinistra. In attacco, spazio al tandem composto da De Luca e Santini. Risponderà il Gozzano con Casadei schierato a difesa della porta e una difesa a tre con Emiliano, Bini e Gigli schierati dal primo minuto. La corsia laterale di destra sarà affidata a Tumminelli e la corsia laterale di sinistra a Tordini, mentre Secondo e Graziano giocheranno come centrali sulla mediana. In attacco, spazio al tridente composto da Rolando, Libertazzi e dal brasiliano Messias.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Moduli a confronto con la scelta tattica dell’allenatore dell’Alessandria, Gaetano D’Agostino, che cadrà sul 3-5-2, mentre il tecnico del Gozzano, Antonio Soda, risponderà con il 3-4-3. Per i due club sarà il primo incrocio in assoluto tra i professionisti, come spesso sta avvenendo al Gozzano che per la prima volta si trova ad affrontare molti avversari in questo primo campionato di Serie C della sua storia: anche il derby piemontese con l’Alessandria sarà dunque inedito.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, l’Alessandria viene considerata nettamente favorita per la conquista dei tre punti nel match contro il Gozzano. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 1.60 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.60 e William Hill fissa invece a 5.25 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 1.95 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.75 da Sisal Matchpoint.