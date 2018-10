DIRETTA / Giana Erminio Albinoleffe (risultato finale 0-0) streaming video e tv: nel finale espulso Sbaffo!

DIRETTA GIANA ALBINOLEFFE (0-0): ESPULSO SBAFFO NELLA RIPRESA



Non ci sono stati cambi durante l’intervallo. Primo angolo della ripresa battuto dalla Giana e subito un’occasione per i padroni di casa con un gran tiro di Pinto al volo che finisce a lato di pochissimo. Primo cambio nelle file dell’Albinoleffe: fuori Giorgione, dentro Nichetti. Al 64esimo viene annullata una rete a Sbaffo per posizione di fuorigioco, il numero 5 dell’Albinoleffe aveva insaccato di piatto sinistro su centro perfetto di Gonzi dalla destra. Dentro anche Seck al posto di Montesano tra i locali. Al 71esimo gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Sbaffo. Fallo di Rocchi ai danni del numero 5 che da terra cerca di colpire il giocatore della Giana Erminio con il tacco. Grave ingenuità del trequartista dell’Albinoleffe. Nel finale la Giana ci prova senza andare vicina alla rete del vantaggio. Un punto a testa.

CI PROVA PINTO



Giana Erminio in campo con il 4-4-2. Tra i pali Leoni, linea difensiva composta da Perico, Bonalumi, Rocchi e Montesano. A centrocampo da destra verso sinistra Iovine, Dalla Bona, Pinto e Palma. In attacco Chiarello e Perna. L’AlbinoLeffe risponde con il 3-4-2-1. In porta Coser, difesa con Mondonico, Gavazzi e Stefanelli. A centrocampo da destra verso sinistra Gonzi, Agnello, Romizi e Gelli. In avanti spazio a Giorgione, Sbaffo e Kouko. Arbitra il signor Federico Fontani di Siena (assistenti Santi – Del Santo Spataru). Gara abbastanza bloccata in avvio. Nei primi dieci minuti le due squadre non si fanno male. Al 12esimo ci prova Pinto dalla distanza senza centrare la porta. Poco dopo Stefanelli stacca in area avversaria su azione da corner. Tentativo impreciso che termina fuori. Il primo ammonito della gara è il centrocampista dell’Albinoleffe, Romizi.

SI COMINCIA!

Tutto è pronto per Giana Albinoleffe, partita che si giocherà fra pochi minuti per la nona giornata di Serie C nel girone A e che andiamo a inquadrare con qualche numero statistico. La squadra di casa ha messo da parte 9 punti nelle otto gare disputate grazie a due vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte con nove gol messi a segno e otto subiti. La formazione bergamasca invece ha disputato otto gare ma con soli 4 punti totalizzati con altrettanti pareggi e poi solo sconfitte ed un bilancio che recita un solo gol realizzato (peggior attacco dell’intero campionato) a fronte dei sei subiti. La Giana Erminio nelle quattro gare casalinghe giocate ha ottenuto cinque punti mentre l’Albinoleffe ha disputato quattro gare in trasferta conquistando tre pareggi. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Giana Erminio Albinoleffe!

I TESTA A TESTA

La gara Giana Erminio-Albinoleffe si è già giocata sette volte, se si considerano anche le gare dell’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. L’ultimo precedente risale a un paio di settimane fa’ quando le due squadre si sono incontrate ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie C. Una gara molto equilibrata terminò col risultato di 0-1 a causa di un autogol di Daniele Dalla Bona a tempo praticamente scaduto. Per pescare l’ultimo successo dei Giana Erminio si deve tornare indietro al novembre del 2011 a una gara che si disputò a Bergamo e terminò 0-2 con una doppietta di Sasà Bruno. L’ultimo pareggio invece è uno 0-0 del marzo del 2016 in una gara che i due club giocarono ad altissimo livello, provando ad ottenere un risultato positivo. L’inizio di stagione per l’Albinoleffe è stato davvero molto complicato con appena 4 punti infatti la squadra al momento è ultima in classifica. Preoccupa moltissimo l’attacco che al momento è riuscito a fare appena un gol in otto partite. Giana Erminio invece è a nove, brava a rialzare la testa con una vittoria nell’ultimo turno. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Giana Erminio-Albinoleffe, diretta dal signor Fontani di Siena, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Quella interna contro la Vis Pesaro di domenica scorsa è stata la terza sconfitta consecutiva per l’Albinoleffe che resta fanalino di coda nel girone B di Serie C. Un avvio inaspettato per i seriani con soli quattro punti ottenuti in otto partite: c’era da aspettarsi qualcosa di meglio. Anche il Giana Erminio ha sofferto in avvio, ma dopo il pari interno contro il Ravenna, per la formazione di Gorgonzola è arrivata una vittoria esterna molto importante sul campo della Virtus Verona, uno 0-3 esterno firmato dai gol di Dalla Bona, Chiarello e Piccoli. Ossigeno per il Giana che ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato, dopo quella interna contro la Sambenedettese del 30 settembre scorso, un successo che ha permesso ai nerazzurri di salire a quota 9 punti in classifica compiendo un altro passo avanti per allontanarsi dalla zona calda che aveva subito risucchiato il club nelle prime giornate.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ALBINOLEFFE

Presso lo stadio Città di Gorgonzola scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Giana Erminio scenderà in campo con il nigeriano Bonalumi, Montesano e Rocchi titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Leoni. Spazio a Lanini sulla fascia destra e al senegalese Seck sulla fascia sinistra, mentre Piccolo, Dalla Bona e Chiarello giocheranno al centro della linea mediana. In attacco spazio a Capano al fianco di Perna. Risponderà l’Albinoleffe con Coser tra i pali e Mondonico, Stefanelli e Gavazzi schierati dal primo minuto nella difesa a tre. A centrocampo spazio a Romizi, Agnello come centrali, mentre il romeno Gusu avrà il compito di presidiare la fascia destra e Coppola la fascia sinistra. In avanti Giorgione e l’ivoriano Kouko saranno i trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo della formazione seriana, Colombi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori opteranno per la difesa a tre per il modulo tattico di partenza: 3-5-2 per il Giana Erminio allenato da Raul Bertarelli, 3-4-2-1 per l’Albinoleffe schierato dal mister Max Alvini. In questa stagione le due formazioni si sono già affrontate sul campo di Gorgonzola, con l’Albinoleffe che in Coppa Italia di Serie C ha vinto 1-0 in trasferta grazie ad un’autorete di Dalla Bona. I seriani hanno vinto 3-1 anche l’ultimo match di campionato a Gorgonzola, con i gol di Ravasio, Nichetti e Agnello e Perna che ha accorciato le distanze. Il Giana Erminio da quando gioca nei professionisti ha vinto solo un match interno contro l’Albinoleffe con il 3-2 dell’11 aprile 2015, decisivi i gol di Marotta, Gasbarroni e Sinigaglia, mentre i seriani segnarono con Spinelli e Bradaschia.

