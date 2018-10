DIRETTA / L.R. Vicenza-Virtus Verona (risultato finale 3-2) streaming video e tv: la decide Bizzotto!

DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA (3-2): BIZZOTTO ALL’87’ FIRMA IL GOL DECISIVO



Bianchi calcia dal limite dell’area, Sibi non trattiene e dà vita ad un’altra azione offensiva del Vicenza, culminata dallo stesso Bianchi che col piazzato calcio sopra la traversa. Doppia sostituzione per la Virtus Verona. Ammonito Bizzotto per fallo al limite dell’area, copiose le proteste dei padroni di casa. Escono Grandolfo e Pinton per gli ospiti ed entrano Maccarone e Momentè. Per il Vicenza invece fuori Maistrello, dentro Zarpellon. Ancora un cambio per la Virtus: fuori Manarin, dentro Santuari. Il Vicenza controlla il gioco tessendo la tela. Dopo tanta pazienza la squadra di casa trova il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, esce dalla porta Sibi, ma Bizzotto si ritrova il pallone tra i piedi e insacca a porta praticamente vuota. Nel finale le perdite di tempo dei biancorossi indispettiscono gli ospiti.

GIACOMELLI PAREGGIA SU RIGORE AL 47′



Sostituzione Virtus Verona: fuori Grbac, dentro Danieli. I padroni di casa e trovano un calcio di rigore dopo pochi minuti. Giacomelli viene atterrato in area di rigore, l’arbitro giudica l’intervento falloso e fischia il penalty. Giacomelli dal dischetto non sbaglia e realizza il gol del 2-2. Insistono i biancorossi. Giacomelli col sinistro non va distante dalla porta e si guadagna un calcio d’angolo. Ottimo tiro di Danti, che penetra in area di rigore e prova il tiro in porta, ben intercettato da Grandi. Sempre pericoloso il numero 7 allenato da Fresco. Sostituzione per gli ospiti: esce l’acciaccato Danti, dentro Ferrara. Al 58esimo Laurenti ubriaca un difensore avversario e mette in mezzo un cross per Curcio, che ci prova in acrobazia ma manda il pallone sopra la traversa. L’arbitro fischia, tuttavia, una carica dell’attaccante sul difensore avversario. Doppia sostituzione effettuata dai padroni di casa: fuori Stevanin e Laurenti, dentro Solerio e Tronco.

LAVAGNOLI E GRANDOLFO LA RIBALTANO



Schema molto interessante sugli sviluppi del calcio di punizione per la Virtus Verona, Manarin prova a mettere in mezzo ma la difesa vicentina manda in angolo. Danti si incunea in area e dall’out di sinistra prova a mettere un pallone in mezzo, ma la difesa biancorossa manda in angolo. Pinton, sugli sviluppi del calcio d’angolo, prova il tiro da lontano ma la difesa padrone di casa manda ancora in angolo. Poco dopo De Falco prova il tiro da fuori, ma Sibi raccoglie il pallone senza problemi. Il pareggio arriva al 33esimo. Costruisce Danti, realizza Lavagnoli: l’ex Vicenza sul limite dell’area suggerisce il passaggio per l’esterno, che apre il sinistro e insacca nell’angolino basso. Al 37esimo arriva invece il gol del clamoroso sorpasso. Dormita difensiva dei ragazzi di Colella sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Lavagnoli, Danti viene lasciato tutto solo in area di rigore e mette in mezzo il pallone, che viene raccolto e buttato in rete da Grandolfo. Secondo assist per Domenico Danti, assolutamente in palla oggi.

CURCIO PORTA IN VANTAGGIO IL VICENZA AL 12′



Vicenza in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Grandi, in difesa Andreoni, Mantovani, Bizzotto e Stevanin. In mediana Bianchi, De Falco e Laurenti mentre in attacco Curcio in supporto di Giacomelli e Maistrello. Il Virtus Verona risponde con il 3-4-2-1. In porta Sibi, in difesa Trainotti, N’ze e Rossi. A centrocampo Pinton, Grbac, Casarotto e Lavagnoli. In avanti Manarin e Danti, in supporto di Grandolfo. Molto intraprendente la squadra di Fresco in questo avvio di gara, Vicenza che invece prova a palleggiare in avanti senza tuttavia offrire molta precisione. Gravissima disattenzione di Sibi all’ottavo minuto. Il giocatore ospite non controlla bene con i piedi e viene insidiato da Giacomelli. L’attaccante intercetta il pallone ma non riesce a concretizzare. Il risultato si sblocca poco dopo. Azione insistita sulla sinistra, il pallone arriva a Curcio che in area di rigore non sbaglia. Virtus Verona spiazzato nel suo momento migliore del match. Rischia subito di raddoppiare il Vicenza, con Curcio che tenta l’assist per Giacomelli. L’attaccante, però, non riesce a centrare la porta. In difficoltà ora i ragazzi di Fresco, evidentemente scossi dal gol vicentino.

SI COMINCIA!

Aspettando l’ormai imminente fischio d’inizio della partita Vicenza Virtus Verona del girone B, possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due squadre in un campionato di Serie C che sta purtroppo continuando a vivere una situazione decisamente complicata. La squadra vicentina fino a questo momento ha raccolto 13 punti in otto gare giocate grazie ad un ruolino di marcia di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta per effetto di undici gol fatti e sei incassati. La formazione ospite è in grande difficoltà con 6 punti in otto gare per effetto di due vittorie e sei sconfitte, mentre lo score è di quattro gol fatti a fronte dei ben 14 finora subiti. Il Vicenza ha disputato quattro gare in casa per complessivi otto punti conquistati, mentre la Virtus Verona nelle quattro gare giocate in trasferta ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Vicenza Virtus Verona!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per una L.R.Vicenza-Virtus Verona che si presenta come una partita inedita e un derby molto atteso tra due nuove realtà del calcio veneto. I biancorossi sono terzi in classifica e hanno dimostrato fino a questo momento una grande solidità difensiva con appena 6 reti incassate. Nell’ultimo turno però è arrivato un segnale negativo con un pesante 2-0 a Fermo contro la Fermana che ha invitato la squadra a rimanere con i piedi per terra. Dall’altra parte c’è una Virtus Verona che terzultima deve ancora trovare la quadra in questa stagione. Sia in difesa che in attacco le cose non vanno bene tanto che il reparto arretrato è il peggiore della categoria con ben 14 reti incassate. Davanti invece troviamo un attacco che fino a questo momento ha segnato appena 4 reti con una media gol di appena 0.5 reti a partita. Servirà alle due squadre grande continuità per riuscire a trovare una vittoria in un derby che già si fa decisivo. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

L.R. Vicenza-Virtus Verona, diretta dal signor Perenzoni di Rovereto, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Il L.R. Vicenza dopo il ko di Fermo nell’ultima sfida di campionato è sceso in campo anche in mezzo alla settimana, vincendo ai calci di rigore contro la Triestina in Coppa Italia. Il ko nelle Marche ha di nuovo bloccato la scalata dei berici in classifica, rimasti a quota 13 punti nel girone C di Serie C vedendo ora il Pordenone capolista lontano cinque lunghezze. Situazioni sicuramente migliorabili per una squadra che a inizio stagione è stata costruita con importanti ambizioni, ma che ancora non riesce a trovare il giusto livello di continuità. Dall’altra parte la Virtus Verona è di nuovo pesantemente caduta in casa contro il Giana Erminio, dopo la vittoria contro il Renate che aveva regalato nuova fiducia alla neopromossa scaligera. Al contrario del L.R. Vicenza, la Virtus pensa essenzialmente a inseguire la salvezza in questa stagione, anche se sarà importante trovare un passo più continuo anche per i veronesi, che finora si sono messi alle spalle, in otto partite di campionato, due vittorie e sei sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI L.R. VICENZA-VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Menti di Vicenza. I padroni di casa berici schiereranno Grandi in porta, Davide Bianchi sull’out di destra e Stevanin sull’out di sinistra mentre Pasini e Bonetto giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo Zonta, Salvi e Laurenti saranno schierati dal primo minuto, mentre Curcio si muoverà da trequartista alle spalle di Giacomelli e di Tronco, vista la squalifica del marocchino Arma. Risponderà la Virtus Verona con Trainotti, Sirignano e N’Ze schierati dal primo minuto della difesa a tre davanti all’estremo difensore Sibi. A centrocampo Jacopo Rossi giocherà sulla fascia destra e Lavagnoli sulla fascia sinistra, mentre il croato Grbac e Casarotto si muoveranno per vie centrali. Manarin sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Grandolfo e da Ferrara.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto tra le due squadre saranno il 4-3-1-2 del L.R. Vicenza allenato da Giovanni Colella ed il 3-4-1-2 della Virtus Verona guidata in panchina da Luigi Fresco. Non ci sono precedenti tra i professionisti in questo inedito derby veneto, col Vicenza che negli ultimi 25 anni si trova in realtà a disputare solamente il suo terzo campionato di Serie C, mentre la Virtus Verona con la promozione dell’anno scorso è riuscita ad ottenere il salto tra i professionisti per la seconda volta, peraltro per la prima volta al terzo livello della scala gerarchica del calcio italiano.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, il L.R. Vicenza viene considerato nettamente favorito per la conquista dei tre punti nel match contro la Virtus Verona. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 1.45 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.80 e William Hill fissa invece a 7.50 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.00 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.70 da Sisal Matchpoint.