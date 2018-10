Diretta/ Napoli Roma (risultato finale 1-1) info streaming video tv: pari di Mertens al 90′!

DIRETTA NAPOLI ROMA (RISULTATO FINALE 1-1): PARI DI MERTENS AL 90′!

Doppio giallo per la Roma: Olsen sanzionato per aver buttato in campo un secondo pallone, Lorenzo Pellegrini per proteste. Al 37’ ancora gol annullato al Napoli: Mertens scarica a rete da centro area, ma era oltre Kolarov rimasto indietro nella linea e dunque in fuorigioco. Il Napoli ormai fatica a trovare sbocchi, la stanchezza si fa sentire e la Roma è perfetta in fase difensiva, ma al novantesimo gli azzurri riescono a trovare il pareggio: grande stop di Hysaj sulla destra, uno-due veloce tra Zielinski e Insigne che mette nel mezzo e trova Mertens sul secondo palo dopo una svirgolata a centro area di Callejon, col belga che non sbaglia da due passi. 4’ di recupero ma nessuna delle due squadre ne ha più, finisce 1-1 al San Paolo tra Napoli e Roma. (agg. di Fabio Belli)

IL NAPOLI SPINGE, LA ROMA RESISTE

Al 13’ brutto fallo di Nzonzi su Mertens, ammonizione per il francese. Al 14’ Insigne arriva alla conclusione in area, pallone rimpallato in angolo: quindi la Roma si salva su un taglio di Callejon sul secondo palo che sbatte su Olsen e va a colpire il palo. Al 19’ seconda sostituzione nella Roma: Florenzi prende il posto di Under. Il Napoli insiste, al 21’ Hamsik riesce ad inserirsi sulla sinistra e crossa rasoterra per Insigne, che calcia alle stelle, quindi Manolas entra duro su Mertens, cartellino giallo per il greco. Al 25’ Malcuit prende il posto di Hysaj nel Napoli. Al 26’ Insigne non arriva alla spaccata vincente su cross di Mertens. Al 29’ il Napoli trova il pari, azione annullata per fuorigioco di Callejon. Alla mezz’ora Manolas esce dolorante, entra Fazio con Di Francesco che esaurisce i cambi; ultimo cambio anche nel Napoli con Zielinski che prende il posto di Hamsik. Al 24’ Zielinski scarica su Insigne, pallone completamente fuori misura: il Napoli non sfonda, la Roma tiene e conduce 1-0 al San Paolo contro i partenopei. (agg. di Fabio Belli)

MERTENS SOSTITUISCE MILIK

Le due squadre ripartono forte: subito taglio di Insigne per Callejon che cerca Milik solo a centro area, Olsen salva intercettando il pallone. Risponde la Roma: girata di Cristante in area, pallone di poco a lato. Al 4’ brutto pallone perso da Santon, Allan arriva alla conclusione dal limite, potente ma non precisa. Al 5’ buon affondo di Fabian Ruiz, scarico per Mario Rui che cerca un’improbabile conclusione a girare di destro: fischi del San Paolo. 2’ dopo cross su punizione di Insigne, Olsen libera di pugno, subito dopo Juan Jesus salva su un colpo di testa in tutto di Milik. Al 9’ ammonito Dzeko per simulazione, il bosniaco si è lasciato cadere in allungo su Ospina in uscita bassa. Primo cambio per il Napoli: Mertens prende il posto di Milik. (agg. di Fabio Belli)

OUT DE ROSSI, ENTRA CRISTANTE

Al 32’ sinistro di Hamsik dalla distanza, Olsen blocca con sicurezza. Al 35’ però arriva una grande occasione per il raddoppio della Roma: imbucata di Under per Dzeko, strepitosa uscita di Ospina che nega il dribbling al bosniaco. Dzeko rientra e piazza il pallone il porta, ma Albiol salva sulla linea. Al 40’ grande intervento di De Rossi che stoppa Insigne su invito di Callejon, ma il capitano giallorosso lamenta un problema fisico. Al 42’ destro a giro di Insigne che finisce di poco fuori, subito dopo De Rossi è costretto ad alzare bandiera bianca, sostituito da Cristante. Un solo minuto di recupero e si va al riposo con i giallorossi in vantaggio 1-0 sui partenopei allo stadio San Paolo (agg. di Fabio Belli)

OLSEN SALVA SU HAMSIK

Al 16’ ci prova ancora El Shaarawy, la sua conclusione è facile preda di Ospina. La risposta del Napoli arriva 2’ dopo con una gran botta di Milik, Olsen respinge un po’ maldestramente, si avventa sul pallone Insigne ma in posizione di fuorigioco. Al 20’ grande risposta del portiere romanista su un sinistro in diagonale di Hamsik. Subito dopo Mario Rui crossa per Milik che arriva al colpo di testa a centro area, pallone di poco fuori. Al 27’ conclusione di collo esterno di Callejon finisce abbondantemente a lato, il Napoli prova a reagire allo svantaggio alzando i ritmi offensivi, ma la Roma dopo qualche minuto di sofferenza riesce ad allentare la pressione e a respirare. Alla mezz’ora del primo tempo, Roma in vantaggio di misura allo stadio San Paolo di Napoli grazie ad una rete di Stephan El Shaarawy. (agg. di Fabio Belli)

INIZIO SENZA VAR, LA SBLOCCA EL SHAARAWY!

Il match è iniziato con 7’ di ritardo a causa di un guasto al VAR: l’arbitro ha deciso di iniziare il match senza l’ausilio dell’assistente arbitrale. Subito pressing alto del Napoli, la Roma tiene palla nelle retrovie. Mario Rui sbaglia la misura di un cross e subito dopo sbaglia anche Insigne: Koulibaly scarica sulla sinistra ma il cross è completamente fuori misura. Imprecisioni per un Napoli che inizia comunque propositivo il match. Al 7’ si vede la Roma: dai e vai tra Lorenzo Pellegrini e Dzeko, il bosniaco sbaglia il passaggio di ritorno e Ospina si impossessa facilmente del pallone. 1’ dopo prima grande occasione per il Napoli: grande slalom di Fabian Ruiz all’interno dell’area di rigore giallorossa, passaggio per Insigne che da centro area tira addosso a Manolas che salva la porta della Roma. Al 12′ viene comunicata la ripresa del funzionamento del VAR, al 14′ la Roma passa: Under crossa basso a centro area, velo di Dzeko ed El Shaarawy deposita in rete per il vantagigo gialorosso. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Sta per cominciare Napoli Roma: prima di leggere le formazioni ufficiali della partita di Serie A, ci resta però qualche minuto per esaminare le statistiche di queste due squadre. La squadra campana fino a questo momento ha saputo mettere a segno 18 gol a fronte dei 10 incassate ed ha un possesso palla che mediamente è di poco superiore ai 29 minuti per incontro, con 473 azioni offensive create dal Napoli del grande ex Carlo Ancelotti, con un totale di 126 tiri di cui 63 sono risultati precisi all’interno dello specchio di porta. La formazione giallorossa allenata da Eusebio Di Francesco invece ha realizzato 16 gol a fronte dei 12 subiti, ha un possesso palla di poco superiore in media ai 28 minuti a gara con 517 azioni d’attacco create, 125 conclusioni di cui 77 precise nello specchio di porta. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Napoli Roma, poi la parola passa al campo! NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Raul Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, L. Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI ROMA, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

LA PARTITA SPECIALE DI CARLO ANCELOTTI

E’ il momento di Napoli Roma, una partita speciale per Carlo Ancelotti: al primo anno sulla panchina dei partenopei, vincitore di tre Champions League con due diverse squadre, l’ex centrocampista ha infatti giocato otto stagioni con la maglia giallorossa: nel periodo compreso tra il 1979 e il 1987, prima di diventare rossonero, l’emiliano ha vinto uno scudetto e quattro Coppe Italia, e ha raggiunto la finale di Coppa dei Campioni persa ai rigori contro il Liverpool. La Roma lo aveva acquistato ventenne: nel suo secondo anno al Parma, dove aveva giocato da trequartista per volere di Cesare Maldini, aveva trascinato i ducali alla promozione attraverso lo spareggio contro la Triestina, partita nella quale aveva segnato due gol. Dino Viola, presidente della Roma, era in tribuna a Vicenza, campo neutro sul quale si giocava: con lui anche il direttore sportivo Luciano Moggi e l’allenatore Nils Liedholm, che avevano deciso di non lasciarselo scappare e avevano bruciato sul tempo l’Inter, che aveva praticamente in mano il giocatore ma aveva temporeggiato. La carriera di Ancelotti ha dunque preso una brusca svolta; oggi, si trova di fronte un passato che il diretto interessato ha sempre ammesso di portare ancora nel cuore. (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Naturalmente i precedenti di Napoli Roma sono tantissimi, ma è interessante notare che negli ultimi quattro episodi a vincere sia sempre stata la squadra in trasferta: l’anno scorso al San Paolo la Roma passò per 4-2, solo due ore dopo la vittoria in extremis della Juventus sul campo della Lazio, botta psicologica impressionante per i partenopei. Dobbiamo allora tornare al novembre 2014 per trovare l’ultimo successo casalingo: lo aveva ottenuto il Napoli con Gonzalo Higuain e José Callejon. Data non indifferente, perchè gli azzurri avevano chiuso una striscia di tre vittorie consecutive al San Paolo – ovviamente contro la Roma – nelle quali avevano segnato 6 gol senza incassarne alcuno. Da ricordare che prima del 4-2 dello scorso marzo, i giallorossi non vincevano a Napoli dal dicembre 2011: autorete di Morgan De Sanctis, gol di Daniel Osvaldo e Fabio Simplicio con in mezzo il destro di Marek Hamsik. In panchina Walter Mazzarri e Luis Enrique; altri tempi, anche se non è passato poi molto tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

L’ARBITRO

In occasione del decimo turno di Serie A, la sfida che vedrà di fronte Napoli e Roma sarà diretta dall’arbitro Davide Massa di Imperia. Con il direttore di gara poi non mancherà oggi in campo al San Paolo gli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Giorgio Peretti di Verona, il quarto uomo Piero Giacomelli di Trieste, il VAR Marco Di Bello di Brindisi e l’AVAR Fabiano Preti di Mantova. Mettendo lo stesso Massa sotto la lente di ingrandimento vediamo che quest’ultimo ha diretto ben 111 match della massima divisione del calcio italiano. Il suo tabellino relativo alla Serie A perciò ci racconta anche di 500 cartellini gialli e 20 rossi assegnati oltre a 38 rigori concessi. Bilancio alla mano scopriamo inoltre che Massa ha incrociato in 17 occasioni il Napoli per un tabellino degli azzurri che conta 13 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte. Sono invece 14 i testa a testa tra il direttore di gara e la Roma: con lui i giallorossi hanno vinto 7 partite, ottenendo anche 5 pareggi e 2 sconfitte. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Napoli Roma, diretta dall’arbitro Massa, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 28 ottobre 2018: il posticipo allo stadio San Paolo è una grande classica e sarà il piatto forte della decima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli di Carlo Ancelotti sta benissimo, come ha dimostrato anche mercoledì sera in Champions League, e dal proprio secondo posto in classifica a quota 21 punti si candida naturalmente come principale avversaria per lo scudetto della capolista Juventus. La partita di questa sera sarà naturalmente un test importante sulla forza e le ambizioni del Napoli, ma ancora più importante rischia di essere per la Roma di Eusebio Di Francesco, che si è messa in una buonissima situazione in Champions League ma in campionato ha solamente 14 punti. Le lunghezze di ritardo dal Napoli sono già sette, farle diventare dieci sarebbe un problema serio: serve una svolta, una vittoria al San Paolo avrebbe un valore enorme per la Roma anche dal punto di vista psicologico.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Napoli Roma. Per Carlo Ancelotti c’è Meret sempre più vicino al pieno recupero, ma in porta andrà ancora Ospina. Possibile turnover per Hysaj, in quel caso giocherebbe titolare Malcuit come terzino destro nel 4-4-2 ormai diventato consueto per il Napoli. A centrocampo potrebbe andare in panchina Hamsik e si annuncia un possibile ballottaggio fra Rog e Diawara per sostituire il capitano, mentre in attacco ci sarà il solito dubbio fra Milik e Mertens. La Roma dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: tra gli indisponibili ci sono sempre Perotti e Pastore, si va verso un attacco con Dzeko prima punta supportato da Under, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy, mentre in mediana Eusebio Di Francesco dovrebbe affidarsi a capitan De Rossi e Nzonzi.

