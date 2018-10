Diretta/ Napoli Sampdoria Primavera (risultato finale 0-0) info streaming video e tv: match senza emozioni

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA (0-0) MATCH SENZA EMOZIONI

Si è chiusa senza gol la partita del campionato primavera tra Napoli e Sampdoria, valida nella sesta giornata della prima Serie. Poche quindi le emozioni questa mattina in campo: se però nel primo tempo abbiamo assistito a un match davvero senza vita, nella ripresa le due squadre sono cresciute di più offrendo se non altro una prestazione più convincente. Al via sono poi stati subito gli azzurri a dimostrarsi più propositivi anche sotto lo specchio avversario: abbiamo dovuto comunque aspettare il 70’ per il primo vero squillo. Allora è stato Gaetano a prendere l’iniziativa tirando un bel traversone che riesce a beffare l’estremo difensore di blucerchiati: sarebbe gol quindi se non che il direttore di gara è costretto ad annullare tutto causa fuori gioco. I cambi imposti poi sul finale dai due tecnici poi non portano gli effetti sperati: il gioco rimane ben vivo ma le reti intatte. (agg Michela Colombo)

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA (0-0) INTERVALLO

Il direttore di gara ha fischiato per l’intervallo: il primo tempo del match tra Napoli e Sampdoria Primavera termina con il risultato di 0-0 e se la rete è mancata, sono forse mancate anche le emozioni e le belle occasioni di gol questa mattina in campo per la sesta giornata del campionato giovanile. Benchè infatti entrambe le squadre si siano fatte spesso vedere di fronte allo specchio avversario, alla fine nessuno ha davvero trovato la via del gol in questi primi 45 minuti della partita. Di fatto quindi il gioco mostrato si è rivelato, sia per il Napoli che per la Sampdoria, poco vivo e incisivo: servirà quindi tutto un altro ritmo nella ripresa di questa sfida per il campionato giovanile. Tanti comunque i corner e le punizioni tirate da entrambe le formazioni, che però si sono davvero accese solo nei minuti finali della prima frazione di gioco: pur con i due minuti di recupero concessi però sia Napoli che Sampdoria hanno realizzato ben poco. (agg Michela Colombo)

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA (0-0) FORMAZIONI UFFICIALI

Sta finalmente peer avere inizio la sfida tra Napoli e Sampdoria Primavera: a minuti infatti pure le formazioni ufficiali di questo scontro della sesta giornata faranno il loro ingresso in campo. In attesa del fischio d’inizio però andiamo a vedere con che numeri i due club scendono oggi in campo. Partendo dai padroni di casa vediamo che finora gli azzurri hanno accumulato in questo avvio di stagione 9 punti, questi ottenuti seguendo in tabellino di 3 successi e due sconfitte: segnaliamo poi una differenza reti negativa con 7 gol subiti e 6 etti. Numeri ancor peggiori per la Sampdoria Primavera di Pavan, che pure arriva vittoriosa dal derby contro il Genoa: i blucerchiati hanno infatti solo 5 punti, raccolti con un solo successo, due sconfitte e pure due pareggi. Al contrario degli avversari però la squadra ligure vanta una differenza reti positiva: su 4 gol fatti sono stati 4 quelli pure subiti finora. Ma è tempo ora di dare la parola al campo: si gioca! NAPOLI (3-4-1-2): D’Andrea; Perini, Manzi, Senese; Zedadka, Lovisa, Mamas, Mezzoni; Gaetano; Sgarbi, Negro. Panchina: Maione, Casella, Zanoli, G.Esposito, Calvano, Micillo, Marino, Illuminato, Vrakas, Palmieri, Energe, Saporetti. All. Baronio SAMPDORIA (4-3-3): Hutvagner; Doda, Veips, Farabegoli, Campeol; Benedetti, Peeters, Canovi; Prelec, Bahlouli, Stijepovic. Panchina: Raspa, Boschini, Maggioni, Sorensen, Giordano, Soomets, Vieira, Perrone, Dos Santos, Boutrif, Yayi Mpie, Cabral. All. Pavan

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Napoli-Sampdoria Primavera è una delle sfide che saranno trasmesse in diretta tv:l’appuntamento è in chiaro per tutti su Sportitalia, canale che trovate al numero 60 del vostro telecomando o in alternativa, per gli abbonati Sky, al 225 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, semplicemente avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

I PRECEDENTI

Volendo ora considerare anche lo storico in attesa di poter dare la parola al campo per la sfida della sesta giornata tra Napoli e Sampdoria Primavera, vediamo ben che tale scontro diretto il realtà non risulta poi così datato. Bilancio alla mano infatti riscontriamo appena 4 scontri diretti, questi rimediati tutti nelle stagioni regolare del camminato giovanile dal 2016 a oggi: in tutto ecco un successo azzurro, due affermazioni dei blucerchiati e un pari. Ampliando la nostra analisi possiamo poi ricordare che l’ultimo precedente risale ovviamente alla stagione precedente del campionato primavera. In tale occasione fu infatti pareggio con il risultato di 1-1 il risultato della sfida di andata: al ritorno il Napoli seppe vincere in casa con il risultato di 3-1, questo firmato da Gaetano (doppietta) e Ounas (prestato dalla prima squadra) con solo Cappelletti a segno per i blucerchiati.

INFO E ORARIO

Napoli-Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Marco Monaldi, è la partita in programma oggi domenica 28 ottobre e valida nella sesta giornata del campionato regolare giovanile: fischio d’inizio già fissato per le ore 10.00. La compagine azzurra torna quindi in campo e lo fa pure da padrona di casa e più che mai motivata: i ragazzi di Baronio infatti stanno cercando di riscattare i due KO rimediati solo pochi giorni fa, ripartendo pure dal successo occorso solo nel turno precedente con l’Udinese fissato con il risultato di 3-2. Non meno motivati però sono anche i giovani della Sampdoria primavera: il club blucerchiato infatti non ha dato il meglio di sé nella prima parte della stagione regolare del campionato primavera ma stanno pure risalendo la china, come dimostrano i due risultati utili appena conseguiti. Il match di questa mattina quindi si annuncia davvero entusiasmante.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Considerando ora le mosse di Baronio per le probabili formazioni del club campano, vediamo ben che il tecnico della primavera per questo match casalingo non dovrebbe discostarsi molto dal 3-4-1-2 giorni visto contro i friulani pochi giorni fa visto pure il risultato ottenuto in campo. Tra i pali quindi oggi non dovrebbe mancare Idasiak, con Senese, Perini e Zanoli di nuovo titolari in difesa: certezze anche in mediana con le riconferme di Lovisa e Mezzoni, mentre potrebbero anche rischiare il posto in campo dal primo minuto Zedadka e Marin, questi in favore rispettivamente di Casella e Mamas. Imprescindibile sulle tre quarti al presenza del capitano Gateano che quindi innescherà le due punte d’attacco Sgarbi e Palmieri.

Simile mossa per Pavan, di ritorno dal successo nel derby contro Genoa pochi giorni fa: sarà quindi sempre il 4-3-1-2 il modulo di partenza della Sampdoria primavera. Qui vedremo quindi Hutvagner tra i pali con di fronte a sé Veips e Campeol al centro e il duo Doda-Farabego ad agire come esterni di reparto. Pochi dubbi anche in mediana: qui vedremo infatti in cabina di regia Canovi, con Peeters e Benedetti usati come mezzali fin dal primo minuto del match. Solo in attacco quindi potrebbe accendersi qualche ballottaggio per il tecnico blucerchiato: Cappeletti rimarrà sulle trequarti ma potrebbe doversi giocare la maglia con Bahlouli. Stesso discorso poi per Prelec, in forse con Yayi Mpie: solo Stijepovic pare sicuro di essere in campo fin dal primo minuto.