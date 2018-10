Diretta/ Olbia-Arezzo (risultato finale 0-0) streaming video e tv: pareggio senza reti!

DIRETTA OLBIA AREZZO (0-0) PAREGGIO SENZA RETI

Finisce zero a zero la sfida del Nespoli tra Olbia Arezzo. I sardi e i toscani si accontentano di un pareggio e decidono di non farsi male in una gara non particolarmente vibrante dal punto di vista delle emozioni. La prossima settimana l’Olbia giocherà il derby contro l’Arzachena, mentre l’Arezzo tornerà in casa contro il Cuneo, che quest’oggi è uscito vittorioso dal confronto proprio con l’Arzachena. Grazie al pareggio odierno Olbia e Arezzo muovono la propria classifica: i toscani arpionano quota quindici punti, mentre l’Olbia raggiunge undici punti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SENZA RETI ALL’INTERVALLO

E’ finito zero a zero il primo tempo tra Olbia e Arezzo. Ceter e Ragatzu sono stati gli uomini più pericolosi di questi primi quarantacinque minuti , con due occasioni che hanno messo i brividi ad un buon Pelagotti. Per quanto riguarda i toscani, Brunori e Luciani non sono riusciti a sfondare il muro difensivo sardo, che ha controllato e arginato col minimo sforzo. Match equilibrato e punteggio giusto, nessuna delle due squadre è riuscita fin qui a fare quel qualcosa in più per sbloccare la gara. Adesso un po’ di pausa per Olbia Arezzo, il secondo tempo ricomincerà tra pochi minuti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GARA INIZIATA IN RITARDO DI 30′

E’ cominciata con un ritardo di circa trenta minuti la sfida tra Olbia Arezzo dopo che il direttore di gara ha rilevato una distanza non regolamentare tra la traversa e la linea di porta. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi in attesa che la società ospitante risolva i problemi. Alle ore 15 circa Olbia e Arezzo hanno finalmente il loro ingresso in campo. Subito in attacco la compagine locale che prova farsi spazio con Ragatzu. Quest’ultimo pesca Senesi in buona posizione e va subito alla conclusione col destro: tentativo fuori dallo specchio della porta. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Tutto è pronto per Olbia Arezzo, partita che si giocherà fra pochi minuti per la nona giornata di Serie C nel girone A e che andiamo a inquadrare con qualche numero statistico. La formazione di casa dell’Olbia ha disputato finora sette partite mettendo da parte 10 punti grazie a tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, con dieci gol fatti e altrettanti subiti. La formazione toscana dell’Arezzo invece nelle sette gare disputate ha raccolto 14 punti per effetto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta, con otto reti all’attivo e quattro incassate. La formazione sarda fino a questo momento ha raccolto in tre gare casalinghe quattro punti, mentre la formazione toscana in quattro gare esterne ha ottenuto cinque punti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Olbia Arezzo!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

I TESTA A TESTA

Olbia-Arezzo si è già giocata per quattro volte in passato di cui due in Sardegna e due in Toscana. Ad Olbia l’anno scorso l’Arezzo riuscì ad imporsi col risultato di 2-3. Fu una partita molto particolare che vide gli amaranto andare sotto di due reti dopo appena 17 minuti a causa dei gol di Ragatzu e Biancu. La pronta risposta degli ospiti arrivò grazie alle reti di Cenetti e Cellini già nel primo tempo. La gara sembrava destinata al pari con il rosso a Davide Moscardelli al minuto 88 che chiudeva ogni possibile discorso. Fu invece Aniello Cutolo al minuto 92 a regalare tre punti ai suoi completando la rimonta ed effettuando il sorpasso. Le due gare invece disputate ad Arezzo sono terminate entrambe col risultato di 0-1 con i sardi bravi a vincerle entrambe. L’Olbia si è riuscito a ritirare sù dopo tre sconfitte di fila, nelle ultime due giornate sono arrivati infatti un pareggio e una vittoria. Dall’altra parte l’Arezzo invece ha vinto due delle ultime tre gare con in mezzo però uno scivolone. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Olbia-Arezzo, diretta dal signor Luciani di Roma 1, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone A. L’Olbia nel posticipo dell’ottava giornata di lunedì scorso si è tolta una grande soddisfazione andando a vincere 4-3 sul campo della Carrarese. Una partita pirotecnica in cui i sardi sono riusciti a mettere da parte tutti i problemi di sterilità offensiva delle ultime partite, andando a sbancare il campo degli apuani e compiendo anche un importante passo avanti in classifica, assestandosi esattamente a metà della graduatoria a quota 10 punti. Una buona partenza stagionale per i sardi che pure sono stati protagonisti di un po’ di alti e bassi ma hanno saputo reagire, e che ora cercheranno continuità contro un Arezzo che a sua volta sta continuando a stupire positivamente. Dopo l’ultimo 2-0 all’Albissola gli amaranto si sono assestati al terzo posto in classifica nel girone A di Serie C, riuscendo a reagire allo sfortunato ko precedente in casa della Juventus U23, che aveva visto gli amaranto fallire molte occasioni e incassare la loro prima sconfitta nonostante il buon gioco prodotto.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA AREZZO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia: i padroni di casa sardi schiereranno Marson in porta e una difesa a quattro con Pisano sull’out di destra, Cotali sull’out di sinistra e Iotti e Bellodi al centro della difesa. A centrocampo spazio a Vallocchia, Muroni e Pennington, mentre il trequartista sarà Ragatzu, grande protagonista con una doppietta realizzata nell’ultima trasferta di Carrara, alle spalle del colombiano Ceter Valencia e di Senesi che saranno i titolari nel tandem offensivo. Risponderà l’Arezzo con Pelagotti tra i pali, Luciani schierato in posizione di terzino destro e Sala schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Pinto e Pelagatti saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno invece nel terzetto titolare Tassi, Foglia e Biglio, mentre nel tridente offensivo della formazione toscana saranno schierati Bruschi, Brunori e Belloni.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, l’Olbia di Michele Filippi giocherà con il 4-3-1-2, mentre l’Arezzo allenato da Alessandro Dal Canto risponderà con un 4-3-3. Le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta ad Olbia in campionato lo scorso 10 aprile, con vittoria dell’Arezzo col punteggio di 3-2: sardi in vantaggio di due reti con i gol di Ragatzu e Bianco, ma l’Arezzo ha ribaltato completamente la situazione con le reti di Cenetti, Cellini e infine Cutolo al novantaduesimo minuto. Al 18 dicembre 2016 risale invece l’ultimo successo dell’Olbia in casa contro i toscani, 2-0 con reti messe a segno da Kouko e Ragatzu nei primi 20′ del match.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la sfida tra Fano e Monza viene considerata praticamente in perfetto equilibrio. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.60 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.00 e William Hill fissa invece a 2.70 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.35 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.50 da Sisal Matchpoint.