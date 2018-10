Pagelle Napoli Roma (1-1)/Fantacalcio, i voti della partita: bene Fabian Ruiz e Mertens (Serie A 10^ giornata)

Napoli e Roma hanno regalato spettacolo allo stadio San Paolo nel posticipo della 10° giornata di Serie A. Un match in cui non sono mancate le occasioni da rete, ma che si è concluso sull’1-1. Tra gli azzurri, i migliori sono stati sicuramente Fabian Ruiz e Mertens. Lo spagnolo è in continua crescita e sta diventando una pedina importante nello scacchiere di Ancelotti, Corre, si inserisce ed è una continua spina nel fianco per gli avversari. Determinante Dries Mertens che, partito dalla panchina, ha il merito non solo del gol del pareggio, ma quello di aver dato la scossa al Napoli per non cercare la rete fino al fischio finale. Tra i giallorossi, invece, la palma del migliore va sicuramente a Kostas Manolas che alza il muro rendendosi protagonista di una prestazione eccellente. Bene anche El Shaarawy non solo per il gol dell’iniziale vantaggio, ma anche per aver aiutato i compagni per tutta la gara sia nella costruzione del gioco che in difesa (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

I VOTI DELLA PARTITA

Allo stadio San Paolo Napoli Roma finisce 1-1: ecco le pagelle complee della partita di Serie A. La Roma colpisce a freddo con El Shaarawy, poi gioca una partita solo speculativa e mette alle corde il Napoli che senza spazi non si ritrova più. Pressione offensiva costante ma occasioni da gol pochine: Ancelotti vede la debacle, Di Francesco assapora il trionfo ma l’ultimo affondo azzurro porta il gol di Mertens e un punto a testa, che serve in classifica ad entrambe in chiave Champions, ma porta il Napoli di nuovo a -6 dalla Juventus capolista. VOTO NAPOLI 6.5 Il pallino del gioco è costantemente in mano ai partenopei, che non riescono però a trovare spazi nel “catenaccio organizzato” giallorosso: poca fantasia e poca energia, ma l’ultimo guizzo è quello giusto. VOTO ROMA 6.5 Grande piglio contro un Napoli forte, la squadra di Di Francesco è perfetta difensivamente ma gioca di fatto con due linee a copertura. Difficile fare il secondo così, e infatti si incassa invece il pari. VOTO MASSA DI IMPERIA (ARBITRO) 6: Direzione attenta, costretto a qualche cartellino giallo di troppo in una partita comunque sostanzialmente corretta.

NAPOLI-ROMA: I VOTI DEGLI AZZURRI

OSPINA 6.5 Attento quando viene chiamato in causa, soprattutto nelle uscite.

HYSAJ 6 Sulle fasce il Napoli non brilla in fase difensiva, riesce comunque a gestire bene le sue competenze.

MALCUIT (DAL 25’ST) 6 Entra con vivacità in partita, i suoi affondi a destra tengono in allerta Kolarov.

RAUL ALBIOL 6.5 Provvidenziale un suo salvataggio sulla linea per il Napoli, la sua mobilità è utile in fase difensiva agli azzurri.

KOULIBALY 6 Non la sua partita migliore, soffre un po’ e non riesce a proporsi neanche in avanti sulle palle inattive. Comunque sufficiente.

MARIO RUI 6 Pessimo primo tempo, quando capisce che non riesce a difendere comincia ad attaccare e fa molto meglio: protagonista nell’azione del gol.

CALLEJON 6.5 I suoi proverbiali tagli ed inserimenti sono una spina nel fianco per la Roma, gli manca solo un pizzico di concretezza.

ALLAN 6 Primo tempo sopra le righe, poi cala forse anche pagando la stanchezza delle ultime battaglie, ultima quella di Parigi.

HAMSIK 6 Sfrutta il tiro dalla distanza per coprire qualche lacuna che continua ad evidenziarsi ormai da diverso tempo nelle sue prestazioni.

ZIELINSKI (DAL 30’ST) 7 E’ la sua spinta ad essere decisiva per trovare il pareggio, meritava probabilmente spazio dall’inizio.

FABIAN RUIZ 6.5 Più fumo che arrosto, anche se alla fine è l’unico che salta costantemente l’uomo nell’attacco imbottigliato del Napoli.

L. INSIGNE 6.5 Pecca di concretezza ma è sempre capace di tirar fuori il coniglio dal cilindro, come si è visto nell’azione del gol.

MILIK 5.5 Parte bene lavorando molto di fisico, poi perde contatto col gioco e con la partita: inevitabile la sostituzione.

MERTENS (DAL 11’ST) 7 Sta tornando ai suoi massimi livelli: ben più efficace di Milik, è l’unico che cerca e trova la profondità, e alla fine mette lo zampino decisivo sulla partita.

ALL. ANCELOTTI 6 Il suo Napoli ha un gioco brillante e avvolgente, ma senza spazi manca di profondità e di idee, specchiandosi un po’ nella beltà del suo palleggio: male la scelta di tenere Zielinski e Mertens tra le riserve.

NAPOLI-ROMA: I VOTI DEI GIALLOROSSI

OLSEN 7 Un paio di incertezze, ma il portiere svedese è molto sollecitato ed è ormai una realtà consolidata.

SANTON 6 Molto bene nel primo tempo, nella ripresa sembra pagare un po’ la stanchezza e nel finale il Napoli sfonda sempre dal suo lato.

MANOLAS 7 A tratti perfetto, combatte come un leone fino a quando un problema fisico non lo costringe alla sostituzione.

FAZIO (DAL 30’ST) 5.5 Entra in un momento delicato, nell’azione del gol partenopeo resta colpevolmente nella terra di mezzo.

JUAN JESUS 6.5 Prova di personalità, Manolas comanda la difesa e lui va a tappare tutti buchi con grande dinamismo.

KOLAROV 5.5 Non è la sua partita, l’ingresso di Malcuit lo mette in difficoltà anche difensivamente, non ha calci piazzati per sfruttare la sua specialità.

DE ROSSI 7 Gran partita, d’esperienza e qualità, interrotta per un infortunio che costringe la Roma ad arretrare ulteriormente il baricentro.

CRISTANTE (DAL 43’PT) 6 Tatticamente sembra ancora un po’ in difficoltà nello scacchiere di Di Francesco, ma piace per dinamismo e spirito di sacrificio.

NZONZI 6 Non piace a centrocampo nel primo tempo, lavora molto meglio nella difesa come una sorta di difensore aggiunto, sfruttando la sua fisicità.

UNDER 6.5 Ottimo primo tempo, quando affonda il Napoli va sistematicamente in tilt. Nella ripresa però finisce nell’anonimato.

FLORENZI (DAL 20’ST) 6 Mette corsa e polmoni al servizio dell’obiettivo della Roma, che al suo ingresso in campo è la difesa del vantaggio.

LO. PELLEGRINI 6.5 Gran primo tempo, è capace di non dare riferimenti tra le linee agli avversari. Si sacrifica in fase difensiva nella ripresa.

EL SHAARAWY 6 Gol molto importante, mette la firma su una partita difficile. A tratti però sparisce dal gioco, nella ripresa è quasi non pervenuto.

DZEKO 6.5 Decisivo nell’azione del gol, sfiora il raddoppio e il suo peso in attacco nel primo tempo è schiacciante. Nella ripresa però non riceve più un pallone giocabile.

ALL. DI FRANCESCO 6.5 “Catenaccio organizzato”, non è una critica ma un dato di fatto, anche positivo. Nel primo tempo la sua squadra colpisce e riesce a ripartire, poi si chiude nella sua metà campo con i movimenti giusti. Un pizzico di coraggio in più forse avrebbe tolto fiducia al Napoli, ma fare risultato al San Paolo è sempre un bonus per la classifica.

IL PRIMO TEMPO

All’intervallo la Roma è in vantaggio all’Olimpico nella decima giornata di Serie A, contro il Napoli: andiamo dunque a leggere le pagelle di questo primo tempo. Nel Napoli Ospina (voto 6.5) incolpevole sul gol subito, ha grande tempestività su un’uscita su Dzeko. Hysaj (6) si limita all’ordinaria amministrazione, Raul Albiol (6.5) è provvidenziale su un salvataggio sulla linea, mentre Koulibaly (5.5) sbaglia un paio di uscite non da lui. Male Mario Rui (5) col Napoli che soffre costantemente sul versante di sinistra. Callejon (6.5) è generoso sulla destra, Allan (6.5) la consueta sicurezza a centrocampo, un po’ sottotono Hamsik (6) pur pericoloso nelle conclusioni dalla distanza, mentre Fabian Ruiz (6) parte forte ma sparisce dopo il 20′. Insigne (6) si fa vedere spesso ma non è preciso in conclusioni e movimenti, evanescente Milik (5.5) che pure prova a far valere il fisico. Nella Roma ottimi interventi e qualche sbavatura per il portiere Olsen (voto 6.5), molto bene Santon (6.5) sulla destra, perfetto Manolas (7) nel comandare la difesa, Juan Jesus (6) non ci tiene a strafare ma è preciso. Kolarov (5.5) soffre un po’ l’intraprendenza di Callejon, De Rossi (7) a tratti giganteggia, peccato per l’infortunio. N’Zonzi (5.5) perde qualche pallone sanguinoso a centrocampo, mentre Lorenzo Pellegrini (7) brilla nello svariare tra le linee. Under (7) a tratti è incontenibile nelle accelerazioni e ha grande intesa con Dzeko (7), eccellente nella manovra d’attacco. Gol preziosissimo ma poco altro per Stephan El Shaarawy (6.5).

PAGELLE NAPOLI-ROMA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 5.5 Quel che di buono viene fatto i partenopei viene sprecato con grossolani errori in attacco. Male la difesa. MIGLIORE NAPOLI ALLAN VOTO 6.5 Anche in una partita difficile come questa dimostra di aver acquisito una statura notevole a centrocampo. PEGGIORE NAPOLI MARIO RUI VOTO 5 Disastroso a sinistra, subisce l’esuberanza di Under e di chiunque provi ad affondare da quella parte. VOTO ROMA 7 A Napoli è normale soffrire un po’, ma nelle ripartenze i giallorossi sono sempre pericolosi. Ottima prova sul piano della personalità. MIGLIORE ROMA UNDER VOTO 7 Allo stesso livello di 4 compagni (Dzeko, Pellegrini, De Rossi, Manolas), merita menzione in più per l’efficacia effettiva dei suoi affondi, PEGGIORE ROMA N’ZONZI VOTO 5.5 Ci mette fisico e qualità, ma forse per supponenza perde palloni che gridano vendetta per uno come lui, e che mettono in pericolo la squadra.