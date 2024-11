CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 13^ GIORNATA?

Eccoci ai consigli Fantacalcio Serie A per quanto riguarda la 13^ giornata: come sempre andiamo a scoprire la nostra Top 11 schierata con il modulo 3-4-3, dunque bisogna individuare i calciatori giusti per il miglior punteggio possibile. Partendo naturalmente dal portiere, la nostra scelta cade su Devis Vasquez: abbordabile l’impegno casalingo contro l’Udinese, in più l’estremo difensore dell’Empoli ha statistiche davvero interessanti in una squadra che concede poco. In difesa il primo nome che facciamo è quello di Pietro Comuzzo: se lo merita per il percorso con un’ottima Fiorentina e per la prima convocazione in nazionale, ricordando che non ha ancora compiuto 20 anni e può solo migliorare.

Altri due difensori che possano completare il reparto sono sicuramente Mario Gila, che sta vivendo la stagione della consacrazione in una Lazio che in questo momento si gioca lo scudetto, e Pierre Kalulu: questo forse inevitabile perché c’è Milan Juventus, la sfida per i bianconeri è tosta ma il francese ha l’occasione del gol dell’ex, peraltro chiacchieratissimo per come i rossoneri lo hanno ceduto e il rendimento avuto nei primi mesi alla Continassa. Ora però con i consigli Fantacalcio Serie A ci dobbiamo necessariamente spostare su centrocampo e attacco.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I POSSIBILI BOMBER

Ecco allora nei consigli Fantacalcio Serie A i quattro centrocampisti: Scott McTominay non può non essere citato nonostante una Napoli Roma intrigante, ma certamente lo scozzese si è inserito alla grande nella capolista di Antonio Conte. Vogliamo però scommettere anche su Manu Koné, che contro l’Italia è stato straordinario e, almeno come azzardo, può diventare per la Roma di Claudio Ranieri quello che N’Golo Kanté fu nel Leicester del testaccino. Spendiamo poi il nome di Samuele Ricci per la regia, si gioca Torino Monza e se le condizioni saranno buone potrebbe essere protagonista; infine Nicolò Barella, altra quota italiana in un’Inter che a Verona vuole prendersi la vetta del campionato.

Con i consigli Fantacalcio Serie A siamo adesso arrivati all’attacco: Andrea Pinamonti può sicuramente sfruttare la presenza di Genoa Cagliari in calendario per aiutare il Grifone a uscire dalla zona calda della classifica, Moise Kean sta vivendo un momento straordinario con la Fiorentina ed è reduce da una tripletta, in questo momento non si può naturalmente non citarlo. A chiudere i consigli Fantacalcio Serie A vogliamo spendere la candidatura per chi giocherà contro di lui: Patrick Cutrone è un ex e con il suo Como sta facendo bene pur se ultimamente si è un po’ bloccato, quale migliore partita per riprendere la sua marcia e provare a chiudere questo campionato in doppia cifra di reti?