CONSIGLI FANTACALCIO SEIRE A: LA FORMAZIONE PER LA 14^ GIORNATA

Rieccoci con un nuovo appuntamento per i consigli Fantacalcio in vista della 14^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Innanzitutto, dobbiamo osservare che questo turno a cavallo dei mesi di novembre e dicembre comincerà con il primo anticipo Cagliari Verona alle ore 20.45 di stasera, venerdì 29 novembre 2024, per cui bisognerà essere veloci nelle scelte per la formazione al Fantacalcio, nonostante appena ieri sera siano terminati gli impegni nelle Coppe europee. I rossoblù hanno segnato cinque gol nelle ultime due giornate, un campanello d’allarme per la difesa dell’Hellas, che invece ne ha presi cinque in 45 minuti sabato scorso contro l’Inter.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare, 13^ giornata (23-24 novembre 2024)

Sabato potrebbe meritarsi una citazione nei consigli Fantacalcio di Serie A la rinascita di Pietro Pellegri, che segna da tre partite consecutive e sogna quindi il gol dell’ex con il suo Empoli contro il Milan, mentre attenzione al derby lombardo “della paura” Como Monza. Se prevarrà la paura di perdere, potrebbe essere giusto puntare sulle due difese, una scelta che invece non vi consigliamo di fare per il Venezia, che è il fanalino di coda ed è atteso a Bologna.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 12^ giornata (oggi giovedì 7 novembre 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SEIRE A: I BIG IN EVIDENZA

Proiettandoci sulle partite della seconda metà di questa giornata, nei consigli Fantacalcio di Serie A la citazione in coppia è d’obbligo per Mateo Retegui e Ademola Lookman, che nel posticipo del lunedì potrebbero approfittare delle difficoltà della Roma, con Claudio Ranieri che avrà risposte importanti sul livello dei suoi ragazzi contro l’Atalanta. Più difficile è sbilanciarsi su Fiorentina Inter, partita nella quale però un occhio di riguardo andrà rivolto a Moise Kean e Marcus Thuram, con il francese che è pure rimasto parzialmente a riposo contro il Lipsia.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 11^ giornata (oggi sabato 2 novembre 2024)

Potrebbe poi essere ancora una volta un’ottima idea puntare sulle difese di Juventus e Napoli: questa non è di certo una sorpresa per i consigli Fantacalcio, ma stavolta bianconeri e azzurri potrebbero anche essere favoriti dagli incroci contro Lecce e Torino, che non hanno di certo attacchi fenomenali – preoccupa soprattutto la crisi dei granata da quando si è fatto male Duvan Zapata. Infine, l’ultima citazione nei consigli Fantacalcio di Serie A va spesa per Mattia Zaccagni, che è tornato al top con tre gol nelle ultime tre giornate – e contro il Bologna ha firmato anche un assist.