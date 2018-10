DIRETTA/ Pordenone-Fermana (risultato finale 0-1) streaming video e tv: ospiti di misura!

DIRETTA PORDENONE FERMANA (0-1): OSPITI DI MISURA

Termina qui. La Fermana sbanca il campo del Pordenone e porta a casa tre punti pesantissimi, grazie al calcio di rigore realizzato dopo mezzora di gioco da Giandonato. Per la capolista è la prima sconfitta della stagione, la classifica però resta buona con il primo posto ancora blindato. Grazie al colpo esterno, la Fermana scala posizioni in classifica e si porta a meno uno dal Pordenone stesso. Grande prestazione da parte degli uomini di Destro che dopo aver vinto contro il Vicenza, conquistano l’intera posta in palio anche sul campo del Pordenone. Capolista che tornerà a giocare mercoledì contro il Vicenza per l’impegno di Coppa Italia. Fermana in casa domenica prossimo col Teramo. (Aggiornamento Jacopo D’Antuono)



FORCING NEROVERDE

Ultimi minuti di gioco tra Pordenone Fermana, coi padroni di casa in pressing per cercare di agganciare almeno il pareggio. Ospiti che si sono resi pericolosi attorno al settantaquattresimo con un mancino dal limite dell’area da parte di Calzola, terminato di poco alto sopra la traversa. Poco dopo ci prova Ciurria da fuori ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Al settantasettesimo occasione per Burrai, il cui destro finisce ancora una volta oltre la linea bianca. Il Pordenone prova a scuotersi, dalla panchina l’invito a spingere con più uomini. Ancora nessun pericolo, però, per il portiere avversario Ginestra. (Aggiornamento Jacopo D’Antuono)



GIANDONATO LA SBLOCCA

E’ finito il primo tempo tra Pordenone Fermana sul risultato di uno a zero per la squadra ospite. Gialloblu avanti grazie al rigore trasformato attorno alla mezzora da Giandonato. Ottima prova fin qui da parte della Fermana che sta legittimando il vantaggio. Pordenone che ha tenuto più a lungo il controllo della sfera ma sta faticando tantissimo a trovare spunti interessanti in chiave offensivA. Le due formazioni sono ancora negli spogliatoi per l’intervallo, tra poco torneranno sul rettangolo verde per dare il via alla ripresa. Vedremo se i padroni di casa riusciranno a reagire e scrollarsi di dosso il torpore di questi primi quarantacinque minuti. (Aggiornamento Jacopo D’Antuono)



DOPPIA CHANCE PER I GIALLOBLU

Pordenone e Fermana in campo da più di dieci minuti e risultato fermo sullo zero a zero. Subito una chance per la compagine ospite che si porta in zona d’attacco con uno spiovente insidioso di Giandonato. Al momento del cross nessun compagno riesce ad agganciare, il Pordenone dunque può tirare un sospiro di sollievo. Poco dopo è De Agostini a cercare Magnaghi in avanti, ma anche qui il lancio è fuori misura. La Fermana insiste e ci prova con Lupoli da fuori area, il suo mancino però rotola oltre la linea di fondo. Al decimo primo squillo del Pordenone, con Burrai che va al tiro dalla lunga distanza: palla fuori dallo specchio. (Aggiornamento Jacopo D’Antuono)



SI COMINCIA!

Aspettando l’ormai imminente fischio d’inizio della partita Pordenone Fermana del girone B, possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due squadre in un campionato di Serie C che sta purtroppo continuando a vivere una situazione decisamente complicata. Il Pordenone ha iniziato nel migliore dei modi questa nuova stagione ottenendo 18 punti in otto gare grazie a cinque vittorie e tre pareggi, con tredici gol fatti e otto subiti. La formazione ospite invece ha ottenuto 14 punti in otto gare con quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte mettendo a segno sei gol a fronte dei quattro subiti. Il Pordenone davanti ai propri sostenitori ha disputato quattro gare che hanno portato ai friulani complessivi 10 punti mentre la Fermana ha giocato in trasferta tre volte, con 4 punti conquistati. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Pordenone Fermana!

I TESTA A TESTA

La sfida Pordenone-Fermana si gioca per la terza volta nella storia dei due club. I due precedenti sono legati alla scorsa stagione e ci parlano di uno 0-0 a Fermo con il Pordenone in grado di imporsi 2-0 tra le mura amiche. All’Ottavio Bottecchia furono decisive le reti di Burrai e Formiconi che alla mezzora liquidarono già la pratica, con una ripresa dove la Fermana non fu in grado di riaprire il match. Si tratta già di una sfida ad alta quota per le due squadre che al momento sono rispettivamente prima e seconda in classifica. Praticamente perfetto è stato l’inizio di campionato die neroverdi abili a collezionare 18 punti con 5 vittorie e 3 pareggi. Unico neo da evidenziare è la difesa che prende un po’ troppi gol, ben 8 incassati in queste prime 8 giornate, c’è da dire però che la squadra ha il miglior attacco della categoria con 13 gol fatti. Dall’altra parte la Fermana invece è a 14 e se ha una delle migliori difese con appena 4 reti incassate c’è qualcosa che non va davanti dove i gol fatti sono stati appena 6. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Pordenone-Fermana, diretta dal signor Maranesi di Ciampino, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Sarà scontro al vertice quello tra Pordenone e Fermana, big match della nona giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Vincono i ramarri contro Vis Pesaro e Renate, due successi per 2-1 che hanno permesso al Pordenone di mantenere la vetta della classifica con 4 punti di vantaggio proprio sulla Fermana, che si è ripresa il secondo posto in solitaria nel raggruppamento vincendo un altro importante scontro diretto, 2-0 in casa contro il L.R. Vicenza. Il Pordenone è partito in questa stagione con ambizioni superiori rispetto ai marchigiani, ma la Fermana con un’impresa allo stadio Bottecchia potrebbe avanzare definitivamente la propria candidatura verso qualcosa di importante, in un’annata di consolidamento dopo la salvezza ottenuta al ritorno tra i professionisti nella passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FERMANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bottecchia di Pordenone. I padroni di casa neroverdi affronteranno la sfida con Bindi tra i pali, Semenzato sull’out difensivo di destra e De Agostini sull’out difensivo di sinistra, mentre Stefani e Barison si muoveranno come difensori centrali. A centrocampo, spazio a Burrai, Bombagi e Gavazzi nel terzetto titolare, mentre Ciurria sarà avanzato come trequartista, alle spalle di Magnaghi e Candellone titolari nella coppia offensiva. Risponderà la Fermana con Ginestra tra i pali alle spalle di Scrosta, Comotto e Soprano, titolari nella difesa a tre marchigiana. La fascia destra sarà affidata a Clemente mentre l’esterno laterale mancino sarà Sarzi. A centrocampo, spazio dal 1′ ad Urbinati, Giandonato e D’Angelo, mentre Cognigni e Lupoli faranno coppia sul fronte offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, al 4-3-1-2 del Pordenone allenato da Attilio Tesser sarà opposto il 3-5-2 della Fermana guidata in panchina da Flavio Destro. Le due formazioni si sono affrontate in campionato nella passata stagione. Pareggio a reti bianche a Fermo nel match d’andata del 29 ottobre 2017, mentre allo stadio Bottecchia il 18 marzo scorso il Pordenone ha ottenuto una importante affermazione casalinga, 2-0 grazie alle reti messe a segno da Burrai e Formiconi.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, il Pordenone viene considerato nettamente favorito per la conquista dei tre punti nel match contro la Fermana. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 1.70 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.40 e William Hill fissa invece a 4.80 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.35 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.50 da Sisal Matchpoint.