Probabili formazioni/ Barcellona Real Madrid: quote e novità live, Clasico senza Messi e CR7 dopo 11 anni

Sarà davvero strano non assistere a un Barcellona Real Madrid senza Leo Messi e Cristiano Ronaldo ma, lo abbiamo visto nelle probabili formazioni, la Pulce è fuori per la frattura del radio mentre CR7 ovviamente si è trasferito alla Juventus. L’ultimo Clasico che si è disputato senza i due fenomeni del calcio mondiale è lontano nel tempo: dobbiamo tornare al 23 dicembre 2007, Ronaldo ancora al Manchester United e Messi indisponibile e gol decisivo per il Real Madrid segnato da Julio Baptista. Se invece consideriamo un’epoca in cui nessuno dei due non facevano ancora parte di queste squadre, dobbiamo andare all’aprile dell’anno precedente: in piena rimonta (17 vittorie e un pareggio nel girone di ritorno) il Barcellona di Frank Rijkaard espugnò il Bernabeu con i gol di Patrick Kluivert e Xavi, mentre per il Real segnò Santiago Solari. Messi era già blaugrana e iniziava ad affacciarsi alla prima squadra, ma avrebbe fatto il suo esordio (sempre con Rijkaard) soltanto nella stagione seguente per brevi apparizioni. Il primo Clasico con Messi e CR7 in campo invece è quello del 29 novembre 2009, risolto da una rete di Zlatan Ibrahimovic. (agg. di Claudio Franceschini)

I VETERANI DEL CLASICO

Passano gli anni, e ogni volta ovviamente le probabili formazioni di Barcellona Real Madrid cambiano, regalandoci costantemente nuovi interpreti; ci sono però alcuni giocatori che possiamo considerare dei veterani di questa sfida, che hanno attraversato varie “epoche” del Clasico per arrivare fino a qui. Il Barcellona schiera soprattutto Gerard Piqué e Sergio Busquets: entrambi cresciuti nella Masia, entrambi portati nella squadra titolare da Pep Guardiola nel 2008, uno tornato dal prestito al Manchester United (dove ha vinto la Champions League) e l’altro promosso dalla squadra B diventando subito il perno davanti alla difesa, al posto di un certo Yaya Touré. Nel Real Madrid chiaramente il grande veterano è Sergio Ramos, che si trova alla quattordicesima stagione con i blancos dopo essersi affermato nel Siviglia; bacheca immensa per il difensore, lo è anche quella di Karim Benzema che al Santiago Bernabeu è arrivato nel 2009, mentre Dani Carvajal è tornato al Real Madrid dopo l’anno in Budesliga con il Bayer Leverkusen ed è qui per la sesta stagione in fila, lo stesso arco temporale di Gareth Bale e un anno meno di Luka Modric, trasferitosi dal Tottenham nell’estate del 2012. (agg. di Claudio Franceschini)

IL PROTAGONISTA ATTESO: ARTHUR MELO

Sarà anche inusuale, ma nelle probabili formazioni di Barcellona Real Madrid per scegliere il protagonista della partita non andiamo su uno dei soliti nomi ma, invece, citiamo Arthur Melo. Classe ’96, pagato quasi 40 milioni dai blaugrana (contando i bonus), il centrocampista brasiliano si è messo in luce nel Gremio ed è arrivato a vestire la maglia della squadra catalana leggermente sotto traccia. Le prime prestazioni ci hanno però detto della sua utilità: giocatore in grado di trattare la palla e di rappresentare quel punto di congiunzione tra le linee che il Barcellona aveva perso con l’addio di Andrés Iniesta. Certo non si può paragonare alla leggenda blaugrana, ma certamente Arthur sta dimostrando di essere importantissimo per Ernesto Valverde, tanto che il suo allenatore lo ha fatto giocare titolare nelle ultime quattro partite della squadra, vale a dire le due di campionato e le due di Champions League. Questa sera Arthur, che nel frattempo sembra aver conquistato un posto stabile nella nazionale brasiliana e che sta destinando alla panchina Arturo Vidal, dovrebbe giocare il suo primo Clasico, ancora dal primo minuto: vedremo come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

MESSI KO, CHANCE PER RAFINHA

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid ci dimostrano come a Rafinha abbiano fatto assolutamente bene i sei mesi in prestito all’Inter nella scorsa stagione. Il calciatore brasiliano avrà la possibilità di partire titolare nel super-clasico vista anche l’assenza di Lionel Messi alle prese con una frattura al braccio. Il ragazzo sarà nel tridente insieme a Luis Suarez e Philippe Coutinho per un attacco tutta fantasia. Ernesto Valverde ha deciso di premiare le sue qualità nel cambiare passo e nell’essere in grado a saltare l’uomo grazie a una tecnica al di sopra della media. Di certo l’attacco del Barca anche in questa stagione ha dei giocatori che permettono di non dare nessun punto di riferimento agli avversari. Rafinha di solito ha giocato anche nei tre di centrocampo, per una squadra a trazione interiore, oggi però dovrebbe partire largo a destra in una squadra che vuole cercare di dare il colpo di grazia a un Real Madrid già in serie difficoltà. (agg. di Matteo Fantozzi)

INFO E ORARIO

Le luci al Nou Camp si accendono alle 16.15 per la gara Barcellona–Real Madrid, il super-clasico della Liga spagnola. I blaugrana si sono rialzati dopo un periodo in cui avevano collezionato 3 punti in 4 partite, riuscendo a vincere nell’ultimo turno per 4-2 con il Siviglia. La squadra di Ernesto Valverde è riuscita comunque a rimanere agganciata alla parte alta della classifica con un punto in meno, e una partita da recuperare, nei confronti dell’Atletico Madrid. Il Real ha patito e non poco l’addio di Cristiano Ronaldo e ora si muove a 14 punti in ottava posizione. La panchina di Lopetegui traballa con Antonio Conte che sembra pronto a sostituirlo dovessero andare male le cose anche oggi. Nelle ultime quattro partite la squadra di Bale e Benzema è riuscita a raccogliere appena un punto, una situazione che da queste parti non viene assolutamente tollerata. Per diversi motivi quindi entrambe le compagini cercano una vittoria che varrebbe molto più dei tre punti.

QUOTE E PRONOSTICO

I pronostici di Barcellona–Real Madrid tengono conto molto del fattore campo con la vittoria dei blaugrana (segno 1) che è data a 1.90 su Bet365. Una quota che comunque è molto alta per essere la più probabile per il match in questione. Sia il pareggio (segno X) e la vittoria del Real Madrid (segno 2) sono egualmente complicate, date a 3.80. Interessanti sono anche le quote legate al marcatore, con Luis Suarez che è il favorito a 1.80 vista l’assenza di Lionel Messi. Sale decisamente la quota se si passa dall’altra parte dove invece Karim Benzema è a 2.40. Si presume che potrà essere una partita con tanti gol, con l’over 2.5 che viene dato a 1.50 e l’under 2.5 invece a 2.62.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL MADRID

LE SCELTE DI VALVERDE

Ernesto Valverde si schiera con un 4-3-3 molto offensivo che deve rinunciare ancora a Lionel Messi reduce da una frattura al braccio. Davanti la squadra blaugrana schiera quindi Luis Suarez al centro dell’attacco con a sostegno Rafinha e Philippe Coutinho. L’attacco quindi sarà frizzante con un riferimento importante al centro dell’attacco e ai fianchi due ali pronte a saltare l’uomo rapidamente. Dembele invece dovrebbe partire dalla panchina, pronto a entrare in campo nella ripresa. In mezzo al campo altra occasione per Arthur che gioca al fianco dei due titolari inamovibili Sergi Busquets e Ivan Rakitic. In difesa al fianco di Piqué si rivede Lenglet con sulle corsie Sergi Roberto e Jordi Alba.

LE SCELTE DI LOPETEGUI

Anche i blancos si schierano con un 4-3-3 che procede sulla continuità di quanto visto con Cristiano Ronaldo negli ultimi anni. In porta ci sarà ancora Tim Courtois, arrivato in estate dal Chelsea e in grado di fare la differenza. Sulla destra sarà assente Carvajal, rimpiazzato da Nacho con al centro della difesa la coppia consolidata formata da Varane e Sergio Ramos. Sulla corsia mancina continua a giocare Marcelo, abile a muoversi anche più in alto dando sostegno al reparto offensivo. In mezzo al campo è confermatissimo il solito trio formato da Casemiro, Modric e Kroos. Davanti il punto di riferimento sarà Karim Benzema vicino al quale agiranno Gareth Bale e Mariano Isco in grado di svariare cambiandosi spesso anche posizione.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piquè, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Arthur; 12 Rafinha, 9 L. Suarez, 7 Coutinho. All.Valverde

REAL MADRID (4-3-3): 25 Courtois; 6 Nacho, 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Bale, 9 Benzema, 22 Isco. All. Lopetegui