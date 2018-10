Probabili formazioni / Milan Sampdoria: l’ex Riccardo Saponara. Quote e novità live

Tra i ballottaggi aperti in casa per le probabili formazioni del match di Serie A Milan Sampdoria, figura anche il nome di Riccardo Saponara, in dubbio per un posto dal primo minuto in attacco e pure grande ex della partita. Il trequartista, che dovrà lottare con Ramirez per la maglia da titolare sulla trequarti dello schieramento blucerchiato, infatti nella sua carriera ha pure difeso i colori rossoneri e di certo vorrà essere protagonista quest’oggi in campo. Considerando lo storico ecco infatti che Saponara ha servito i colori del club del Diavolo per diverso tempo anche in prestito, prima di venir definitivamente ceduto all’Empoli del 2015: da qui poi il centrale è passato anche dalla Fiorentina prima di approdare alla Sampdoria (in prestito) solo questa estate. Parlando di numeri appare opportuno fare ora un confronto: quest’anno Saponara a firmato appena tre presenze in campo con i blucerchiati con un assist vincente servito e 83 minuti totali di gioco: con il Milan però le sue presenze salgono appena a 8. Non si può dire quindi che la sua esperienza con il Diavolo sia stata positiva; che succederà con il club ligure?. (agg Michela Colombo)

I MIGLIORI

Analizzando le probabili formazioni di Milan Sampdoria, potremmo adesso dare uno sguardo alle statistiche individuali di questo campionato per andare alla ricerca dei nomi che si sono messi in maggiore evidenza nei vari reparti. In terza linea, i rossoneri potranno contare sul terzino Davide Calabria, autore di due tiri e una rete in proiezione offensiva. I blucerchiati risponderanno con Lorenzo Tonelli, a quota un tiro e un gol quando si spinge in avanti, anche se non è naturalmente quella la priorità per i difensori. A centrocampo, si incontreranno da un lato l’azzurro Giacomo Bonaventura, forte di 21 tiri e tre gol, e dall’altro il polacco Karol Linetty che può vantare finora otto conclusioni e una rete. La fase offensiva sarà infine guidata per quanto riguarda il Milan dall’argentino Gonzalo Higuain (15 tiri, quattro gol e un assist finora in campionato) e dal francese Grigoire Defrel per la Sampdoria, grazie a 15 tiri e cinque reti per l’ex Roma e Sassuolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ASSENTI

Andiamo adesso a scoprire quali sono gli assenti dalle probabili formazioni di Milan Sampdoria. Va detto che da questo punto di vista sono messi senz’altro meglio i blucerchiati, perché Marco Giampaolo deve fare a meno del solo Regini il quale però, a causa di un infortunio al ginocchio, purtroppo tornerà disponibile solamente a gennaio. In casa Milan potrebbe essere quasi finito il calvario di Conti, comunque al momento non ancora convocabile, inoltre è fuori causa anche Strinic, con il quale servirà il massimo della cautela se si considera che l’esterno croato è fermo a causa di una ipertrofia cardiaca e dunque non si possono fare stime precise sui tempi di recupero. Acciaccati negli ultimi giorni anche Calhanoglu e Kessie, non è di certo un momento dei più felici per il mister Gennaro Gattuso e per tutto il Milan. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUELLI

Considerate le mosse dei tecnici per le probabili formazioni, tra le sfide interne che si accenderanno in occasione della partita di Serie A tra Milan e Sampdoria, vogliamo ora mettere sotto ai riflettori il duello tra Higuain e Quagliarella. I due bomber, di maturata esperienza, infatti hanno sempre segnato in carriera numeri da record: eppur in questa prima parte di stagione i gol forse potevano anche essere di più. Dando un occhio alle statistiche vediamo che il Pipita con la maglia del Milan ha messo a bilancio finora 8 presenze, con 720 minuti di gioco, conditi anche da 6 gol e un solo assist vincente. Ancor meno sono state le reti di Fabio Quagliarella: il capitano della Sampdoria infatti ha appena messo a bilancio in questa prima parte della stagione 2 gol in 10 presenze in campo e 740 minuti di gioco: il ligure però ha pure già fornito ai propri compagni 4 assist vincenti e rimane un elemento indispensabile per Giampaolo. (agg Michela Colombo)

INFO E ORARIO

Si accenderà oggi la sfida tra Milan e Sampdoria attesa tra le mura dello Stadio San Siro nella 10^ giornata della Serie A: fischio d’inizio già fissato per le ore 18.00. Dopo il KO subito in Europa league il club del Diavolo ha bisogno subito di riscattarsi e di farlo pure con una bella prestazione di fronte al pubblico di casa. La Sampdoria però come al solito non sarà un avversario semplice, anche perché Mister Giampaolo ha preparato con cura questa trasferta milanese. Il tecnico blucerchiato però dovrà fare attenzione perchè alcuni dei sui pupilli paiono abbastanza acciaccati e quindi dove essere pronto dalla panchina un piano B altrettanto valido. Andiamo quindi a vedere come i due allenatori si sono preparati a tale incontro, considerando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan-Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

La compagine ligure approda a questo decimo unto di Serie A in buona forma e con tanta voglia di vincere, ma pur i rossoneri non sono da meno anche se appesantiti dall’impegno con il Betis in Europa league. Considerando quindi le quote date dalla snai alla vigilia dal portale snai va detto che nell’1×2 il successo del Milan è stato dato a 1.50, contro il più elevato 6.25 fissato per la vittoria della Sampdoria mentre il pari è stato valutato a 4.25.

PROBABILI FORMAZIONE MILAN SAMPDORIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Anche nella decima giornata della Serie A ovviamente Gattuso non rinuncerà al solito 4-3-3 che pure vedrà Donnarumma in porta: d’altronde pure il suo “vice” Reina non ha fatto brillato contro il Betis pochi giorni fa. Pochi i dubbi in difesa poi per i rossoneri: vedremo Musacchio al fianco di Romagnoli con Calabria e Ricardo Rodriguez ai lati, benché dalla panchina rimanga sempre pronto anche Abate. Per la mediana dovremmo rivedere Biglia in cabina in regia, con Kessie (rimasto a riposo in Europa league) e Bonaventura: maglie già consegnate pure in attacco con il trittico Suso-Higuain-Calhanoglu, ancora una volta imprescindibile, benché Cutrone abbia convinto di più contro il Betis in settimana.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Sarà un undici titolare anche per Giampaolo lì ovviamente dove questo sarà possibile. In avanti infatti un acciaccato Defrel potrebbe lasciare il posto a Caprari ma l’ex Sassuolo farà di tutto per scendere in campo da titolare assieme a Quagliarella, e con Ramirez atteso sulla trequarti. Nella mediana a 3 dovremmo vedere a San Siro al primo minuto Barreto e Praet con pure Ekdal, questo recuperato in settimana e atteso in cabina di regia. Poche novità anche nella difesa 4 dei blucherchiati, posta di fronte ad Audero, tra i pali: saranno quindi Tonelli e Anderson i titolari al centro e Bereszynski e Murru a salvaguardia delle fasce esterne, come già accaduto pure nel turno precedente di Serie A.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Higuain, 10 Calhanoglu. All Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2) 1 Audero; 24 Bereszynski, 26 Tonelli, 3 Andersen, 29 Murru; 8 Barreto, 6 Ekdal, 10 Praet; 11 Ramirez; 92 Defrel, 27 Quagliarella All. Giampaolo.