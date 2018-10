DIRETTA / Renate-Triestina (risultato finale 1-3) streaming video e tv: Chiude Granoche all’82’

DIRETTA RENATE TRIESTINA (1-3): TRIPLICE FISCHIO

Allo stadio Città di Meda la Triestina batte in trasferta il Renate per 3 a 1. Gli ospiti partono bene e sbloccano la sfida già al 10′ per merito di Mensah, approfittando di una respinta su un tiro di un compagno, ma i padroni di casa reagiscono e pareggiano al 31′ con Spagnoli. Nel secondo tempo gli alabardati tornano avanti al 57′ tramite il subentrato Steffè e, all’82’, Granoche chiude definitivamente i conti su un errore del portiere Cincilla. I 3 punti guadagnati oggi consentono alla Triestina di portarsi a quota 15 nella classifica del girone B mentre il Renate resta fermo a 5 punti.

FASE FINALE DEL MATCH

Quando manca ormai solamente una decina di minuti al novantesimo della sfida tra Renate e Triestina, il punteggio è cambiato ancora ed è di 1 a 2. Nel corso di questo secondo tempo, iniziato con Steffè al posto di Maracchi tra gli ospiti, si ripete il copione ammirato nella frazione precedente ed infatti la squadra allenata da Pavanel si riporta in vantaggio al 57′ per merito proprio del neo entrato Steffè, su suggerimento dell’ottimo Mensah. Ora i padroni di casa cercano di acciuffare il pareggio.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Renate e Triestina sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 1. Dopo la rete del vantaggio siglata dagli ospiti con Mensah al 10′ approfittando di un tiro respinto corto dal portiere avversario, i padroni di casa cercano di reagire con la traversa colta da Finocchio al 27′ ed i loro sforzi vengono premiati al 31′ quando Spagnoli trova il pareggio su assist di Frabotto. Ammonito il solo Guglielmotti tra gli uomini di mister Adamo.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Renate e Triestina è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. In queste fasi iniziali dell’incontro gli ospiti cercano subito di sorprendere i padroni di casa andando alla conclusione con Pavanel che non inquadra lo specchio della porta per un soffio al 2′. Ci pensa quindi Mensah a spezzare l’equilibrio in favore della compagina di mister Pavanel al 10′.

SI COMINCIA!

Tra pochi minuti avrà inizio Renate Triestina, partita valida per la nona giornata di campionato di Serie C girone B, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio. La squadra di casa fino a questo momento ha giocato otto gare riuscendo ad ottenere 5 punti grazie a una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte per uno score di cinque gol fatti a fronte di otto subiti. La formazione della Triestina invece ha disputato otto gare mettendo da parte 12 punti con tre successi, altrettanti pareggi e due sconfitte grazie a dieci gol realizzati e sei incassati. Il Renate in casa ha giocato finora quattro gare con un solo punto messo da parte, mentre la Triestina ha disputato quattro trasferte con soli due punti all’attivo. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Renate Triestina!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Renate Triestina non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

I TESTA A TESTA

La sfida Renate-Triestina si gioca per la terza volta dopo i due precedenti della scorsa stagione. La curiosità ci dice che in entrambe le partite a vincere è stata la squadra ospite. All’andata a Trieste infatti si impose il Renate col risultato di 1-0 grazie a un gol di Pavan a quindici minuti dalla fine. Al ritorno allo Stadio Città di Meda invece il match terminò col risultato di 1-3. Gli ospiti andarono in doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Bracaletti e Libutti, ipotecando la vittoria. Il gol all’ora di gioco di De Micheli sembrava riaprire il match, proprio prima che Mensah al 93mo chiudeva definitivamente la contesa. Il Renate ha vissuto un inizio di stagione veramente complicata con appena cinque punti fatti, uno raccolto nelle ultime cinque gare. Dall’altra parte invece c’è una Triestina che sesta in classifica ha 12 punti e ha collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Se la Triestina ha segnato 10 gol e ne ha incassati 6 dall’altra parte invece Renate ne ha siglati 5 incassandone 8. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Renate-Triestina, diretta dal signor Pashuku di Albano Laziale, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Momento di crisi nera per il Renate, ancora impelagato nella bassa classifica del girone B del campionato di Serie C e reduce da tre sconfitte consecutive. Dopo gli scivoloni interni contro Virtus Verona e Vis Pesaro, i brianzoli sono usciti sconfitti dal campo della capolista Pordenone. La Triestina dalla sua, nonostante la delusione della recente eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Vicenza, ha saputo arginare il ko esterno contro il Suditol pareggiando in casa contro la Ternana. Gli alabardati mancano forse ancora della giusta continuità per puntare ai piani alti della classifica, ma appaiono come una squadra in crescita e motivata, con quello in casa del Renate che potrà essere un test interessante per valutarne le ambizioni.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TRIESTINA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Città di Meda, casa delle partite interne del Renate. I padroni di casa brianzoli schiereranno Cincilla a difesa della porta e Teso, Vannucci e Priola schierati dal primo minuto nella difesa a tre. A centrocampo al fianco di Doninelli si muoveranno per vie centrali l’australiano Piscopo e Simonetti, mentre la corsia laterale di destra sarà affidata a Guglielmotti e la corsia laterale di sinistra vedrà muoversi Frabotta. In attacco, al fianco di Gomez spazio a Spagnoli. Risponderà la Triestina con Valentini in porta e una difesa a quattro con Formiconi, Malomo, Lambrughi e Sabatini schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. Nel terzetto di centrocampo partiranno titolari Maracchi, Coletti e Beccaro, mentre Petrella e il ghanese Mensah supporteranno l’unica punta di ruolo, l’uruguaiano Granoche.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 3-5-2 scelto dal tecnico del Renate, Gioacchino Adamo, ed il 4-3-2-1 ad ‘Albero di Natale’ del mister della Triestina, Massimo Pavanel. Gli unici precedenti tra i professionisti tra i due club sono quelli relativi al campionato della scorsa stagione: Renate corsaro a Trieste con vittoria di misura 0-1 il primo ottobre 2017, gli alabardati si sono vendicati vincendo 1-3 allo stadio Città di Meda il 10 febbraio scorso

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la sfida tra Renate e Triestina viene considerata praticamente in perfetto equilibrio. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.70 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 2.90 e William Hill fissa invece a 2.70 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.45 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.45 da Sisal Matchpoint.