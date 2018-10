Diretta / Rimini-Sudtirol (risultato finale 0-0) streaming video e tv: Pareggio deludente

DIRETTA RIMINI SUDTIROL (0-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Romeo Neri le squadre di Rimini e Sudtirol non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. I padroni di casa cominciano bene vedendosi annullare un goal per fuorigioco al 7′ ma sono gli ospiti a prendere il controllo della situazione. Nella ripresa la storia si ripete e gli uomini di mister Zanetti sciupano la chance per il vantaggio quando De Cenco spara in curva all’85’. Il punto conquistato da ciascuna compagine consente rispettivamente al Rimini di portarsi a quota 8 ed al Sudtirol di raggiungere i 14 punti nella classifica del girone B.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Rimini e Sudtirol sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0. Primo tempo deludente quello giocato al Neri dalle due squadre scese in campo, con gli altoatesini a dettare legge ed i biancorossi poco produttivi, nonosante l’arrivo del nuovo tecnico Acori in panchina. Il direttore di gara ha sin qui ammonito il solo Ierardi tra le fila degli ospiti.

SCOCCA LA MEZZ’ORA

In Emilia-Romagna, giunti alla mezz’ora del primo tempo, il risultato tra Rimini e Sudtirol è di 0 a 0. In questa fase iniziale dell’incontro non si registrano grandi emozioni da parte di entrambe le compagini sebbene siano gli ospiti a prendere in mano le redini del match ed a produrre l’unica occasione degna di nota fino a questo momento, ovvero la conclusione di Fink respinta dal portiere avversario Scotti al 15′.

SI COMINCIA!

Tutto è pronto per Rimini Sudtirol, partita che si giocherà fra pochi minuti per la nona giornata di Serie C nel girone A e che andiamo a inquadrare con qualche numero statistico. La formazione romagnola non ha iniziato nel migliore dei modi questa nuova stagione con soli 7 punti conquistati nelle prime sette gare giocate grazie a una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte e per effetto di nove gol realizzati e dodici subiti. La squadra ospite invece vanta un bottino di 13 punti in otto gare giocate per effetto di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta con sei gol realizzati e soltanto tre subiti (la seconda miglior difesa del torneo). Il Rimini ha giocato nel proprio stadio tre incontri per complessivi 5 punti conquistati mentre il Sudtirol nelle quattro gare in esterna giocate ha ottenuto gli stessi 5 punti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Rimini Sudtirol!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per la gara Rimini-Sudtirol che si gioca oggi per la prima volta nel Gruppo B di Serie C. I padroni di casa sono in fondo alla classifica con appena tre punti raccolti nelle ultime cinque partite. La squadra romagnola ha dimostrato dei deficit soprattutto in difesa dove in sette partite giocate ha incassato ben 12 reti. Dall’altra parte invece il Sudtirol si trova in quinta posizione con 13 punti. Il punto di forza degli ospiti è rappresentato dalla difesa che fino a questo momento ha incassato solo 3 gol in otto partite risultando la migliore della categoria. Qualcosa non quadra però anche davanti dove sono arrivate appena 6 reti, 3 in meno degli avversari nonostante siano sotto di 5 punti. Siamo solo all’inizio della stagione, ma le due compagini hanno bisogno di ottenere risultati per raggiungere un risultato che possa ridare fiducia nei mezzi delle due compagini. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Rimini-Sudtirol, diretta dal signor Maggio di Lodi, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Momento difficile per il Rimini reduce da due ko consecutivi in trasferta, subiti sui campi di Imolese e Feralpisalò. Per gli emiliani momento da superare anche alla luce di un digiuno dalla vittoria che dura ormai da sei partite, ovvero da quando i romagnoli hanno battuto la Triestina in casa lo scorso 22 settembre, per poi andare incontro a quattro pareggi consecutivi e alle due sopra citate sconfitte. Dall’altra parte il Suditrol in questa stagione fatica a trovare il passo da grande squadra, gli altoatesini dopo la vittoria contro la Triestina hanno avuto l’occasione di provare a compiere il salto di qualità in casa del Gubbio, ma non sono andati oltre un pari a reti bianche che ne ha mortificato le velleità da primato, considerando anche il rendimento finora mantenuto da Pordenone.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match. Rimini in campo con Scotti tra i pali e una difesa a tre schierata con Andrea Venturini, Petti e Ferrani. Daniele Simoncelli sarà l’esterno laterale di destra e Guiebre l’esterno laterale di sinistra. A centrocampo, al fianco di Alimi in zona centrale giocherà Andrea Montanari, mentre Arlotti avrà compiti da trequartista, a supporto del duo offensivo composto da Michele Volpe e da Buonaventura. Il Rimini risponderà con Offredi tra i pali e una difesa a tre con il francese Vinetot, Oneto e Casale impiegati dal primo minuto. I tre centrali di centrocampo saranno Berardocco, De Rose e Fink, mentre la corsia laterale di destra sarà affidata a Fabbri e la corsia laterale di sinistra sarà di competenza di Tait. In attacco, ci sarà spazio per Costantino al fianco di Turchetta.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni, con il 3-5-2 schierato sia dal tecnico del Rimini, Leonardo Acori, tornato alla guida della squadra dopo i tempi gloriosi della Serie B, sia dal mister del Sudtirol Paolo Zanetti. Le due squadre si trovano per la prima volta di fronte in Serie C, con i precedenti passaggi in categoria che avevano visto Rimini e Sudtirol sempre inseriti in raggruppamenti diversi.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, i bookmaker considerano il Sudtirol favorito per la conquista dei tre punti sul campo del Rimini. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 3.15 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.00 e William Hill fissa invece a 2.25 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.35 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.50 da Sisal Matchpoint.