RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata: il Vicenza vince il derby ed è terzo nel girone B!

Le partite di Serie C per questa domenica sono terminate: il Vicenza si prende il terzo posto nel girone B grazie alla spettacolare vittoria sulla Virtus Verona, partita che gli ospiti erano riusciti a ribaltare con Lavagnoli e Grandolfo ma che Giacomelli e Bizzotto hanno risolto a favore dei biancorossi, adesso a due sole lunghezze dal Pordenone capolista. L’altra partita del gruppo termina senza reti: Giana e AlbinoLeffe si vedono annullare un gol a testa nello spazio di praticamente un minuto, il pareggio non fa felice nessuna delle due ma se non altro i padroni di casa riescono a rimanere vicini alla zona playoff, mentre l’AlbinoLeffe aggancia il Renate con cui condivide l’ultimo posto in classifica. Nel girone A infine l’Alessandria continua a balbettare: i piemontesi non vanno oltre il pareggio casalingo contro il Gozzano, dovendo anche rimontare la rete di svantaggio. Domani si torna a giocare, con i posticipi che chiuderanno definitivamente questa interessante giornata dedicata al campionato di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

LA JUVENTUS U23 PERDE A LUCCA

Al termine delle partite di Serie C, altri due risultati finali implementano il quadro del girone A: vince la Lucchese, che piega la Juventus U23 al termine di una partita davvero molto bella. Uno-due terribile di De Feo e colpo all’inizio del secondo tempo da parte di Sorrentino, i giovani bianconeri rispondono con Kastanos prima e Mavididi poi ma non sono in grado di arrivare al pareggio, così la Lucchese si prende davvero una bella vittoria. Nell’altra sfida, la Pro Patria scatta in avanti ma viene ripresa dall’Albissola cui viene anche annullato un gol; l’Alessandria ospita il Gozzano nell’ultima partita del giorno per quanto riguarda il girone A, sono invece due le sfide del girone B che stanno per cominciare, vale a dire due derby regionali come Vicenza-Virtus Verona e Giana-AlbinoLeffe. (agg. di Claudio Franceschini)

FERMANA CORSARA A PORDENONE

Le prime partite nel pomeriggio della Serie C ci consegnano i loro risultati finali, aspettando quello di Olbia Arezzo che è iniziata con oltre 20 minuti di ritardo: nel girone A il Cuneo continua la sua rimonta verso la zona playoff battendo l’Arzachena, mentre ora vedremo all’opera la Juventus U23 al Porta Elisa di Lucca e l’Albissola che ospita la Pro Patria. Nel girone B la Fermana fa un favore a tutte le inseguitrici del Pordenone, ma soprattutto a se stessa: vince al Bottecchia e si porta a -1 dalla capolista, permettendo di avvicinarsi anche al Monza – che torna a vincere facendolo a Fano – e alla Triestina che espugna Meda mandando ancora più in crisi il Renate. Bene anche la Feralpisalò che si impone di misura sul Gubbio, la Vis Pesaro riprende l’Imolese (a segno il solito Lanini) mentre il Sudtirol non va oltre un pareggio a reti bianche a Rimini, bella vittoria del Teramo contro il Ravenna. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO LE PRIME PARTITE

Pochi minuti al fischio d’inizio delle partite delle ore 14.30 per la Serie C fra i gironi A e B: in primo piano spicca naturalmente la sfida fra il Pordenone e la Fermana, rispettivamente prima e seconda in classifica nel girone B. Si tratta dunque di uno scontro al vertice che potrebbe già sancire la fuga da parte della capolista Pordenone in caso di vittoria dei friulani che hanno già accumulato quattro lunghezze di vantaggio, margine che naturalmente si allungherebbe ancora di più in caso di vittoria. La partita allo stadio Bottecchia potrebbe dunque già essere uno spartiacque della stagione, anche se naturalmente una vittoria della Fermana avrebbe al contrario l’effetto di rimescolare tutte le carte e annullare questo primo tentativo di allungo. Per scoprire che cosa succederà a Pordenone e anche altrove, adesso quindi non ci resta che dare la parola ai campi dove si sta per giocare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA A CACCIA DI RISCATTO

Anche il Monza è sotto i riflettori in questa Serie C, perché la società brianzola è stata acquistata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Dopo una eccellente partenza fatta di tre vittorie in altrettante partite però, proprio dopo l’annuncio ufficiale del passaggio di proprietà, è arrivata una brusca frenata che ha portata al Monza solamente due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, tanto che la nuova dirigenza ha deciso per l’esonero dell’ormai ex allenatore Marco Zaffaroni, sostituito da Cristian Brocchi, che rende sempre più simile questo Monza al Milan che fu. L’obiettivo più immediato naturalmente è quello di tornare alla vittoria che manca da oltre un mese: la partita sul campo del Fano non è certamente di quelle impossibili, ma serve al più presto una scossa per non scivolare sempre più in basso dopo che le premesse della stagione erano ben più esaltanti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS SULLA JUVENTUS U23

Una delle squadre più attese in questa stagione della Serie C è sicuramente la Juventus Under 23, seconda squadra dei bianconeri che sono stati i primi ad avvalersi della possibilità introdotta a partire da questa stagione. Il nome Juventus fa naturalmente un certo effetto in Serie C e attira l’attenzione dei tifosi della squadra più amata e odiata d’Italia, oltre che dei tifosi della squadra che volta per volta si ritrova ad affrontare i giovani bianconeri. Oggi la Juventus U23 sarà ad esempio di scena sul campo della Lucchese per dare vita a uno dei match più attesi della domenica. Finora il cammino della squadra allenata da Mauro Zironelli è stato positivo ma non esaltante: tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte in otto partite per un totale di 11 punti, la Juventus U23 sembra destinata a un campionato da buon piazzamento in zona playoff ma non in lotta per la promozione – che non è comunque il primo obiettivo per una seconda squadra. Queste sensazioni saranno confermate anche alla distanza? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PROGRAMMA DI OGGI

La Serie C ci proporrà oggi, domenica 28 ottobre 2018, un programma davvero ricco di partite della nona giornata, anche se solamente per quanto riguarda il girone A e il girone B, i due gruppi protagonisti oggi, tenuto conto che in questo periodo il girone C va in scena di sabato. Spazio dunque nelle prossime ore alle partite dei due gironi dell’Italia centro-settentrionale, il gruppo A che coinvolge le squadre delle regioni più occidentali e il gruppo B che vede coinvolte le squadre del versante orientale. La stagione, come sappiamo, ha richiesto molto tempo per mettersi in moto e i colpi di scena non sono mancati nemmeno nei giorni scorsi, ma parallelamente il campo sta reclamando l’attenzione che dovrebbero avere risultati e classifica più che sentenze e tribunali, a maggior ragione essendo arrivati a fine ottobre di una stagione che in ogni caso rimarrà indimenticabile – purtroppo in negativo.

IL GIRONE A

Detto che domani sera ci sarà un posticipo con Pontedera Carrarese, resta comunque molto fitto il programma della domenica, fra l’altro sparpagliato su quasi tutti gli orari possibili per le partite di Serie C. Alle ore 14.30 si comincia infatti con Cuneo-Arzachena e Olbia-Arezzo, seguite alle ore 16.30 da Albissola-Pro Patria e Lucchese-Juventus U23 (rinviata Pisa-Pro Vercelli); alle ore 18.30 sarà invece la volta di Alessandria-Gozzano, mentre la chiusura avrebbe dovuto essere affidata alle due partite serali, ma alle ore 20.30 non si giocheranno Novara-Pro Piacenza e Siena-Pistoiese. Questo è stato il girone più tormentato dai rinvii delle partite delle squadre coinvolte nel caos dell’estate, dunque per il momento è difficile fare un quadro della situazione. Possiamo comunque definire abbastanza meritato il primo posto del Piacenza, che ha ottenuto 16 punti in sette partite giocate con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta.

IL GIRONE B

In questo gruppo la situazione è più normale perché c’è solamente la Ternana fra le squadre in sospeso e più chiara è anche la situazione in classifica, dove il Pordenone è primo con 18 punti in otto giornate e già ben quattro lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice, che è la Fermana, mentre il Monza è sotto esame dopo gli ultimi brutti risultati e il cambio di allenatore. Detto questo, largo al programma di una domenica che sarà molto intensa, ma concentrata in due sole fasce orarie: alle ore 14.30 si giocano infatti Fano-Monza, FeralpiSalò-Gubbio, il big-match Pordenone-Fermana, Renate-Triestina, Rimini-Sudtirol, Teramo-Ravenna e Vis Pesaro-Imolese. Alle ore 18.30 sarà invece la volta di Giana Erminio-AlbinoLeffe e Vicenza-Virtus Verona, rinviata invece Ternana-Sambenedettese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

RISULTATO FINALE Cuneo-Arzachena 1-0 – 62′ Bobb

RISULTATO FINALE Olbia-Arezzo 0-0

RISULTATO FINALE Albissola-Pro Patria 1-1 – 14′ Santana (P), 55′ Raja (A)

RISULTATO FINALE Lucchese-Juventus U23 3-2 – 25′ De Feo (L), 31′ De Feo (L), 39′ Kastanos (J), 47′ Sorrentino (L), 80′ Mavididi (J)

RISULTATO FINALE Alessandria-Gozzano 1-1 – 13′ Palazzolo (G), 59′ Santini (A)

CLASSIFICA

Piacenza 16

Arezzo 15

Pisa 14

Carrarese, Lucchese 13

Cuneo 12

Juventus U23, Olbia, Alessandria 11

Pro Vercelli, Pro Piacenza 10

Pontedera 9

Novara 7

Pro Patria, Arzachena 6

Siena, Pistoiese, Gozzano 5

Entella 3

Albissola 1

GIRONE B

RISULTATO FINALE Fano-Monza 0-2 – 65′ Ceccarelli, 93′ Iocolano

RISULTATO FINALE FeralpiSalò-Gubbio 2-1 – 41′ Pesce (F), 63′ Ferretti (F), 70′ rig. E. Marchi (G)

RISULTATO FINALE Pordenone-Fermana 0-1 – 32′ Giandonato

RISULTATO FINALE Renate-Triestina 1-3 – 10′ D. Mensah (T), 30′ Spagnoli (R), 57′ Steffè (T), 82′ Granoche (T)

RISULTATO FINALE Rimini-Sudtirol 0-0

RISULTATO FINALE Teramo-Ravenna 2-1 – 34′ Spighi (T), 77′ Raffini (R), 80′ rig. Barbuti (T)

RISULTATO FINALE Vis Pesaro-Imolese 1-1 – 36′ Lanini (I), 80′ Kirilov (V)

RISULTATO FINALE Giana Erminio-AlbinoLeffe 0-0

RISULTATO FINALE Vicenza-Virtus Verona 3-2 – 12′ Curcio (V), 32′ Lavagnoli (VV), 37′ Grandolfo (VV), 58′ Giacomelli (V), 87′ Bizzotto (V)

CLASSIFICA

Pordenone 18

Fermana 17

Vicenza 16

Triestina 15

Feralpisalò, Monza, Sudtirol, Imolese 14

Teramo 13

Ravenna, Vis Pesaro 12

Giana Erminio 10

Ternana 9

Gubbio, Rimini 8

Sambenedettese, Fano 7

Virtus Verona 6

Renate, AlbinoLeffe 5