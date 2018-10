Diretta/ Sassuolo Bologna (risultato finale 2-2): i neroverdi acciuffano il pari due volte!

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA (RISULTATO FINALE 2-2): PARI DI BOATENG NEL FINALE

Sassuolo-Bologna termina con il risultato finale di 2-2. I neroverdi trovano un pareggio che sembrava insperato al minuto 85 grazie a un calcio di rigore trasformato da Kevin Prince Boateng. Il calciatore ghanese era rimasto in panchina, visto che non era al meglio, ma nella ripresa è entrato in campo, dimostrando di avere quantità e qualità, riuscendo a regalare alla squadra di casa almeno un punto. Per i felsinei c’è sicuramente grande rammarico visto che erano risuciti per due volte a portarsi in vantaggio. In classifica il pari permette alla squadra di Roberto De Zerbi di rimanere in contatto con la parte alta della classifica, in settima posizione. Per i felsinei invece è un punto che sposta poco anche se allontana la zona retrocessione a -3 visto che ieri l’Empoli ha perso contro la Juventus. (agg. di Matteo Fantozzi)

GOL DI MBAYE

La gara Sassuolo–Bologna si avvia a raggiungere gli ultimi venti minuti di gioco con i felsinei che sono tornati in vantaggio all’inizio della ripresa. Decisivo è stato un grande gol di Mbaye, protagonista fino a questo momento di una prova maiuscola sulla corsia di competenza. L’esterno ha fatto tutta la fascia, dimostrando grande personalità e anche la solità quantità di polmoni. All’ora di gioco De Zerbi ha deciso di provare a cambiare qualcosa inserendo Kevin Prince Boateng che messo al posto di Federico Di Francesco dovrebbe dare più peso specifico all’attacco. La gara fino a questo momento ha regalato diversi cambiamenti improvvisi di rotta, servirà da una parte e dall’altra grande voglia per provare a portare a casa una vittoria che si potrebbe dimostrare determinante anche in classifica. (agg. di Matteo Fantozzi)

PARI DI MARLON E INTERVALLO

Sassuolo–Bologna è giunta all’intervallo e il risultato è di 1-1. Il pareggio l’ha messo a segno il terzino destro brasiliano Marlon con un tiro violento da fuori. Questi si è inserito su una palla messa per un suo compagno da Domenico Berardi e ha calciato a giro con le classiche tre dita care a suoi colleghi ben più illustri. La squadra di Roberto De Zerbi dopo il pareggio è venuta fuori e avrebbe meritato forse anche qualcosa di più dopo la partenza shock dove aveva rischiato di andare in doppio svantaggio. I felsinei di Filippo Inzaghi invece si sono adagiati dopo una buona partenza e hanno rischiato davvero molto. Ne è uscito un primo tempo molto vivace con due squadre in grado di creare diverse occasioni. Sarà interessante vedere se i due mister riusciranno a inventarsi qualcosa nella seconda frazione di gioco quando qualcuno dalla panchina potrebbe entrare per portare freschezza e magari nuove idee. Per essere una partita delle 12.30 ci stiamo sicuramente divertendo molto. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA SBLOCCA PALACIO

La gara Sassuolo–Bologna al 15mo minuto è già sul risultato di 0-1, ma è davvero successo di tutto in questo inizio di gara. Pronti via Andrea Consigli è stato bravo con una parata a dire di no ai felsinei, poco dopo però si è dovuto inchinare a Rodrigo Palacio. L’argentino ex Inter e Genoa condivide il gol però insieme a Santander che sulla corsia destra ruba un pallone durante uno scambio tra due difensori neroverdi e la mette dentro. Palacio taglia l’area di rigore e fredda Magnani che rimane praticamente immobile. Poco dopo il Bologna sfiora il raddoppio con uno scatenato Santander che colpisce un palo clamoroso. Sul capovolgimento di fronte è la squadra di De Zerbi a divorsarsi quello che poteva essere il gol dell’immediato pareggio. Su una palla dentro Di Francesco fugge insieme a Berardi verso la porta difesa da Skorupski, ma sbaglia completamente il passaggio verso il centro dove il compagno sarebbe stato libero di calciare a porta spalancata. Su un altro contropiede ha il pallone del pari sui piedi Rogerio, tornato dalla squalifica dopo l’espulsione contro il Napoli, il suo tiro viene bloccato in due tempi sempre dal portiere polacco ex Roma. (agg. di Matteo Fantozzi)

FORMAZIONI UFFICIALI

Pochi minuti al fischio d’inizio di Sassuolo Bologna: prima di leggere le formazioni ufficiali di questa sfida di Serie A, ecco alcune statistiche per inquadrare la partita che sta per cominciare. La formazione di casa neroverdi di Roberto De Zerbi ha realizzato 15 reti e ne ha subite 14, ha un possesso palla di poco superiore a 26 minuti a gara con 401 azioni offensive create che hanno permesso 92 conclusioni di cui 49 hanno centrato lo specchio. Quelli del Bologna di Filippo Inzaghi invece sono numeri meno significativi: sei reti all’attivo con 12 subite, un possesso palla inferiore ai 23 minuti a gara con 400 azioni d’attacco create per 72 tiri verso la porta di cui solo 28 sono risultati precisi. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali del derby emiliano Sassuolo Bologna, poi la parola passa al campo! SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Ferrari, Magnani, Rogerio; Magnanelli, Bourabia, Djuricic; Berardi, Babacar, Di Francesco. All: Roberto De Zerbi BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio. All: Filippo Inzaghi (agg Mauro Mantegazza)

ALLENATORI A CONFRONTO

Nell’analizzare gli allenatori di Sassuolo Bologna, facciamo ovviamente un excursus su Roberto De Zerbi: poco tempo fa, a Trento, un certo Pep Guardiola ha preso ad esempio il tecnico del Sassuolo come immagine del bel calcio che è possibile giocare in Italia. De Zerbi in effetti ha mostrato di poter essere un allenatore propositivo: con il suo Sassuolo, ereditato da Beppe Iachini che aveva faticato non poco a salvare la squadra, è partito a spron battuto e, tra le altre cose, si è permesso di battere l’Inter all’esordio in campionato. Le capacità del tecnico, cresciuto nel settore giovanile del Milan dove Filippo Inzaghi (undici stagioni in rossonero) è diventato uno degli idoli della tifoseria, erano già note dai tempi di Foggia, dove aveva vinto la Coppa Italia Lega Pro e raggiunto la finale playoff, persa contro il Pisa di Gennaro Gattuso che è un altro simbolo rossonero e, oggi, l’allenatore della squadra. De Zerbi ha poi guidato il Benevento: non ha salvato i sanniti, ma nel girone di ritorno ha giocato un ottimo calcio e ha mostrato appunto di meritare quella panchina su cui oggi siede. (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Non sono tantissimi i precedenti di Sassuolo Bologna: lo storico infatti nasce nel momento in cui i neroverdi sono saliti in Serie A, ovvero dalla stagione 2013-2014. Dunque, nelle otto partite giocate a oggi, i felsinei sono in vantaggio con quattro vittorie contro due, e ci sono altri due pareggi. La prima di sempre si è giocata proprio al Mapei Stadium, tra due squadre che all’epoca erano in zona retrocessione: il Sassuolo l’aveva spuntata segnando due volte nei primi 20 minuti con Domenico Berardi su rigore e Antonio Floro Flores, inutile il sigillo dal dischetto da parte di Alessandro Diamanti, ancora nel primo tempo. Poi però il Bologna ha dimostrato di saper avere la meglio: l’ultima vittoria a Reggio Emilia, seconda assoluta di tre consecutive con striscia aperta, è del settembre di un anno fa grazie al gol messo a segno da Orji Okwonkwo a un minuto dal 90’. A marzo dello stesso 2017 si era verificato lo stesso risultato: due squadre a metà classifica, i rossoblu avevano battuto il Sassuolo con un gol di Mattia Destro nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

ARBITRA DOVERI

La partita di Serie A tra Sassuolo e Bologna, valevole per la decima giornata, sarà diretta dal signor Daniele Doveri di Roma. In tale occasione poi al Mapei Stadium non mancheranno gli assistenti di linea Gianmattia Tasso di La Spezia e Giorgio Schenone di Genova, col quarto uomo Antonio Rapuano di Rimini, il VAR Luca Pairetto di Nichelino e l’AVAR Valentino Fiorito di Salerno. Volendo conoscere meglio il direttore di gara atteso oggi in Emilia va detto che Doveri è certamente uomo di grande esperienza specie nel primo campionato italiano dove nella sua lunga carriera ha collezionato ben 129 presenze. sono quindi numeri importanti anche nel tabellino visto che complessivamente Doveri ha segnato 597 ammonizioni, 36 espulsioni e 47 penalty. Ricordiamo inoltre che sotto la sua direzione il Sassuolo ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte in 15 precedenti, mentre il Bologna sempre con Doveri in campo come direttore di gara conta 2 vinte, 6 partite pareggiate e 8 perse in 16 incontri totali. (agg Michela Colombo)

INFO E ORARIO

Sassuolo Bologna verrà diretta dal signor Doveri, ed è la partita che apre il programma di domenica 28 ottobre per la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: si gioca infatti alle ore 12:30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena un interessante derby dell’Emilia tra due squadre che corrono per la salvezza, e che in questo avvio di stagione hanno tenuto un rendimento diverso. Molto bene il Sassuolo che ha già staccato parecchi punti utili ad archiviare l’obiettivo, a singhiozzo un Bologna che però rispetto al pessimo avvio ha saputo in qualche modo ritrovarsi, e adesso guarda con maggiore fiducia alle prossime sfide, pur se la situazione dei felsinei rimane traballante e potrebbe peggiorare, almeno a livello di classifica, da un momento con l’altro. Speriamo dunque di assistere a una bella sfida, anche se l’orario solitamente non va mai a vantaggio dello spettacolo sul terreno di gioco.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sul calo del Sassuolo ha inciso soprattutto il calendario: i neroverdi, che all’esordio avevano battuto un’Inter lontana parente di quella odierna, hanno ottenuto soltanto un punto nelle ultime tre partite ma hanno giocato contro Milan, Napoli e Sampdoria (a Marassi). A preoccupare non sono tanto i sei gol subiti (anche all’inizio della stagione si era incassato tanto, pur con quattro vittorie e un pareggio in sei gare) quanto quelli segnati: 14 nelle prime sei partite della stagione, appena uno nelle ultime tre. Di fatto dunque il Sassuolo, al netto degli avversari, ha bisogno di ritrovarsi: era riuscito a realizzare anche contro Inter e Juventus, dunque in termini assoluti è un ottimo attacco (i numeri lo confermano) ma deve chiaramente ricambiare passo. Può farlo contro un Bologna che dopo aver fatto un punto nelle prime quattro (senza mai segnare) ne ha ottenuti 5 nelle altre sette, battendo la Roma e rimontando due gol a un Torino che sembrava avere la partita in mano. La squadra di Filippo Inzaghi sta sicuramente crescendo, trascinata da un Santander che al momento conferma le buone cifre realizzative raccolte in Danimarca; chiaramente ci sarà bisogno di continuare a incamerare punti, soprattutto in partite come questa, e i prossimi due-tre impegni potrebbero essere favorevoli per migliorare la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

Da valutare il possibile recupero di Boateng: con lui in campo fuori Babacar, altrimenti il senegalese sarà la prima punta del Sassuolo con Federico Di Francesco a sinistra, e ovviamente Domenico Berardi dall’altra parte. Torna Rogério dalla squalifica e si prende la maglia, dunque si dovrebbe tornare a quattro in difesa con Lirola a destra, Gian Marco Ferrari nuovamente in mezzo con Marlon e Consigli a difendere la porta, a centrocampo Locatelli sarà il playmaker con Bourabia e Sensi che potrebbero agire come mezzali. Il Bologna si schiera a tre con Danilo al centro insieme a Calabresi ed Helander; disponibile anche Dijks, favorito su Orsolini a sinistra con Ibrahima Mbaye che sarà l’altro laterale, in mezzo al campo Nagy in cabina di regia con il supporto di Andrea Poli e Dzemaili. Dubbio in attacco, ma Palacio è favorito su Falcinelli per affiancare Santander.

