SLALOM GIGANTE SOELDEN/ Maltempo, prova annullata: streaming video diretta tv, orario (Coppa del mondo sci)

Lo Slalom gigante di Soelden è stato annullato per maltempo. La prima prova della Coppa del Mondo maschile di sci 2018-2019 non si farà a causa dell’ingente neve caduta sui 3000 metri del ghiacciaio di Rettenbach, e del forte vento che sta spirando in queste ore, condizioni che potrebbero mettere a serio rischio la sicurezza dei professionisti in gara. Inizialmente l’intenzione era quella di posticipare la partenza prevista per le ore 10.00 di un’ora, dunque alle 11.00, sperando in un miglioramento delle condizioni climatiche. Col passare dei minuti ci si è però resi conto che sarebbe stato inutile far slittare lo start, e si è dunque proceduto alla cancellazione. La coppa del mondo di sci tornerà protagonista nel weekend del 17 e 18 novembre quando si disputerà la tappa di Levi, in Finlandia, dove sono in agenda uno slalom speciale donne e uno uomini. Chiude quindi in maniera imprevista e precoce la due giorni di sci, con cocente delusione dei fan che ovviamente si aspettavano di vivere una domenica piena di emozioni. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA PRIMA PROVA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE

Scatta oggi la stagione dello sci alpino anche in campo maschile, sempre con uno slalom gigante a Solden: la Coppa del Mondo 2018-2019 prende il via dalla località austriaca che tradizionalmente ospita gare già a metà autunno sul ghiacciaio del Rettenbach. Dopo l’apertura di ieri con lo slalom gigante femminile, oggi toccherà agli uomini. Dunque come sempre saranno gli specialisti del gigante ad aprire con un gustoso antipasto la stagione del Circo Bianco, che poi entrerà nel vivo da metà novembre in poi con gare in tutti i weekend fino a marzo. La forma magari non può ancora essere al top, tenendo presente pure il fatto che l’evento principale della stagione saranno naturalmente i Mondiali ad Are (Svezia), che si svolgeranno nel prossimo mese di febbraio. Comunque, ciò non toglie che l’attesa è grande per vedere questo gigante nel quale gli appassionati di sci potranno vedere in azione i loro beniamini dopo molti mesi di attesa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI SOLDEN

La prima manche avrà inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

GIGANTE SOLDEN: CARATTERISTICHE, FAVORITI E AZZURRI

In gigante il nome di riferimento è naturalmente sempre quello di Marcel Hirscher: l’anno scorso il fenomeno austriaco vinse la Coppa del Mondo generale ma pure quella di specialità del gigante grazie a ben sei vittorie alle quali naturalmente va aggiunto il successo più prestigioso, cioè il gigante vinto alle Olimpiadi di Pyeongchang. In questo momento dunque Hirscher in gigante è campione olimpico e mondiale in carica e detentore della Coppa di specialità: impossibile chiedere di più. Per tutti gli altri ripartirà da Solden – dove si gareggia a 3000 metri di quota, quindi in condizioni particolari anche da questo punto di vista – l’inseguimento al fenomeno austriaco, che chiamerà all’azione soprattutto il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen. Per quanto riguarda l’Italia, i nomi di principale spicco sono quelli di Luca De Aliprandini, Roberto Nani, Riccardo Tonetti e naturalmente l’eterno Manfred Moelgg, il veterano che dovrà caricarsi la squadra sulle spalle anche dal punto di vista della personalità. In gara oggi pure Giulio Bosca, Alex Hofer, Simon Maurberger e Hannes Zingerle.